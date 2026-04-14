Segundo uma reportagem da Sport Bild, apenas o Real Madrid, o Liverpool FC e um clube não identificado podem fazer uso da cláusula que, ao que tudo indica, o zagueiro central teria incluído em seu novo contrato ao renovar com o Borussia Dortmund.
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Apenas três grandes clubes podem contratá-lo, e uma grande preocupação permanece: novos detalhes sobre a cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck no BVB são revelados
Anteriormente, a Sky já havia informado que o FC Bayern de Munique, que, segundo rumores consistentes, também estaria interessado em Schlotterbeck, não está entre as exceções que poderiam fazer uso de uma cláusula de rescisão já neste verão.
Na última sexta-feira, Schlotterbeck renovou antecipadamente seu contrato, que inicialmente vigorava até 2027, por mais quatro anos, até 2031. No entanto, o jogador de 26 anos teria garantido uma cláusula de rescisão que poderá ser acionada já após a Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México.
Aparentemente, o zagueiro central espera chamar a atenção com uma boa atuação na Copa do Mundo com a seleção alemã, para que ainda neste verão consiga dar o salto para um clube de ponta.
Tanto em Liverpool quanto em Madri, pode surgir a necessidade de reforços na defesa central neste verão. No Liverpool, Ibrahima Konaté ainda não renovou seu contrato, que expira neste verão. Além disso, Virgil van Dijk também não está ficando mais jovem (34). No Real Madrid, os contratos de Antonio Rüdiger e David Alaba estão chegando ao fim. Pelo menos ao austríaco não deve ser oferecido um novo contrato. Além disso, Eder Militão tem enfrentado repetidamente lesões graves e longos períodos de afastamento. No entanto, com Dean Huijsen e Raul Aeencio, o Real ainda conta com dois jovens zagueiros centrais na reserva.
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O BVB ainda teria seis semanas para procurar um substituto para Nico Schlotterbeck
Segundo informações do Sport-Bild, a cláusula de Schlotterbeck não é válida durante todo o período de transferências. Assim, a cláusula teria validade apenas até meados de julho — ou seja, por volta da final da Copa do Mundo (19 de julho). Se os clubes quiserem fazer uso dela, uma decisão teria de ser tomada até essa data. O Ruhr Nachrichten, por sua vez, informa que o prazo se estende até o início da temporada da Bundesliga, em 28 de agosto. Estima-se que o valor da transação esteja entre 50 e 60 milhões de euros.
Caso a cláusula seja válida apenas até meados de julho, o BVB teria então cerca de seis semanas para procurar um sucessor para Schlotterbeck. Na Alemanha, a janela de transferências de verão deve estar aberta de 1º de julho de 2026 a 31 de agosto de 2026.
No jogo em casa do Dortmund no fim de semana contra o Bayer 04 Leverkusen, houve vaias contra Schlotterbeck — aparentemente uma reação ao que, na visão dos torcedores, foi um compromisso um tanto hipócrita com o clube.
Estatísticas de Nico Schlotterbeck no BVB
Jogos disputados
Gols
Assistências
Cartões amarelos
Expulsões
156
10
18
26
3