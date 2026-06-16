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Filippo Cataldo

Traduzido por

Apesar da atuação recorde de Mbappé, o próximo vencedor da Bola de Ouro pode vir do Bayern de Munique: três aspectos que chamaram a atenção na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal na Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Opinion
França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
K. Mbappe
M. Olise

Na primeira etapa, a França lembra a Espanha, e Kylian Mbappé não está com vontade de defender. Mas então os Bleus e seu astro se recompõem. Enquanto isso, o júri responsável pela escolha do melhor jogador da partida envia um sinal interessante. Três coisas que chamaram a atenção na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal.

Clique aqui para ver a crônica da partida.

  • Será que Didier Deschamps não assiste à Liga dos Campeões?

    Primeiro a Espanha, agora a França: mesmo que tudo tenha acabado bem para o vice-campeão mundial, os principais favoritos foram, pelo menos por alguns momentos, vítimas de sua lentidão em suas partidas de estreia.

    É claro que o Senegal é de outro calibre que Cabo Verde; por isso, a vitória por 3 a 1 da França, que acabou sendo merecida, deve ser valorizada bastante no balanço final. E, ainda assim, o primeiro tempo da França foi preocupante.

    Os franceses atuaram de forma excessivamente passiva e expectante, mesmo na escala de cautela de Deschamps, que já é de si bastante conservadora. Mas o que mais chamou a atenção foi a falta de ritmo com que os franceses iniciaram a partida. E isso apesar de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doue e também a superestrela do Bayern, Michael Olise, estarem entre os jogadores mais rápidos do planeta, com ou sem a bola nos pés. É claro que, de um Mundial em geral e de um torneio gigantesco como este em particular, não se espera que sejam estabelecidas novas tendências táticas. Mas o fato de que jogos de futebol de alto nível tenham uma certa rapidez inerente a eles não é algo que se veja apenas na Liga dos Campeões. 

    É claro que a França acelerou o ritmo no segundo tempo, tornou o jogo mais rápido e, assim, criou rapidamente chances de alto nível e conquistou uma vitória por 3 a 1, no fim das contas, muito merecida; mas a impressão deixada por esse primeiro tempo é duradoura e deve servir como um alerta para Deschamps, assim como para o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, e também para o do Brasil, Carlo Ancelotti. 

    Até as segundas partidas da fase de grupos, os treinadores têm, desta vez, tempo de fato para treinar algo novo: talvez eles devessem assistir antes aos jogos da Liga dos Campeões do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain e observar como os treinadores de futebol modernos e suas equipes celebram o futebol hoje em dia. 

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    Kylian Mbappé pode fazer o que quiser

    No entanto, seria simplista demais atribuir o fraco primeiro tempo da França apenas à tática defensiva de Deschamps. O técnico da seleção francesa não vai mudar sua abordagem nos últimos jogos, e, no fim das contas, suas equipes costumam cumprir o esperado. E o fato de um jogador não ter pressionado após uma perda de bola — o que resultou na grande chance, incluindo a bola na trave, do ex-jogador emprestado pelo Bayern, Nicolas Jackson — certamente não se deve às ideias de Deschamps nem aos seus ensinamentos. Isso foi culpa exclusiva de Kylian Mbappé. 

    O fato de que, após o 3 a 1, se fale naturalmente sobretudo dos recordes espetaculares de Mbappé e de seus dois gols, está na natureza das coisas — e se deve a esse segundo gol, de longe, quase insano, marcado pouco antes do fim. Mbappé marcou 58 gols em apenas 99 partidas pela seleção — nenhum francês jamais conseguiu mais do que isso. Mais um marco em uma carreira repleta de superlativos. E pelo menos um superlativo está ao seu alcance: faltam-lhe apenas dois gols na Copa do Mundo de 2026 para igualar Miroslav Klose como maior artilheiro da história da Copa do Mundo. E a França foi, é e continua sendo, após essa vitória por 3 a 1 — no fim das contas, muito merecida — na estreia, a grande favorita do torneio. 

    Mbappé tinha apenas 19 anos quando se sagrou campeão mundial com a França na Rússia em 2018; seus quatro gols foram fundamentais na conquista do título, e ele foi eleito o melhor jovem jogador do torneio. Em 2022, ele travou um duelo épico na final contra Lionel Messi e a seleção argentina e, com seu hat-trick na final — que terminou em 3 a 3 no tempo regulamentar —, manteve quase sozinho as chances da França de conquistar o título. Com oito gols, ele também foi o artilheiro do torneio. 

    Mbappé, ao que parecia, dominaria o futebol mundial nos próximos anos e lideraria a era pós-Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, nos últimos quatro anos, algo mudou: Embora Mbappé tenha marcado muitos gols pelo Real Madrid nesta temporada e finalmente tenha se tornado o protagonista que ele deve ser nos Blancos, os grandes títulos foram conquistados por outros: seu ex-clube, o PSG, por exemplo, do qual ele se despediu em meio a uma disputa. O prêmio de Melhor Jogador do Mundo foi conquistado recentemente por Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Desire Doue e Michael Olise, do Bayern, já são considerados jogadores mais empolgantes do que Mbappé há muito tempo. Aliás, parece que todos os quatro estão se divertindo bastante na defesa agora, e não apenas na seleção nacional. Isso, sem dúvida, é algo em que eles estão à frente de Mbappé. Mas se Mbappé continuar marcando gols assim, até mesmo Deschamps vai perdoá-lo se, de vez em quando, ele não for atrás da bola depois de uma perda de posse.

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    O próximo melhor jogador de futebol do mundo pode realmente vir do FC Bayern

    Desde 1981, nenhum jogador do FC Bayern de Munique ganhou mais a Bola de Ouro. Karl-Heinz Rummenigge, atual membro do Conselho Fiscal e na época um atacante de nível mundial, recebeu o troféu por duas vezes consecutivas. Desde então, houve alguns momentos de decepção em Munique, como quando Franck Ribéry ficou de mãos vazias em 2013 ou quando, em 2020, a cerimônia foi cancelada devido à pandemia e a Covid tirou o troféu de Robert Lewandowski (afinal, o atacante foi eleito o melhor jogador do planeta nos dois anos seguintes no evento concorrente da FIFA).

    Este ano, porém, um jogador do FC Bayern poderia de fato ganhar a Bola de Ouro novamente. Com os ingleses Harry Kane e Michael Olise, há até mesmo chances para dois jogadores; Enquanto Kane e seus companheiros ingleses precisam, naturalmente, provar primeiro que essa chamada “Geração de Ouro” pode agora, de fato, ser mais bem-sucedida do que todos os seus antecessores, Michael Olise enfrenta o problema de ter inúmeros rivais no elenco de craques da França — e que, recentemente, também brilharam: Dembélé venceu novamente a Liga dos Campeões, e Mbappé é Mbappé.

    Mas uma coisa poderia dar esperança a Olise e ao Bayern: após a vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, o júri da FIFA não escolheu o autor de dois gols e garoto-propaganda da Copa do Mundo, Mbappé, como o melhor jogador da partida, mas sim: Olise. O que, aliás, foi totalmente merecido — a atuação de Olise foi deslumbrante; o fato de Deschamps tê-lo mandado da lateral direita para o centro no segundo tempo alterou decisivamente a dinâmica da partida, e foi de lá que Olise deu aquele passe mágico para Mbappé, abrindo o placar em 1 a 0 —, mas, via de regra, esses júris não elegem o melhor jogador como o “Jogador da Partida” logo após o apito final, e sim os artilheiros mais bem-sucedidos. Mas se até mesmo esses júris de pós-jogo da FIFA já sabem que Michael Olise é o homem decisivo nas jogadas decisivas, então os especialistas que atribuem a Bola de Ouro já deveriam saber disso há muito tempo. 

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