O período de preparação do Barcelona apresentou circunstâncias excepcionais para o técnico Hans Flick, por conta da realização da Copa do Mundo, o que obriga os jogadores internacionais a se juntarem ao grupo mais tarde, já que o último lote deles chegará no dia 12 de agosto.

Mas os três primeiros jogos, contra Birmingham, Nottingham Forest e Udinese, dois deles disputados por 45 minutos, mostraram que a equipe precisa marcar mais gols.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que os amistosos do Barcelona antes do início da nova temporada revelaram que o time sofre com uma queda no rendimento ofensivo, diante da saída de Robert Lewandowski, bem como com a possível partida de Ferran Torres.

Até agora, antes de disputar o amistoso contra o Basel, no dia 16 de agosto, e o Troféu Joan Gamper, no dia 19 do mesmo mês, o Barcelona marcou apenas 3 gols, dois deles de pênalti, e o outro veio após aproveitar um rebote da bola.

O egípcio Hamza Abdelkarim marcou dois gols, enquanto o brasileiro Raphinha acrescentou um gol.