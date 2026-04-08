Inzaghi parecia ainda estar marcado pela última partida contra o Al-Taawoun, tendo afirmado em mais de uma ocasião que a equipe teve um desempenho semelhante contra o Al-Khaloud, mas que a diferença esteve no sucesso em converter as oportunidades criadas.
Ele explicou: “Não vou falar de sorte, mas sempre precisamos de eficácia e precisão, e foi isso que aconteceu hoje, pois aproveitamos a maioria das oportunidades que tivemos”.
E acrescentou: “Chutamos nove vezes a gol neste jogo, e já havíamos feito isso na partida anterior, na qual não vencemos, mas assim é o futebol e suas circunstâncias”.
E continuou: “Além disso, recuperamos hoje Karim Benzema e Sergej Milinković-Savić, mas eu sempre analiso o nível técnico, e nosso desempenho hoje foi semelhante ao da partida anterior”.
E continuou: “Ficou claro para todos que jogamos uma partida excelente, mas, sinceramente, ela não foi muito diferente da nossa última partida contra o Al-Taawoun. O que mudou hoje foi que fomos mais precisos”.