No dia 29 de maio, o Barcelona anunciou a contratação de Anthony Gordon. Essa contratação foi uma surpresa, já que seu nome não figurava entre os mais cotados como possível reforço para o time catalão.

Mas o que mais chamou a atenção foi o valor da transação, já que o clube catalão pagou 70 milhões de euros, uma quantia exorbitante considerando os gastos do clube com contratações nos últimos anos.

O Barcelona sempre sofreu com as restrições das regras do Fair Play Financeiro e com o aumento dos salários de seus jogadores. Por causa disso, não conseguiu contratar um número suficiente de jogadores e, muitas vezes, enfrentou enormes dificuldades para concretizar suas novas contratações.

O jornal Marca afirmou que “Deco foi obrigado a envidar esforços excepcionais para reforçar a equipe, e suas escolhas acertadas de jogadores devem ser elogiadas”, revelando as medidas tomadas pelo Barcelona para contornar os obstáculos da La Liga em relação às regras financeiras.