Após 40 anos... uma ironia histórica marca a abertura da Copa do Mundo

Todos os olhos estão voltados para o estádio da Cidade do México, para acompanhar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre o México e a África do Sul, nesta noite de quinta-feira.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada por 48 seleções nos Estados Unidos, no México e no Canadá, pela primeira vez na história do torneio.

A conta da FIFA na rede social X destacou uma coincidência histórica que marca o estádio da Cidade do México, 40 anos depois.

“Os técnicos Javier Aguirre e Hugo Broos fizeram sua estreia na Copa do Mundo na Cidade do México em 1986, quando o México venceu a Bélgica por 2 a 1”, destacou.

O mexicano Aguirre comanda a seleção de seu país, enquanto o belga Hugo Broos lidera a seleção da África do Sul.

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