Logo após a derrota por 1 a 2 (0 a 0) para a Albiceleste, a decepção do alemão era evidente; no entanto, ele ressaltou que não pretendia se eximir de suas responsabilidades e que, ao contrário, desejava continuar como técnico dos Three Lions.
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Após a amarga eliminação da Copa do Mundo contra a Argentina: Thomas Tuchel fala sobre seu futuro como técnico da seleção inglesa
“Estou muito animado para o Euro em casa daqui a dois anos. Mesmo que, no momento, seja difícil ficar animado com alguma coisa”, disse Tuchel na coletiva de imprensa. “É claro que haverá críticas. Assim que se perde, os críticos aparecem. Mas não vou me preocupar com isso agora.”
Para os ingleses, ainda está marcada para sábado a disputa pelo terceiro lugar contra a França. Mas o técnico alemão já não demonstrava muito entusiasmo com isso: “Ainda temos um jogo neste torneio. Mas ninguém está animado com isso. Ninguém quer esse jogo. Nem meus jogadores nem os franceses querem disputar essa partida.”
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Thomas Tuchel opta por substituições defensivas
Afinal, o jogador de 52 anos e os Three Lions estiveram mais perto do que nunca de chegar à final pela primeira vez em 60 anos. Anthony Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, colocou a Inglaterra na frente aos 55 minutos de jogo, antes que dois gols no final da partida marcados pelos argentinos, por Enzo Fernández (85’) e Lautaro Martínez (90’+2’), acabassem abruptamente com as esperanças de uma final contra a Espanha.
Após o apito final, Tuchel, em especial, teve que enfrentar críticas por suas decisões de escalação. Após o gol que abriu o placar (1 a 0), a Inglaterra cedeu todo o controle da partida à Argentina e passou a tentar apenas segurar o resultado apertado até o fim.
O técnico alemão reforçou ainda mais essa abordagem defensiva com a entrada de jogadores mais defensivos. Assim, o artilheiro Gordon foi substituído aos 72 minutos pelo zagueiro Ezri Konsa; cerca de dez minutos depois, entraram Dan Burn (no lugar de Reece James) e Nico O’Reilly (no lugar de Declan Rice), mais dois especialistas defensivos.
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Thomas Tuchel deve continuar como técnico da Inglaterra também no Euro 2028
A partir dos 60 minutos de jogo, a partida passou a se desenrolar quase exclusivamente no campo inglês, com um ataque argentino atrás do outro avançando em direção ao gol do goleiro Jordan Pickford. “No momento, parece que deixamos escapar uma chance enorme. É claro que chegar à semifinal é um sucesso. Muitas grandes nações do futebol não conseguiram chegar entre as quatro melhores. Mas ninguém quer ouvir isso agora. Nem eu”, afirmou Tuchel.
No entanto, o técnico de 52 anos aparentemente não precisa se preocupar com seu emprego. Segundo informações coincidentes de diversos meios de comunicação ingleses, Tuchel conta com a confiança da Federação Inglesa de Futebol (FA) e deve continuar comandando os Three Lions também no Euro 2028, que será disputado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Seu contrato, de qualquer forma, vai até depois do torneio.
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