O avançado sírio Omar Al Soma não vive o seu melhor momento, sobretudo fora de campo, perante o total clima de incerteza que domina o seu futuro.
Traduzido por
Após 10 temporadas históricas: terá chegado ao fim a passagem de Omar Al Somah pela liga saudita?
O Al-Hazm anuncia a saída de Al-Soma
O clube Al-Hazm anunciou este sábado a saída do seu avançado sírio Omar Al Somah, um entre os 10 jogadores que deixaram a equipa após o final da época passada.
Isto aconteceu depois de uma única época que o avançado sírio passou no Al-Hazm, na qual disputou 26 jogos, tendo conseguido marcar 9 golos e fazer uma assistência.
Destino misterioso
Al-Somah ainda não revelou o seu destino, num contexto em que todos os clubes a que o seu nome foi associado negaram qualquer interesse em contratá-lo.
O início deu-se com o Al-Feiha, que confirmou não ter negociado com Al-Somah, em junho passado, depois de o seu nome ter sido associado ao clube.
Posteriormente, o Al-Faisaly, recém-promovido à Liga Roshn Saudita, negou a existência de negociações com o avançado sírio para reforçar o seu plantel na próxima temporada.
10 temporadas históricas
Todas as especulações apontam para que Al Somah possa deixar por completo a liga saudita, após 10 temporadas nela disputadas, ao serviço de 3 clubes diferentes.
Al Somah jogou pelo Al Ahli desde 2014, quando se transferiu para o clube vindo do Al Qadisiya do Kuwait, antes de o deixar em 2022 rumo ao Al Arabi do Catar.
Após duas temporadas e meia no Catar, o avançado sírio regressou à liga saudita em janeiro de 2025, pela porta do Al Orobah.
Depois da descida do seu clube, Omar Al Somah transferiu-se para as fileiras do Al Hazm, ao serviço do qual jogou ao longo da temporada passada, antes de o deixar.
O melhor marcador histórico da liga saudita
Ao longo dessas dez temporadas, Al-Somah escreveu o seu nome com letras de ouro na história da liga saudita, ao tornar-se o melhor marcador histórico da competição na era do profissionalismo.
O avançado sírio lidera com um registo de 161 golos, com uma vantagem de 6 golos sobre o avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, que marcou 155 golos.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.