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Apesar do empréstimo de 400 milhões de euros... por que a Liga espanhola permite as contratações do Barcelona?

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Duas perguntas que definem como o Barça recuperou sua flexibilidade financeira

No dia 29 de maio, o Barcelona anunciou a contratação de Anthony Gordon. Essa contratação foi uma surpresa, já que seu nome não figurava entre os mais cotados como possível reforço para o time catalão.

Mas o que mais chamou a atenção foi o valor da transação, já que o clube catalão pagou 70 milhões de euros, uma quantia exorbitante considerando os gastos do clube com contratações nos últimos anos.

O Barcelona sempre sofreu com as restrições das regras do Fair Play Financeiro e com o aumento dos salários de seus jogadores. Por causa disso, não conseguiu contratar um número suficiente de jogadores e, muitas vezes, enfrentou enormes dificuldades para concretizar suas novas contratações.

O jornal Marca afirmou que “Deco foi obrigado a envidar esforços excepcionais para reforçar a equipe, e suas escolhas acertadas de jogadores devem ser elogiadas”, revelando as medidas tomadas pelo Barcelona para contornar os obstáculos da La Liga em relação às regras financeiras.

  • Gordon e, talvez, Julián Álvarez

    O jornal Marca afirmou: “Este período difícil está chegando ao fim. A contratação de Gordon é o primeiro passo, e o segundo será a contratação de um atacante de ofício. Independentemente dos resultados do mercado de transferências, o clube pretende gastar 100 milhões de euros em Julián Álvarez. Isso representa um investimento de pelo menos 170 milhões de euros, valor que provavelmente aumentará com a chegada de um lateral e, talvez, de um zagueiro.”

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  • Margem de flexibilidade... Despesas das temporadas anteriores

    Esses 170 milhões de euros superam em muito o que o Barcelona gastou em reforços nas últimas três temporadas, mais precisamente desde que Deco assumiu o cargo de diretor esportivo. Durante esse período, o gasto total foi de 114,5 milhões de euros nas contratações de Vitor Roque (30 milhões), Oriol Romeu (3 milhões), Dani Olmo (48 milhões), Pau Víctor (5 milhões), Juan García (25 milhões) e Rony (3,5 milhões).

    O Barcelona voltou à regra 1:1 e tem uma margem de flexibilidade no orçamento salarial.

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  • Medidas rigorosas: aumento da renda... e salários altos

    O que aconteceu para que isso fosse possível? Em primeiro lugar, o aumento das receitas. O clube fez um excelente trabalho na captação de novos patrocinadores. Outro fator importante foi o retorno da equipe ao Camp Nou. O estádio contribuiu para o aumento das receitas, e espera-se que esse crescimento continue nas próximas temporadas. Atualmente, o orçamento do clube ultrapassa 1 bilhão de euros e pode chegar a 1,2 bilhão de euros na próxima temporada.

    Além disso, a saída de alguns jogadores contribuiu para aumentar o espaço disponível no teto salarial.

    O jornal Marca destacou: “A saída de jogadores titulares com salários elevados, como Robert Lewandowski, Clément Lenglet, Ansu Fati, Ilkay Gündoğan e Sergi Roberto, também desempenhou um papel decisivo. Isso abriu espaço para a chegada de novos jogadores. E não podemos esquecer o papel da Liga Espanhola (La Liga), cujas regras rígidas — que às vezes eram excessivas — sobre salários impediram que o Barcelona acumulasse mais dívidas”.

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  • Empréstimo no valor de 400 milhões de euros

    E o Marca continuou: “A segunda questão é: como o clube pode fechar novas contratações ao mesmo tempo em que vai receber um empréstimo de 400 milhões de euros para concluir as reformas do Camp Nou?”.

    A resposta é que esse montante não será usado para pagar dívidas; em vez disso, o Barcelona pagará o empréstimo com as receitas da venda do Camp Nou. Isso não afeta os regulamentos de transferências estabelecidos pela Liga.

    O empréstimo para o novo estádio foi concebido especificamente para ser pago com as receitas adicionais previstas do futuro Camp Nou (como serviços VIP, hospitalidade, museu, direitos de nomeação, novos patrocínios, entre outros), e não com a receita destinada à equipe.

    Na verdade, o clube sempre afirmou que o financiamento do Espai Barça (a reforma do Camp Nou e a construção de uma cidade esportiva ao seu redor) é totalmente separado da gestão esportiva.

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