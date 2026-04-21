Na La Liga espanhola, o Real Madrid cumpriu sua obrigação contra o Deportivo Alavés, candidato ao rebaixamento, com uma vitória por 2 a 1 (1 a 0) — mantendo assim vivas as esperanças de conquistar pelo menos um título nesta temporada. No entanto, Eduardo Camavinga sentiu na pele que a frustração dos torcedores do Real Madrid pela eliminação contra o Bayern de Munique ainda está longe de ter sido superada.
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Apesar da primeira vitória do Real Madrid após quatro partidas oficiais: torcedores no Bernabéu vaiam o jogador reserva do Real
A seis rodadas do fim do campeonato, a equipe do técnico Álvaro Arbeloa está seis pontos atrás do FC Barcelona. Kylian Mbappé (30') e Vinícius Júnior (50') marcaram, enquanto Toni Martínez marcou no final para os visitantes (90'+3). O Barcelona pode, no entanto, abrir novamente vantagem sobre o arquirrival na quarta-feira (21h30) com uma vitória contra o Celta de Vigo.
Antes do apito inicial, o time de estrelas teve que formar uma fila de honra. A equipe sub-19 foi recebida no Bernabéu com muitos aplausos — afinal, a jovem geração do Real tem uma vantagem sobre os profissionais: um título. Na segunda-feira, o Real havia vencido a final da Youth League e agora apresentava o troféu.
Seis dias após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern, um chute desviado de Mbappé ajudou os profissionais a abrirem o placar. O zagueiro brasileiro Eder Militão teve então dupla má sorte: em uma tentativa de chute, acertou apenas a trave e se machucou, sendo substituído imediatamente. Rüdiger entrou em seu lugar (45º).
Após a eliminação do Bayern: Real volta a vencer – Camavinga vaiado
No segundo tempo, Vinicius ampliou o placar para 2 a 0 com um chute de longe, evitando gestos de comemoração e, em vez disso, juntando as mãos em sinal de desculpas. Mas o Bernabéu ainda está longe de ter perdoado a todos: Camavinga, que teve uma noite difícil na derrota por 3 a 4 em Munique, quando recebeu um cartão amarelo-vermelho, foi vaiado de forma audível ao entrar em campo (63') e em outras jogadas.
O Alavés resistiu à derrota, mas Toni Martinez (45'+5) e Calebe (82') acertaram a trave, e o gol de reação chegou tarde demais.