Primeiro a Espanha, agora a França: mesmo que tudo tenha acabado bem para o vice-campeão mundial, os principais favoritos foram, pelo menos por alguns momentos, vítimas de sua lentidão em suas partidas de estreia.

É claro que o Senegal é de outro calibre que Cabo Verde; por isso, a vitória por 3 a 1 da França, que acabou sendo merecida, deve ser valorizada bastante no balanço final. E, ainda assim, o primeiro tempo da França foi preocupante.

Os franceses atuaram de forma excessivamente passiva e expectante, mesmo na escala de cautela de Deschamps, que já é de si bastante conservadora. Mas o que mais chamou a atenção foi a falta de ritmo com que os franceses iniciaram a partida. E isso apesar de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doue e também a superestrela do Bayern, Michael Olise, estarem entre os jogadores mais rápidos do planeta, com ou sem a bola nos pés. É claro que, de um Mundial em geral e de um torneio gigantesco como este em particular, não se espera que sejam estabelecidas novas tendências táticas. Mas o fato de que jogos de futebol de alto nível tenham uma certa rapidez inerente a eles não é algo que se veja apenas na Liga dos Campeões.

É claro que a França acelerou o ritmo no segundo tempo, tornou o jogo mais rápido e, assim, criou rapidamente chances de alto nível e conquistou uma vitória por 3 a 1, no fim das contas, muito merecida; mas a impressão deixada por esse primeiro tempo é duradoura e deve servir como um alerta para Deschamps, assim como para o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, e também para o do Brasil, Carlo Ancelotti.

Até as segundas partidas da fase de grupos, os treinadores têm, desta vez, tempo de fato para treinar algo novo: talvez eles devessem assistir antes aos jogos da Liga dos Campeões do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain e observar como os treinadores de futebol modernos e suas equipes celebram o futebol hoje em dia.