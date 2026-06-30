Apesar disso, o mundo do tênis se curva diante dela: o retorno sensacional de Serena Williams em Wimbledon não dá certo

Com isso, Stich estava certo, mas mesmo assim Williams convenceu. Às vezes, parecia até que ela não tivesse ficado afastada por anos, embora tivesse disputado sua última partida em Wimbledon em 2022. Nos últimos quatro anos, ela deu à luz sua segunda filha, dirigiu a empresa de investimentos “Serena Ventures”, mas, aparentemente, sentia falta da emoção na quadra.

E foi exatamente isso que ela sentiu sob o teto fechado da Quadra Central. De qualquer forma, Williams não tinha vindo apenas por diversão; ela se animava após tacadas bem-sucedidas e, mesmo que nem tudo parecesse fluir perfeitamente em seu jogo, sua aura era inegável, seu saque às vezes quase impossível de devolver e até mesmo seu trabalho de pés funcionou surpreendentemente bem por um bom tempo.

No box de Williams, suas filhas Alexis Olympia e Adira se aconchegavam ao papai Alexis Ohanian; toda a família parecia estar curtindo a apresentação — incluindo a tenista mais bem-sucedida da história moderna do tênis, lá embaixo na quadra. Mas Maya Joint, nascida em 2006, quando Williams já havia conquistado dois de seus sete títulos de Wimbledon, jogou com liberdade. A grande tenista australiana Sam Stosur a havia preparado muito bem.

Mas Williams não seria Williams se tivesse se rendido. Por duas vezes, ela recuperou um break no segundo set, defendeu um match point no tie-break e, de repente, estava totalmente no jogo, que nem sempre foi de alto nível. No entanto, Joint, número 87 do ranking mundial, voltou a elevar seu nível e pôs fim à primeira parte da milagrosa recuperação de Williams.