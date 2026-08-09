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Apesar dos toques de Hamza Abdel Karim, a queda no faturamento ofensivo preocupa o Barcelona

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O período de preparação do Barcelona apresentou circunstâncias excepcionais para o técnico Hans Flick, por conta da realização da Copa do Mundo, o que obriga os jogadores internacionais a se juntarem ao grupo mais tarde, já que o último lote deles chegará no dia 12 de agosto.

Mas os três primeiros jogos, contra Birmingham, Nottingham Forest e Udinese, dois deles disputados por 45 minutos, mostraram que a equipe precisa marcar mais gols.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que os amistosos do Barcelona antes do início da nova temporada revelaram que o time sofre com uma queda no rendimento ofensivo, diante da saída de Robert Lewandowski, bem como com a possível partida de Ferran Torres.

Até agora, antes de disputar o amistoso contra o Basel, no dia 16 de agosto, e o Troféu Joan Gamper, no dia 19 do mesmo mês, o Barcelona marcou apenas 3 gols, dois deles de pênalti, e o outro veio após aproveitar um rebote da bola.

O egípcio Hamza Abdelkarim marcou dois gols, enquanto o brasileiro Raphinha acrescentou um gol.

  • Lewandowski BarcelonaGetty

    A saída de Lewandowski afeta o ataque do Barcelona

    Esta queda no poder ofensivo acontece diante da saída de Lewandowski, que marcava, em média, 30 gols durante suas quatro temporadas no Barcelona, além da possibilidade de saída de Torres, autor de uma média próxima de 20 gols, e que já comunicou ao clube seu desejo de partir e se transferir para o Paris Saint-Germain.

    Dessa forma, contratar Julián Álvarez ou recorrer ao plano alternativo tornou-se algo urgente para o Barcelona.

    Na partida contra a Udinese, Flick apostou em Raphinha, Fermín, Ademi, Bicio e Hamza, e o treinador alemão ainda aguarda a chegada de Lamine Yamal e Dani Olmo, que são outros dos artilheiros da equipe.

    Na primeira pré-temporada de Flick no banco do Barcelona, na temporada 2024-2025, a equipe marcou 7 gols em 5 partidas.

    Na segunda temporada, 2025-2026, a equipe catalã disputou 4 amistosos, mas seu saldo ofensivo subiu de forma expressiva para 20 gols, com 4 vitórias sobre Vissel Kobe, FC Seoul, Daegu e Como.

    A chegada dos jogadores que atuaram por suas seleções deve reforçar o atual poderio do Barcelona, embora a maioria dos que retornam da Copa do Mundo sejam jogadores de tendência defensiva, com exceção de Yamal e Olmo. Já Ferran espera resolver sua saída antes de retornar à equipe.

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