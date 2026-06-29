Após a decepção na Copa do Mundo... Estrela do Uruguai revela o que ninguém sabia sobre Bielsa

A eliminação da seleção do Uruguai da Copa do Mundo continua gerando muita polêmica. Enquanto alguns apontam o dedo para o técnico Marcelo Bielsa, outros atribuem grande parte da responsabilidade ao goleiro Rodrigo Muslera.

O jornal “AS” destacou que os erros de Muslera tiveram um papel decisivo na eliminação do Uruguai, já que ele não apresentou o desempenho esperado na fase de grupos.

Muslera foi responsável pelo gol sofrido contra a Arábia Saudita; depois, sofreu mais dois gols contra Cabo Verde, antes de cometer um novo erro no gol de Alex Baena, o que levou à sua substituição no intervalo da partida.

O agente do goleiro uruguaio escreveu em suas redes sociais: “Como sempre, ele encara tudo com coragem em um mundo cheio de máscaras, de críticos hipócritas, de pessoas que odeiam os outros e daqueles que se autoproclamam juízes da moral”.

E continuou: “Aqui está meu irmão, muito irritado consigo mesmo e profundamente triste, pois sabe que não conseguiu realizar o sonho que o povo uruguaio acalentava”.

E acrescentou: “Nós, que te amamos, sabemos o quanto você está sofrendo, e estamos ao seu lado, como sempre estivemos. Para a maioria do nosso povo, você continuará sendo um exemplo a ser seguido, como esportista e como ser humano. Desejo que o Uruguai tenha mais jogadores como Muslera”.

O goleiro da seleção nacional havia anunciado, poucas horas antes dessa mensagem, sua aposentadoria do futebol internacional.