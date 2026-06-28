É o que relata o jornalista italiano especializado em transferências Matteo Moretto. Segundo ele, a decisão sobre se o jogador de 34 anos irá se transferir para a liga profissional norte-americana cabe exclusivamente a ele, já que o Atlético não colocaria obstáculos em seu caminho. Koke ainda tem contrato com os Colchoneros até 2027.
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Após 26 anos no clube: Koke, lenda do Atlético de Madrid, está prestes a realizar, de forma surpreendente, a primeira transferência de sua carreira
Koke chegou ao Atlético aos oito anos e passou toda a sua carreira no clube da capital espanhola. Após 26 anos no clube, porém, talvez tenha chegado o momento de uma mudança radical para ele.
O meio-campista é a figura marcante e a constante na era inaugurada pelo técnico Diego Simeone: o argentino comanda a equipe desde 2011 — ou seja, desde o início da carreira de Koke no time principal.
Juntos, Koke e Simeone comemoraram muitos sucessos: a equipe conquistou duas vezes o campeonato espanhol (2014, 2021), uma vez a Copa del Rey (2013) e duas vezes a Liga Europa (2012, 2018). Na Liga dos Campeões, o Atlético foi eliminado por duas vezes por uma diferença mínima pelo rival da cidade, o Real (2014, 2016). Pela seleção espanhola, Koke disputou 70 partidas internacionais a partir de 2013.
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O Atlético parece estar tentando contratar Morten Hjulmand
O Atlético já está de olho na sucessão de Koke: o principal candidato inicialmente teria sido João Gomes, do Wolverhampton Wanderers, time que sofreu rebaixamento da Premier League, mas, segundo o jornal esportivo espanhol *Marca*, houve problemas com o agente do português, o que levou os Colchoneros a buscarem uma alternativa, acabando por se decidirem por Morten Hjulmand, do Sporting CP. O jogador de 27 anos e seu clube agora devem ser convencidos a fechar um acordo com o Atlético.
Os números de Koke na temporada 2025/26:
Jogos: 56 Minutos em campo: 3.610 Gols: 2 Assistências: 3