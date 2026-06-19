Após a desistência de um companheiro da seleção nacional: Alejandro Grimaldo vai se transferir para um grande clube espanhol?

Grimaldo foi transferido do Benfica para o Bayer em 2023 e, durante sua primeira temporada em Leverkusen, teve grande participação na conquista surpreendente do título de campeão alemão pelo Werkself.

Nos dois anos seguintes, o espanhol de 30 anos continuou sendo um dos principais jogadores do Leverkusen, que, no entanto, não disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. Já nas temporadas anteriores, havia rumores recorrentes sobre uma possível transferência de Grimaldo, sendo o Real Madrid e o FC Barcelona os principais destinos cogitados. No Barça, o jogador canhoto já havia atuado nas categorias de base e na segunda equipe.

Atualmente, Grimaldo está com a seleção espanhola na Copa do Mundo na América do Norte. Na lateral esquerda, Cucurella tem preferência sobre o jogador do Leverkusen, que ficou no banco durante os 90 minutos do empate em 0 a 0 contra Cabo Verde na estreia do torneio.