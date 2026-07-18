O Fenerbahçe continua avançando em seus planos de reforços para a nova temporada e, segundo o Sabah Spor, agora também está de olho em Olli Watkins, jogador da seleção inglesa que disputou a Copa do Mundo, do Aston Villa. Para contratar o atacante de 30 anos, porém, o clube turco teria que desembolsar uma quantia considerável.
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Apenas seis minutos na Copa do Mundo! Clube de ponta da Turquia parece estar atraindo o reserva da Inglaterra com um contrato de 30 milhões de euros
De acordo com a reportagem, o atual clube de Watkins só estaria disposto a negociar a partir de uma oferta superior a 40 milhões de euros, já que o contrato atual vai até 2028. Ao valor da transferência seriam somados ainda os custos salariais de cerca de 30 milhões de euros para um contrato de três anos.
Watkins ainda está participando da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, onde enfrentará a França com a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar na noite de sábado. Até o momento, o atacante somou apenas seis minutos em campo no torneio, que disputou na vitória por 2 a 0 contra o Panamá na fase de grupos.
O Fenerbahçe reforça seu elenco: será que Watkins seguirá os passos de Greenwood?
Com o Aston Villa, Watkins conquistou a Liga Europa na última temporada após uma vitória por 3 a 0 na final contra o SC Freiburg; em 55 partidas oficiais pelo clube de Birmingham, ele marcou 21 gols e deu cinco assistências.
Para o Fenerbahçe, Watkins seria já a segunda contratação inglesa neste verão, depois de Mason Greenwood, que chegou do Marselha por 39 milhões de euros. Além disso, o Fenerbahçe já concretizou as contratações de Sidiki Cherif, Vedat Muriqi e Nathan Ake.
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