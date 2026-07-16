Afinal, o jogador de 52 anos e os Three Lions estiveram mais perto do que nunca de chegar à final pela primeira vez em 60 anos. Anthony Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, colocou a Inglaterra na frente aos 55 minutos de jogo, antes que dois gols no final da partida marcados pelos argentinos, por Enzo Fernández (85’) e Lautaro Martínez (90’+2’), acabassem abruptamente com as esperanças de uma final contra a Espanha.

Após o apito final, Tuchel, em especial, teve que enfrentar críticas por suas decisões de escalação. Após o gol que abriu o placar (1 a 0), a Inglaterra cedeu todo o controle da partida à Argentina e passou a tentar apenas segurar o resultado apertado até o fim.

O técnico alemão reforçou ainda mais essa abordagem defensiva com a entrada de jogadores mais defensivos. Assim, o artilheiro Gordon foi substituído aos 72 minutos pelo zagueiro Ezri Konsa; cerca de dez minutos depois, entraram Dan Burn (no lugar de Reece James) e Nico O’Reilly (no lugar de Declan Rice), mais dois especialistas defensivos.