Após 26 temporadas na Série A, a Triestina volta agora ao futebol amador com seis rodadas de antecedência: os 23 pontos de penalização foram decisivos

História, tradição e várias temporadas no topo do futebol italiano: em Trieste, porém, há muitos anos se respira um clima diferente e uma situação tensa que culminou hoje no ponto mais baixo para a Triestina, o rebaixamento com seis rodadas de antecedência para a divisão amadora, após 9 anos consecutivos na Série C.

Vinte e seis anos na Série A entre 1929-30 e 1957-58 para a Triestina, que conseguiu, na metade do século XX, se impor como um dos times mais tradicionais do futebol italiano. Uma lembrança distante para os torcedores friulanos de longa data que hoje, no Nereo Rocco, tiveram que aceitar a realidade. Uma temporada extremamente complicada e anunciada pelos 23 pontos de penalização recebidos entre 2025 e 2026.