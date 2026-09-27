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'Apenas façam seus trabalhos' - Eduardo Camavinga manda recado claro aos atacantes da França antes de duelo com a Bélgica
Expectativas táticas para atacantes
Falando em entrevista coletiva, Camavinga esclareceu sua posição sobre as responsabilidades defensivas dos jogadores de ataque dentro da seleção. A França garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Turquia em sua partida de estreia sob o comando de Zinedine Zidane, e o elenco agora se prepara para um duelo decisivo do grupo contra a Bélgica amanhã.
Ao abordar o equilíbrio da equipe, o meio-campista afirmou com clareza: "Não peço aos atacantes que façam um trabalho defensivo maluco. Só pedimos que façam o trabalho deles." Essa abordagem pragmática destaca o desejo por organização sem sobrecarregar a linha de frente.
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Reacendendo a rivalidade com a Bélgica
A França vai enfrentar uma Bélgica confiante amanhã à noite, após a impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália. O confronto naturalmente traz à tona lembranças de encontros passados, mas Camavinga foi rápido em dar um tom bem-humorado à preparação. Ao ser questionado sobre a tensão ainda existente entre as duas nações, respondeu: "[Risos] É uma partida muito importante, porque a Bélgica continua sendo uma grande nação. Quanto ao que aconteceu, são vocês, belgas, que ainda têm isso entalado na garganta [sorri]. Mas não, é um jogo muito bom de disputar, todos nós estamos ansiosos para jogar esse tipo de partida."
A vida sob Zidane e o confronto com velhos conhecidos
A presença de Zidane no banco de reservas representa uma mudança significativa para a equipe. Camavinga admitiu que ver a figura lendária assumir o comando foi inicialmente surpreendente, observando: "Todos nós sabemos o que ele representa para a França. No começo, foi bastante especial e estranho estar enfrentando-o." Enquanto isso, o grupo francês recebeu um pequeno impulso com a ausência do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, da escalação adversária. Ao comentar a ausência de seu companheiro de clube, Camavinga brincou: "Conversamos antes da convocação e, sim, estou muito feliz por ele não estar lá [sorri]."
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O que vem a seguir para a França?
A França vai enfrentar a Bélgica amanhã à noite, com a liderança do grupo em jogo. Uma segunda vitória consecutiva daria a Zidane o início perfeito em seu período como técnico e estabeleceria um impulso significativo. Após esse confronto crucial, Camavinga e seus companheiros de equipe retornarão aos seus respectivos clubes para retomar os compromissos domésticos.
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