“Apoiem a seleção, pelo amor de Deus!” – Rio Ferdinand irritado com a reação negativa ao empate sem graça da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo

O escrutínio atingiu seu auge depois que jornalistas, incluindo Kaveh Solhekol, da Sky Sports, sugeriram que a ausência de certos jogadores de destaque pode ter custado a vitória à Inglaterra. O debate girou em torno dos jogadores que ficaram totalmente de fora da lista para a Copa do Mundo, com Solhekol argumentando que nomes como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Morgan Gibbs-White poderiam ter proporcionado a centelha criativa necessária para desmontar a defesa das Estrelas Negras em uma partida considerada monótona.

Os torcedores também se juntaram ao coro de críticas, com muitos clamando pela entrada de Cole Palmer diante da falta de “magia” no terço final do campo contra Gana. Apesar do alvoroço, Tuchel permaneceu firme em suas decisões, mesmo com a mídia destacando sua reação animada à beira do campo durante a partida.