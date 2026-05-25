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FC Bayern München v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

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Apenas participações esporádicas no clube para o qual foi emprestado da Bundesliga: o jovem meio-campista parece estar de volta ao FC Bayern de Munique

Bundesliga
Mercado da bola
F. Chavez
Colônia
Bayern de Munique

O 1. FC Köln supostamente não exercerá a opção de compra. Assim, nada mais impede o retorno do jogador de 19 anos ao FCB.

No último dia da janela de transferências de inverno, Felipe Chávez foi emprestado ao 1. FC Köln. No entanto, segundo informações da Sky, o clube da cidade da catedral não exercerá a opção de compra, de modo que o jovem jogador voltará, por enquanto, ao FC Bayern de Munique.

  • Ainda em março, o jornal *Abendzeitung* havia noticiado que o Colônia planejava exercer a opção de compra. Embora Chávez tenha tido apenas algumas participações breves sob o comando do ex-técnico Luka Kwasniok, o 1. FC havia apresentado um plano claro ao jovem talento: “Queremos prepará-lo gradualmente para a Bundesliga”, explicou na época o diretor esportivo Thomas Kessler. 

    No entanto, caso o time de Colônia tivesse pago a taxa de transferência estimada na casa dos milhões, o FCB ainda teria a possibilidade de trazer Chávez de volta à Säbener Straße. Para o peruano, considerado internamente um grande talento, o Bayern teria garantido um direito de recompra para os anos de 2027 e 2028.

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  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Tanto em Munique quanto em Colônia: Chávez teve, até agora, apenas participações breves

    Ao contrário do que aconteceu com Noel Aseko, o time de Munique nem precisou recorrer a esse direito no caso de Chávez. No entanto, o jogador da seleção peruana teve poucas oportunidades de jogar na luta contra o rebaixamento.

    Mesmo após a troca de treinador em Colônia e a chegada de Rene Wagner, o versátil meio-campista raramente entrou em campo. No total, ele disputou sete partidas com a camisa do Colônia. No entanto, acumulou apenas 96 minutos em campo. Na 32ª rodada, ele ganhou a confiança do time para atuar por 28 minutos no meio-campo central no empate em 2 a 2 contra o Union Berlin. Foi sua participação mais longa e, ao mesmo tempo, a última.

    Ele havia comemorado sua estreia na Bundesliga ainda pelo clube mais titulado da Alemanha. Em janeiro, Vincent Kompany lhe deu a chance de fazer suas duas primeiras participações breves, somando doze minutos no total, nas partidas contra o VfL Wolfsburg e o FC Augsburg.

    Até agora, o canhoto ainda aguarda seu primeiro ponto como marcador na primeira divisão alemã. Seu contrato vai até 2027.

  • Felipe Chavez: Estatísticas na Bundesliga 2025/2026

    EquipeJogosMinutos em campoGolsAssistênciasCartões amarelosCartões vermelhos
    FC Bayern de Munique212----
    FC Colônia796----