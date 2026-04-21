Apesar da primeira vitória do Real Madrid após quatro partidas oficiais: torcedores no Bernabéu vaiam o jogador reserva do Real

A seis rodadas do fim do campeonato, a equipe do técnico Álvaro Arbeloa está seis pontos atrás do FC Barcelona. Kylian Mbappé (30') e Vinícius Júnior (50') marcaram, enquanto Toni Martínez marcou no final para os visitantes (90'+3). O Barcelona pode, no entanto, abrir novamente vantagem sobre o arquirrival na quarta-feira (21h30) com uma vitória contra o Celta de Vigo.

Antes do apito inicial, o time de estrelas teve que formar uma fila de honra. A equipe sub-19 foi recebida no Bernabéu com muitos aplausos — afinal, a jovem geração do Real tem uma vantagem sobre os profissionais: um título. Na segunda-feira, o Real havia vencido a final da Youth League e agora apresentava o troféu.

Seis dias após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern, um chute desviado de Mbappé ajudou os profissionais a abrirem o placar. O zagueiro brasileiro Eder Militão teve então dupla má sorte: em uma tentativa de chute, acertou apenas a trave e se machucou, sendo substituído imediatamente. Rüdiger entrou em seu lugar (45º).