Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Apesar da goleada... Inzaghi: Jogamos como o Al-Taawoun... e foi por isso que o Miti foi deixado de fora

O técnico italiano falou após a grande vitória sobre o Al-Khaloud

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, revelou o motivo da exclusão do atacante marfinense Mohamed Kader Miti da partida contra o Al-Khaloud no Campeonato Saudita Roshen, apesar de seu excelente desempenho na última partida contra o Al-Taawoun.

Inzaghi levou o Al-Hilal à vitória por 6 a 0 sobre o Al-Khaloud, na quarta-feira, no estádio Kingdom Arena, na 29ª rodada da Liga Roshen.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O motivo da ausência de Miti

    O técnico italiano confirmou que a razão para a exclusão de Miti da partida foi a necessidade de contar apenas com oito jogadores estrangeiros, demonstrando seu apreço pelo desempenho dele na partida anterior.

    Inzaghi disse em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Como técnico, tenho minhas escolhas para cada partida, de acordo com cada circunstância”.

    E acrescentou: “O permitido é jogarmos com apenas oito jogadores estrangeiros, e estou satisfeito com o desempenho que (Miti) apresentou na última partida”.

    Miti havia marcado um gol no empate em 2 a 2 com o Al-Taawoun, no último sábado, na 27ª rodada da Liga Roshen.

    • Publicidade

    Inzaghi parecia ainda estar marcado pela última partida contra o Al-Taawoun, tendo afirmado em mais de uma ocasião que a equipe teve um desempenho semelhante contra o Al-Khaloud, mas que a diferença esteve no sucesso em converter as oportunidades criadas.

    Ele explicou: “Não vou falar de sorte, mas sempre precisamos de eficácia e precisão, e foi isso que aconteceu hoje, pois aproveitamos a maioria das oportunidades que tivemos”.

    E acrescentou: “Chutamos nove vezes a gol neste jogo, e já havíamos feito isso na partida anterior, na qual não vencemos, mas assim é o futebol e suas circunstâncias”.

    E continuou: “Além disso, recuperamos hoje Karim Benzema e Sergej Milinković-Savić, mas eu sempre analiso o nível técnico, e nosso desempenho hoje foi semelhante ao da partida anterior”.

    E continuou: “Ficou claro para todos que jogamos uma partida excelente, mas, sinceramente, ela não foi muito diferente da nossa última partida contra o Al-Taawoun. O que mudou hoje foi que fomos mais precisos”.

    Inzaghi também destacou que a equipe tentou apresentar um bom desempenho antes do início de sua campanha nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, quando enfrentará o Al Sadd, do Catar, na próxima segunda-feira, nas oitavas de final.

    E concluiu: “Tentamos mostrar o nosso melhor, já que este é o último jogo antes de disputarmos a competição asiática, para a qual começaremos a nos preparar a partir de amanhã, e ainda temos muito trabalho pela frente para colocar tudo nos eixos”.

