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Moataz Elgammal
Traduzido por

'Apenas façam seus trabalhos' - Eduardo Camavinga manda recado claro aos atacantes da França antes de duelo com a Bélgica

E. Camavinga
Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A

Eduardo Camavinga insistiu que não espera que os jogadores de ataque se esgotem voltando para marcar, enquanto a França se prepara para um confronto vital pela liderança da tabela contra a Bélgica amanhã à noite. O meio-campista falou sobre as exigências táticas e sobre reacender uma antiga rivalidade internacional após a apertada vitória na estreia sob uma nova era de comando.

  • Expectativas táticas para atacantes

    Falando em entrevista coletiva, Camavinga esclareceu sua posição sobre as responsabilidades defensivas dos jogadores de ataque dentro da seleção. A França garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Turquia em sua partida de estreia sob o comando de Zinedine Zidane, e o elenco agora se prepara para um duelo decisivo do grupo contra a Bélgica amanhã.

    Ao abordar o equilíbrio da equipe, o meio-campista afirmou com clareza: "Não peço aos atacantes que façam um trabalho defensivo maluco. Só pedimos que façam o trabalho deles." Essa abordagem pragmática destaca o desejo por organização sem sobrecarregar a linha de frente.

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    Reacendendo a rivalidade com a Bélgica

    A França vai enfrentar uma Bélgica confiante amanhã à noite, após a impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália. O confronto naturalmente traz à tona lembranças de encontros passados, mas Camavinga foi rápido em dar um tom bem-humorado à preparação. Ao ser questionado sobre a tensão ainda existente entre as duas nações, respondeu: "[Risos] É uma partida muito importante, porque a Bélgica continua sendo uma grande nação. Quanto ao que aconteceu, são vocês, belgas, que ainda têm isso entalado na garganta [sorri]. Mas não, é um jogo muito bom de disputar, todos nós estamos ansiosos para jogar esse tipo de partida."

  • A vida sob Zidane e o confronto com velhos conhecidos

    A presença de Zidane no banco de reservas representa uma mudança significativa para a equipe. Camavinga admitiu que ver a figura lendária assumir o comando foi inicialmente surpreendente, observando: "Todos nós sabemos o que ele representa para a França. No começo, foi bastante especial e estranho estar enfrentando-o." Enquanto isso, o grupo francês recebeu um pequeno impulso com a ausência do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, da escalação adversária. Ao comentar a ausência de seu companheiro de clube, Camavinga brincou: "Conversamos antes da convocação e, sim, estou muito feliz por ele não estar lá [sorri]."

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    O que vem a seguir para a França?

    A França vai enfrentar a Bélgica amanhã à noite, com a liderança do grupo em jogo. Uma segunda vitória consecutiva daria a Zidane o início perfeito em seu período como técnico e estabeleceria um impulso significativo. Após esse confronto crucial, Camavinga e seus companheiros de equipe retornarão aos seus respectivos clubes para retomar os compromissos domésticos.

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