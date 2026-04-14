Apenas três grandes clubes podem contratá-lo, e uma grande preocupação permanece: novos detalhes sobre a cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck no BVB são revelados

Anteriormente, a Sky já havia informado que o FC Bayern de Munique, que, segundo rumores consistentes, também estaria interessado em Schlotterbeck, não está entre as exceções que poderiam fazer uso de uma cláusula de rescisão já neste verão.

Na última sexta-feira, Schlotterbeck renovou antecipadamente seu contrato, que inicialmente vigorava até 2027, por mais quatro anos, até 2031. No entanto, o jogador de 26 anos teria garantido uma cláusula de rescisão que poderá ser acionada já após a Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México.

Aparentemente, o zagueiro central espera chamar a atenção com uma boa atuação na Copa do Mundo com a seleção alemã, para que ainda neste verão consiga dar o salto para um clube de ponta.

Tanto em Liverpool quanto em Madri, pode surgir a necessidade de reforços na defesa central neste verão. No Liverpool, Ibrahima Konaté ainda não renovou seu contrato, que expira neste verão. Além disso, Virgil van Dijk também não está ficando mais jovem (34). No Real Madrid, os contratos de Antonio Rüdiger e David Alaba estão chegando ao fim. Pelo menos ao austríaco não deve ser oferecido um novo contrato. Além disso, Eder Militão tem enfrentado repetidamente lesões graves e longos períodos de afastamento. No entanto, com Dean Huijsen e Raul Aeencio, o Real ainda conta com dois jovens zagueiros centrais na reserva.