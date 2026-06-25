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“Apoiem a seleção, pelo amor de Deus!” – Rio Ferdinand irritado com a reação negativa ao empate sem graça da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo
A ausência de estrelas gera debate sobre a escalação
O escrutínio atingiu seu auge depois que jornalistas, incluindo Kaveh Solhekol, da Sky Sports, sugeriram que a ausência de certos jogadores de destaque pode ter custado a vitória à Inglaterra. O debate girou em torno dos jogadores que ficaram totalmente de fora da lista para a Copa do Mundo, com Solhekol argumentando que nomes como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Morgan Gibbs-White poderiam ter proporcionado a centelha criativa necessária para desmontar a defesa das Estrelas Negras em uma partida considerada monótona.
Os torcedores também se juntaram ao coro de críticas, com muitos clamando pela entrada de Cole Palmer diante da falta de “magia” no terço final do campo contra Gana. Apesar do alvoroço, Tuchel permaneceu firme em suas decisões, mesmo com a mídia destacando sua reação animada à beira do campo durante a partida.
Ferdinand pede calma em meio a alegações de que seria um “gênio”
Ferdinand recorreu às redes sociais para expressar sua indignação com a mudança na narrativa. Em sua conta no X, o ex-zagueiro central não hesitou em apontar a hipocrisia na avaliação do técnico Thomas Tuchel. “Lá vamos nós de novo… Tuchel, depois do jogo contra a Croácia, era um gênio; depois do jogo contra Gana, escolheu os jogadores errados”, escreveu Ferdinand.
O empate em 0 a 0 veio após uma impressionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia da Inglaterra, resultado que silenciou por um breve momento muitos dos céticos antes do torneio.
No entanto, a incapacidade de superar a resistente seleção de Gana fez com que as críticas voltassem a surgir, levando Ferdinand a fazer uma exigência direta ao público: “4 pontos — relaxem e apoiem a seleção e o técnico, pelo amor de Deus!”
Michael Owen apresenta a perspectiva do jogador
Ferdinand não é a única ex-estrela dos Three Lions a pedir que o público respire fundo. Em artigo publicado no Daily Mail, Michael Owen destacou que os jogadores dentro do centro de treinamento estarão muito mais focados nos aspectos positivos do que as manchetes sensacionalistas sugerem. O ex-atacante observou que a atual seleção continua em uma posição sólida, com quatro pontos em dois jogos — um início que teria sido amplamente aceito antes do início do torneio.
“Todos nós precisamos nos acalmar um pouco em relação à reação ao empate sem gols da Inglaterra com Gana. Já passei por isso, já vivi essa situação, e um único jogo nesta fase inicial da Copa do Mundo não muda nada”, disse Owen. “Acordei com muita negatividade na quarta-feira, mas realmente acho que precisamos ter um pouco de perspectiva aqui.
“Foi uma atuação brilhante? Não. Foi decepcionante? Claro. Mas algumas das reações dão a entender que as chances da Inglaterra desmoronaram da noite para o dia. Tendo disputado três Copas do Mundo, posso garantir que os torneios simplesmente não funcionam assim.”
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A classificação para a fase eliminatória está à vista
A Inglaterra está atualmente na liderança do Grupo L, e o formato único do torneio de 48 seleções significa que seus quatro pontos provavelmente serão suficientes para avançar como, pelo menos, uma das melhores terceiras colocadas. Os jogadores de Tuchel continuam sendo os favoritos para vencer o grupo, desde que consigam garantir um resultado positivo contra o Panamá em sua última partida, no sábado. Enquanto isso, em outra partida, Gana e Croácia disputarão um jogo decisivo para garantir uma vaga na fase eliminatória.