Segundo uma reportagem do jornal Bild, o jogador de 33 anos teria decidido, apesar da recente decepção, ficar mais um ano em Frankfurt.
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Apesar de o técnico do SGE, Albert Riera, tê-lo deixado de fora do elenco de propósito! Um desdobramento surpreendente envolvendo Mario Götze e o Eintracht Frankfurt
Surpreendentemente, Götze não foi convocado pelo técnico Albert Riera para a lista de 20 jogadores para a partida de domingo contra o Mainz 05 (1 a 2). Não havia nenhuma lesão envolvida; o meio-campista estaria em forma e totalmente apto para jogar. Por isso, ele teria reagido com grande surpresa à decisão do técnico Riera.
No sábado à noite, o diretor esportivo Markus Krösche respondeu a perguntas no programa ZDF-Sportstudio, mas não quis falar sobre os motivos exatos da exclusão de Götze: “Vocês não acham que eu vou comentar agora sobre a escalação para a partida”, disse o chefe do SGE, acrescentando: “Mario é um jogador extremamente importante para nós. Em campo e fora dele.”
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As negociações entre Götze e o Frankfurt já estão bem avançadas?
Segundo informações do jornal *Bild*, as negociações entre o Eintracht, Götze e seu agente, Volker Struth, estariam tão avançadas que a assinatura do contrato poderia ocorrer durante a próxima pausa para os jogos internacionais. O jogador de 33 anos ainda tem contrato em Frankfurt até o final da temporada atual.
Depois de ter sido titular nas primeiras partidas sob o comando de Riera — o campeão mundial de 2014 integrou o time titular tanto na estreia do espanhol contra o Union Berlin (1 a 1) quanto nas vitórias em casa contra o Borussia Mönchengladbach (3 a 0) e o SC Freiburg (2 a 0) —, ele ficou no banco durante os 90 minutos nas duas partidas anteriores à derrota para o Mainz, contra o FC St. Pauli (0 a 0) e contra o 1. FC Heideheim (1 a 0).
Mario Götze: As etapas profissionais de sua carreira
Período
Clube
2010 a 2013
BVB
2013 a 2016
FC Bayern de Munique
2016 a 2020
BVB
2020 a 2022
PSV Eindhoven
2022 até hoje
Eintracht Frankfurt