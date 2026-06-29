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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a decepção na Copa do Mundo... Estrela do Uruguai revela o que ninguém sabia sobre Bielsa

Copa do Mundo
Uruguai
M. Bielsa
L. Torreira
F. Muslera
Uruguai

A eliminação da seleção do Uruguai da Copa do Mundo continua gerando muita polêmica. Enquanto alguns apontam o dedo para o técnico Marcelo Bielsa, outros atribuem grande parte da responsabilidade ao goleiro Rodrigo Muslera.

O jornal AS” destacou que os erros de Muslera tiveram um papel decisivo na eliminação do Uruguai, já que ele não apresentou o desempenho esperado na fase de grupos.

Muslera foi responsável pelo gol sofrido contra a Arábia Saudita; depois, sofreu mais dois gols contra Cabo Verde, antes de cometer um novo erro no gol de Alex Baena, o que levou à sua substituição no intervalo da partida.

O agente do goleiro uruguaio escreveu em suas redes sociais: “Como sempre, ele encara tudo com coragem em um mundo cheio de máscaras, de críticos hipócritas, de pessoas que odeiam os outros e daqueles que se autoproclamam juízes da moral”.

E continuou: “Aqui está meu irmão, muito irritado consigo mesmo e profundamente triste, pois sabe que não conseguiu realizar o sonho que o povo uruguaio acalentava”.

E acrescentou: “Nós, que te amamos, sabemos o quanto você está sofrendo, e estamos ao seu lado, como sempre estivemos. Para a maioria do nosso povo, você continuará sendo um exemplo a ser seguido, como esportista e como ser humano. Desejo que o Uruguai tenha mais jogadores como Muslera”.

O goleiro da seleção nacional havia anunciado, poucas horas antes dessa mensagem, sua aposentadoria do futebol internacional.

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    Torera critica Bielsa

    Já o astro uruguaio Lucas Torreira considerou que a verdadeira responsabilidade recai sobre o técnico Marcelo Bielsa.

    O ex-jogador do Atlético de Madrid disse: “O tempo que passei com Bielsa foi muito curto, e não houve muita comunicação entre nós. Por sua vez, ele tentou dar o melhor de si pela Uruguai, mas muitas de suas atitudes e métodos não foram bem aceitas”.

    E acrescentou: “Digo isso como alguém que conviveu com ele no mesmo ambiente. Foi lamentável, porque todos nós tínhamos grandes esperanças no início. Mas o que aconteceu depois foi realmente triste”.

    E continuou: “Durante essa fase, alguns dos meus companheiros passaram por momentos difíceis. A seleção chegou à Copa do Mundo enfrentando problemas evidentes. Chegou a hora de repensar muitas coisas”.

    E concluiu: “Precisamos encontrar um técnico que se adapte ao nosso país, à nossa cultura futebolística, à nossa história e aos nossos jogadores, para que voltemos a ser uma equipe competitiva”.

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Moslera jogou mesmo estando com febre

    E o agente de Muslera não foi o único a defendê-lo publicamente, já que o ex-jogador uruguaio Diego Forlán, que conhece bem o experiente goleiro, revelou na TV que ele estava doente antes do confronto contra a Espanha.

    Forlán disse: “Nando estava com febre de até 40 graus na noite anterior ao jogo”.