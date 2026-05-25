Ao contrário do que aconteceu com Noel Aseko, o time de Munique nem precisou recorrer a esse direito no caso de Chávez. No entanto, o jogador da seleção peruana teve poucas oportunidades de jogar na luta contra o rebaixamento.

Mesmo após a troca de treinador em Colônia e a chegada de Rene Wagner, o versátil meio-campista raramente entrou em campo. No total, ele disputou sete partidas com a camisa do Colônia. No entanto, acumulou apenas 96 minutos em campo. Na 32ª rodada, ele ganhou a confiança do time para atuar por 28 minutos no meio-campo central no empate em 2 a 2 contra o Union Berlin. Foi sua participação mais longa e, ao mesmo tempo, a última.

Ele havia comemorado sua estreia na Bundesliga ainda pelo clube mais titulado da Alemanha. Em janeiro, Vincent Kompany lhe deu a chance de fazer suas duas primeiras participações breves, somando doze minutos no total, nas partidas contra o VfL Wolfsburg e o FC Augsburg.

Até agora, o canhoto ainda aguarda seu primeiro ponto como marcador na primeira divisão alemã. Seu contrato vai até 2027.