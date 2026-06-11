Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-PRESSER-MEXAFP

Traduzido por

Após 40 anos... uma ironia histórica marca a abertura da Copa do Mundo

México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
J. Aguirre
H. Broos
Bélgica
México

Todos os olhos estão voltados para o estádio da Cidade do México, para acompanhar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre o México e a África do Sul, nesta noite de quinta-feira.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada por 48 seleções nos Estados Unidos, no México e no Canadá, pela primeira vez na história do torneio.

A conta da FIFA na rede social X destacou uma coincidência histórica que marca o estádio da Cidade do México, 40 anos depois.

“Os técnicos Javier Aguirre e Hugo Broos fizeram sua estreia na Copa do Mundo na Cidade do México em 1986, quando o México venceu a Bélgica por 2 a 1”, destacou.

O mexicano Aguirre comanda a seleção de seu país, enquanto o belga Hugo Broos lidera a seleção da África do Sul.

Leia também

Estrela do Iraque desafia: Mbappé e as estrelas da França são seres humanos como nós

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH1-MEX-RSAAFP

    A participação do México e da Bélgica na Copa do Mundo de 1986

    Na Copa do Mundo de 1986, que terminou com a Argentina sagrando-se campeã, o México ficou no Grupo B, ao lado da Bélgica, do Iraque e do Paraguai.

    A seleção mexicana liderou o grupo com 5 pontos, enquanto a seleção belga ficou em terceiro lugar, com 3 pontos.

    O México encerrou sua trajetória na Copa do Mundo de 1986 ao ser eliminado nas quartas de final, nos pênaltis por 4 a 1, pela Alemanha Ocidental.

    Já a Bélgica derrotou a União Soviética e a Espanha, antes de perder por 0 a 2 para a Argentina na semifinal e, em seguida, ser derrotada por 2 a 4 na disputa pelo terceiro lugar contra a França.

    • Publicidade
Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
África do Sul crest
África do Sul
RSA