Apesar dos problemas crônicos de fluxo de caixa, o Barcelona de repente consegue pagar 80 milhões de euros por Anthony Gordon e, possivelmente, 100 milhões de euros por Julián Álvarez. Como? Eis o motivo.

"O Barcelona não tem dinheiro nenhum!", disse a lenda do Bayern àARD após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o VfB Stuttgart na final da Copa da Alemanha, quando questionado se temia perder Harry Kane para a Catalunha. Nos últimos meses, surgiram repetidamente notícias sobre a possível saída antecipada do capitão inglês de Munique e o interesse do Barça.

Hoeneß tem pouco a temer em relação a Kane, mas o Barcelona conseguiu tirar do Newcastle United Anthony Gordon, alvo de longa data do Bayern, pagando cerca de 80 milhões de euros pelo ponta — uma quantia que os campeões alemães não estavam dispostos a igualar.

Isso levantou a pergunta óbvia: de onde diabos o Barça tirou esses fundos? E quanto aos seus bem documentados problemas de registro? E como eles vão desembolsar mais 100 milhões de euros por Julián Álvarez?

  • A conhecida dívida do Barcelona obrigou o clube a realizar uma série de acordos incomuns para levantar fundos, e problemas com o registro de jogadores têm dificultado repetidamente a gestão do elenco nos últimos anos. No entanto, essa dor de cabeça pode desaparecer em breve.

    De acordo com o Sport, o clube precisa agora de apenas 12 a 14 milhões de euros para voltar a cumprir a regra 1:1 da Espanha, que permite aos clubes gastar ou investir um euro para cada euro ganho ou economizado. O não cumprimento dessa meta significa que os clubes podem gastar apenas 25% de cada euro ganho, um limite que tem bloqueado repetidamente as tentativas do Barça de contratar jogadores nas últimas temporadas.

  • Lewandowski está de saída, e espera-se que Torres e Casado sigam o mesmo caminho.

    A saída iminente de Robert Lewandowski, com o contrato prestes a expirar, aliviará imediatamente a folha salarial do Barça, já que o atacante polonês era o jogador mais bem pago do clube. Espera-se também que o clube desista de contratar Marcus Rashford, atualmente emprestado pelo Manchester United, que ocupa uma faixa salarial semelhante no topo da estrutura salarial.

    A economia salarial combinada deve proporcionar ao Barça a flexibilidade financeira tão necessária para investimentos.

    No entanto, os catalães ainda estão fortemente endividados; quando os custos de renovação do Camp Nou são incluídos, o total chega a impressionantes 2,6 bilhões de euros, então o clube precisa levantar fundos para concluir transferências como a de Gordon ou, possivelmente, Alvarez — e garantir seu registro na LaLiga.

    De acordo com o Sport, os atacantes Ferran Torres e Marc Casado devem gerar receita e liberar mais espaço no teto salarial. Ambos poderiam ser incluídos em uma possível troca por Alvarez, já que o Atlético de Madrid há muito tempo está interessado em Casado; como sempre, porém, os detalhes devem ser finalizados antes que qualquer transferência possa ser concretizada.

    A ofensiva de transferências do Barça: será que Anthony Gordon é apenas o começo?

    Marc-André ter Stegen já não faz parte dos planos de longo prazo do clube, e uma transferência definitiva ou mais um empréstimo aliviaria a carga salarial de Flick. Ansu Fati, outrora apontado como o sucessor natural de Messi, passou o último ano emprestado ao Brighton e ao Mônaco; uma transferência definitiva também injetaria fundos muito necessários.

    A situação financeira do clube continua apertada, mas as regras salariais relativamente flexíveis da Espanha, combinadas com o retorno ao teto de gastos de 1:1, ainda poderiam dar ao presidente Joan Laporta e ao diretor esportivo Deco uma nova margem de manobra no mercado de transferências. Anthony Gordon pode vir a ser apenas o primeiro de várias novas contratações.