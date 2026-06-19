De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Marca, Grimaldo seria a primeira opção do Atlético, depois que Marc Cucurella, o jogador mais cobiçado, deixará o Chelsea para se transferir para o rival da cidade, o Real Madrid.
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Após a desistência de um companheiro da seleção nacional: Alejandro Grimaldo vai se transferir para um grande clube espanhol?
Nos últimos dias, teria havido conversas intensas entre o Atlético e a representação de Grimaldo, segundo informações. O jogador do Leverkusen, que há muito tempo vem dando indícios de um possível retorno à Espanha, seria significativamente mais barato do que seu companheiro da seleção espanhola, Cucurella.
Enquanto o Real pagaria cerca de 55 milhões de euros pelo último, Grimaldo estaria disponível, segundo informações, por pouco mais de um quinto desse valor. Assim, um ano antes do término do contrato de Grimaldo, no verão de 2027, o Leverkusen exigiria apenas 12 milhões de euros pelo especialista em cobranças de falta.
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Alejandro Grimaldo: Atlético em vez do Barça ou do Real?
Grimaldo foi transferido do Benfica para o Bayer em 2023 e, durante sua primeira temporada em Leverkusen, teve grande participação na conquista surpreendente do título de campeão alemão pelo Werkself.
Nos dois anos seguintes, o espanhol de 30 anos continuou sendo um dos principais jogadores do Leverkusen, que, no entanto, não disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. Já nas temporadas anteriores, havia rumores recorrentes sobre uma possível transferência de Grimaldo, sendo o Real Madrid e o FC Barcelona os principais destinos cogitados. No Barça, o jogador canhoto já havia atuado nas categorias de base e na segunda equipe.
Atualmente, Grimaldo está com a seleção espanhola na Copa do Mundo na América do Norte. Na lateral esquerda, Cucurella tem preferência sobre o jogador do Leverkusen, que ficou no banco durante os 90 minutos do empate em 0 a 0 contra Cabo Verde na estreia do torneio.