Ao retornar da aposentadoria, a ex-jogadora excepcional mostrou, mais de uma vez, sua antiga classe na Quadra Central de Wimbledon, lutou com garra por sua chance e só acabou sendo derrotada pela australiana Maya Joint, 24 anos mais nova, após 2:22 horas, por 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.
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Apesar disso, o mundo do tênis se curva diante dela: o retorno sensacional de Serena Williams em Wimbledon não dá certo
Mesmo assim, os torcedores aplaudiram a tenista de 44 anos pela coragem de voltar a disputar partidas individuais após quatro anos de pausa; eles comemoraram cada ponto da ex-campeã dos EUA e a incentivaram quando ela estava perdendo. No fim das contas, foi em vão. Mas, pelo menos, nas duplas, Williams retorna às quadras ao lado de sua irmã Venus (46), e o público já está ansioso pelo próximo espetáculo.
Já na noite de terça-feira, a tensão no santuário do tênis era palpável: os torcedores nas arquibancadas, as adversárias na quadra, os especialistas nos microfones — todos queriam saber: a lenda viva ainda é competitiva em um de seus locais favoritos, ou estará manchando seu próprio legado? Serena deu a resposta rapidamente: ela venceu seu primeiro game de saque sem perder nenhum ponto e dissipou algumas dúvidas.
Essas dúvidas acompanharam seu retorno tanto quanto algumas vozes críticas. Entre outros, Michael Stich havia reclamado. “Não consigo entender”, disse o campeão de Wimbledon de 1991 ao canal Prime. Para as outras jogadoras, isso “não é nada positivo, porque lhes tira a atenção”. Além disso, Williams “não teria a menor chance de vencer Wimbledon”.
Serena Williams parece que não ficou afastada por anos
Com isso, Stich estava certo, mas mesmo assim Williams convenceu. Às vezes, parecia até que ela não tivesse ficado afastada por anos, embora tivesse disputado sua última partida em Wimbledon em 2022. Nos últimos quatro anos, ela deu à luz sua segunda filha, dirigiu a empresa de investimentos “Serena Ventures”, mas, aparentemente, sentia falta da emoção na quadra.
E foi exatamente isso que ela sentiu sob o teto fechado da Quadra Central. De qualquer forma, Williams não tinha vindo apenas por diversão; ela se animava após tacadas bem-sucedidas e, mesmo que nem tudo parecesse fluir perfeitamente em seu jogo, sua aura era inegável, seu saque às vezes quase impossível de devolver e até mesmo seu trabalho de pés funcionou surpreendentemente bem por um bom tempo.
No box de Williams, suas filhas Alexis Olympia e Adira se aconchegavam ao papai Alexis Ohanian; toda a família parecia estar curtindo a apresentação — incluindo a tenista mais bem-sucedida da história moderna do tênis, lá embaixo na quadra. Mas Maya Joint, nascida em 2006, quando Williams já havia conquistado dois de seus sete títulos de Wimbledon, jogou com liberdade. A grande tenista australiana Sam Stosur a havia preparado muito bem.
Mas Williams não seria Williams se tivesse se rendido. Por duas vezes, ela recuperou um break no segundo set, defendeu um match point no tie-break e, de repente, estava totalmente no jogo, que nem sempre foi de alto nível. No entanto, Joint, número 87 do ranking mundial, voltou a elevar seu nível e pôs fim à primeira parte da milagrosa recuperação de Williams.