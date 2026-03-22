Apesar de o técnico do SGE, Albert Riera, tê-lo deixado de fora do elenco de propósito! Um desdobramento surpreendente envolvendo Mario Götze e o Eintracht Frankfurt

Surpreendentemente, Götze não foi convocado pelo técnico Albert Riera para a lista de 20 jogadores para a partida de domingo contra o Mainz 05 (1 a 2). Não havia nenhuma lesão envolvida; o meio-campista estaria em forma e totalmente apto para jogar. Por isso, ele teria reagido com grande surpresa à decisão do técnico Riera.

No sábado à noite, o diretor esportivo Markus Krösche respondeu a perguntas no programa ZDF-Sportstudio, mas não quis falar sobre os motivos exatos da exclusão de Götze: “Vocês não acham que eu vou comentar agora sobre a escalação para a partida”, disse o chefe do SGE, acrescentando: “Mario é um jogador extremamente importante para nós. Em campo e fora dele.”