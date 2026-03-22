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Mario GötzeGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Apesar de o técnico do SGE, Albert Riera, tê-lo deixado de fora do elenco de propósito! Um desdobramento surpreendente envolvendo Mario Götze e o Eintracht Frankfurt

Apesar de ter ficado de fora da escalação na partida fora de casa do Eintracht Frankfurt contra o 1. FSV Mainz 05, Mario Götze parece ver seu futuro no SGE.

Segundo uma reportagem do jornal Bild, o jogador de 33 anos teria decidido, apesar da recente decepção, ficar mais um ano em Frankfurt.

  • Surpreendentemente, Götze não foi convocado pelo técnico Albert Riera para a lista de 20 jogadores para a partida de domingo contra o Mainz 05 (1 a 2). Não havia nenhuma lesão envolvida; o meio-campista estaria em forma e totalmente apto para jogar. Por isso, ele teria reagido com grande surpresa à decisão do técnico Riera.

    No sábado à noite, o diretor esportivo Markus Krösche respondeu a perguntas no programa ZDF-Sportstudio, mas não quis falar sobre os motivos exatos da exclusão de Götze: “Vocês não acham que eu vou comentar agora sobre a escalação para a partida”, disse o chefe do SGE, acrescentando: “Mario é um jogador extremamente importante para nós. Em campo e fora dele.”

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  • Mario GötzeGetty Images

    As negociações entre Götze e o Frankfurt já estão bem avançadas?

    Segundo informações do jornal *Bild*, as negociações entre o Eintracht, Götze e seu agente, Volker Struth, estariam tão avançadas que a assinatura do contrato poderia ocorrer durante a próxima pausa para os jogos internacionais. O jogador de 33 anos ainda tem contrato em Frankfurt até o final da temporada atual.

    Depois de ter sido titular nas primeiras partidas sob o comando de Riera — o campeão mundial de 2014 integrou o time titular tanto na estreia do espanhol contra o Union Berlin (1 a 1) quanto nas vitórias em casa contra o Borussia Mönchengladbach (3 a 0) e o SC Freiburg (2 a 0) —, ele ficou no banco durante os 90 minutos nas duas partidas anteriores à derrota para o Mainz, contra o FC St. Pauli (0 a 0) e contra o 1. FC Heideheim (1 a 0).

  • Mario Götze: As etapas profissionais de sua carreira

    Período

    Clube

    2010 a 2013

    BVB

    2013 a 2016

    FC Bayern de Munique

    2016 a 2020

    BVB

    2020 a 2022

    PSV Eindhoven

    2022 até hoje

    Eintracht Frankfurt

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