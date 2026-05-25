No último dia da janela de transferências de inverno, Felipe Chávez foi emprestado ao 1. FC Köln. No entanto, segundo informações da Sky, o clube da cidade da catedral não exercerá a opção de compra, de modo que o jovem jogador voltará, por enquanto, ao FC Bayern de Munique.
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Apenas participações esporádicas no clube para o qual foi emprestado da Bundesliga: o jovem meio-campista parece estar de volta ao FC Bayern de Munique
Ainda em março, o jornal *Abendzeitung* havia noticiado que o Colônia planejava exercer a opção de compra. Embora Chávez tenha tido apenas algumas participações breves sob o comando do ex-técnico Luka Kwasniok, o 1. FC havia apresentado um plano claro ao jovem talento: “Queremos prepará-lo gradualmente para a Bundesliga”, explicou na época o diretor esportivo Thomas Kessler.
No entanto, caso o time de Colônia tivesse pago a taxa de transferência estimada na casa dos milhões, o FCB ainda teria a possibilidade de trazer Chávez de volta à Säbener Straße. Para o peruano, considerado internamente um grande talento, o Bayern teria garantido um direito de recompra para os anos de 2027 e 2028.
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Tanto em Munique quanto em Colônia: Chávez teve, até agora, apenas participações breves
Ao contrário do que aconteceu com Noel Aseko, o time de Munique nem precisou recorrer a esse direito no caso de Chávez. No entanto, o jogador da seleção peruana teve poucas oportunidades de jogar na luta contra o rebaixamento.
Mesmo após a troca de treinador em Colônia e a chegada de Rene Wagner, o versátil meio-campista raramente entrou em campo. No total, ele disputou sete partidas com a camisa do Colônia. No entanto, acumulou apenas 96 minutos em campo. Na 32ª rodada, ele ganhou a confiança do time para atuar por 28 minutos no meio-campo central no empate em 2 a 2 contra o Union Berlin. Foi sua participação mais longa e, ao mesmo tempo, a última.
Ele havia comemorado sua estreia na Bundesliga ainda pelo clube mais titulado da Alemanha. Em janeiro, Vincent Kompany lhe deu a chance de fazer suas duas primeiras participações breves, somando doze minutos no total, nas partidas contra o VfL Wolfsburg e o FC Augsburg.
Até agora, o canhoto ainda aguarda seu primeiro ponto como marcador na primeira divisão alemã. Seu contrato vai até 2027.
Felipe Chavez: Estatísticas na Bundesliga 2025/2026
Equipe Jogos Minutos em campo Gols Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos FC Bayern de Munique 2 12 - - - - FC Colônia 7 96 - - - -