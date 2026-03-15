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Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport

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Após 26 temporadas na Série A, a Triestina volta agora ao futebol amador com seis rodadas de antecedência: os 23 pontos de penalização foram decisivos

Após nove anos consecutivos na Lega Pro, os Alabardati vão recomeçar na Série D

História, tradição e várias temporadas no topo do futebol italiano: em Trieste, porém, há muitos anos se respira um clima diferente e uma situação tensa que culminou hoje no ponto mais baixo para a Triestina, o rebaixamento com seis rodadas de antecedência para a divisão amadora, após 9 anos consecutivos na Série C.

Vinte e seis anos na Série A entre 1929-30 e 1957-58 para a Triestina, que conseguiu, na metade do século XX, se impor como um dos times mais tradicionais do futebol italiano. Uma lembrança distante para os torcedores friulanos de longa data que hoje, no Nereo Rocco, tiveram que aceitar a realidade. Uma temporada extremamente complicada e anunciada pelos 23 pontos de penalização recebidos entre 2025 e 2026.

  • UM REBAIXAMENTO PREVISÍVEL

    Um Grupo A da Série C atípico, com os principais desfechos correndo o risco de já estarem decididos a seis rodadas do fim. Enquanto, por um lado, o Vicenza voa rumo à Série B, por outro lado temos a situação dramática da Triestina, que hoje se despediu da Série C após nove anos consecutivos. 

    Um desastre anunciado para os friulanos, que encerrarão a temporada com 23 pontos de penalização por violações administrativas. Uma tarefa impossível para a Triestina, que, no papel, disputaria quase certamente os playoffs se a realidade não indicasse que os pontos conquistados são apenas cinco a seis rodadas do fim. A derrota de hoje por 2 a 3 contra a Pro Vercelli condena o time da alabarda ao retorno ao futebol amador. 

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  • A PENALIDADE

    Para analisar o lento declínio da Triestina, é preciso voltar no tempo. Após garantir a permanência na divisão na repescagem do ano passado contra a Pro Patria, a Triestina recomeçou com, literalmente, uma montanha a escalar. Após a redução de nove para sete pontos de penalidade atribuídos na temporada passada e a serem cumpridos na atual, a Triestina foi encaminhada em 31 de julho, na sequência de denúncias da Co.Vi.So.C. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, o motivo seria atribuído às irregularidades administrativas cometidas pela antiga diretoria, que deixou Trieste no início da temporada atual. Aos sete pontos, o Tribunal Federal Nacional decidiu acrescentar mais treze. Em outubro, chegaram os últimos três, totalizando 23 pontos a serem cumpridos.

  • OS PROBLEMAS FORA DO CAMPO

    Não se trata apenas dos resultados em campo; os problemas da Triestina surgiram fora do gramado. A mudança naestrutura societária, que coincidiu com o início do campeonato, teve um impacto negativo no mercado de transferências de verão do clube. A empresa americana LBK Capital saiu de cena em setembro, dando lugar à Dogecoin Foundation ou House of Doge, fazendo com que a Triestina entrasse para a história como o primeiro clube de propriedade de uma empresa de criptomoedas. 

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