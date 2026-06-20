Após a amarga exclusão da Copa do Mundo por Thomas Tuchel: astro da Inglaterra chama a atenção com uma ação curiosa em Nova York

Apesar de não estar participando do torneio que está acontecendo atualmente nos EUA, no Canadá e no México, Maguire estava visivelmente de bom humor e conversou brevemente com os fãs, além de posar para fotos com eles.

Em uma história publicada em seu Instagram, o inglês posou e escreveu: “É sempre bom ver os fãs ao redor do mundo.”

Embora o jogador de 33 anos tenha feito uma ótima temporada pelo Manchester United, ele não foi convocado para a seleção inglesa pelo técnico Thomas Tuchel, o que foi um pouco surpreendente.

No podcast “Rest is Football”, com o lendário atacante inglês Gary Lineker, Maguire contou como ocorreu a exclusão de Tuchel em maio. “Ele ligou para todos pelo FaceTime”, disse o zagueiro central. “Foi uma conversa bastante desagradável.”