O zagueiro de 33 anos do Manchester United participou, na última quinta-feira, de um evento em Nova York, no qual distribuiu adesivos e caderninhos da fabricante italiana de álbuns de figurinhas Panini aos torcedores presentes.
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Após a amarga exclusão da Copa do Mundo por Thomas Tuchel: astro da Inglaterra chama a atenção com uma ação curiosa em Nova York
Apesar de não estar participando do torneio que está acontecendo atualmente nos EUA, no Canadá e no México, Maguire estava visivelmente de bom humor e conversou brevemente com os fãs, além de posar para fotos com eles.
Em uma história publicada em seu Instagram, o inglês posou e escreveu: “É sempre bom ver os fãs ao redor do mundo.”
Embora o jogador de 33 anos tenha feito uma ótima temporada pelo Manchester United, ele não foi convocado para a seleção inglesa pelo técnico Thomas Tuchel, o que foi um pouco surpreendente.
No podcast “Rest is Football”, com o lendário atacante inglês Gary Lineker, Maguire contou como ocorreu a exclusão de Tuchel em maio. “Ele ligou para todos pelo FaceTime”, disse o zagueiro central. “Foi uma conversa bastante desagradável.”
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Maguire alimentava esperanças de participar da Copa do Mundo
Primeiramente, o alemão lhe indicou um horário por mensagem de texto e, em seguida, entrou em contato. “É uma maneira bastante singular de fazer isso. Afinal, deve ser difícil observar as reações de cada jogador”, comentou Maguire sobre o formato da videochamada.
O zagueiro havia conquistado seu retorno à seleção nacional na primavera, após anos de ausência, e, após uma excelente reta final de temporada com o United, alimentava esperanças de garantir uma vaga na fase final da Copa do Mundo.
No entanto, Tuchel decidiu não convocar o jogador com 66 partidas pela seleção e, em vez disso, escalou os zagueiros Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa) e Dan Burn (34, Newcastle United). Também a convocação do versátil John Stones (32, Manchester City) é bastante surpreendente, considerando seu histórico médico.