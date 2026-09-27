Falando em entrevista coletiva, Camavinga esclareceu sua posição sobre as responsabilidades defensivas dos jogadores de ataque dentro da seleção. A França garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Turquia em sua partida de estreia sob o comando de Zinedine Zidane, e o elenco agora se prepara para um duelo decisivo do grupo contra a Bélgica amanhã.

Ao abordar o equilíbrio da equipe, o meio-campista afirmou com clareza: "Não peço aos atacantes que façam um trabalho defensivo maluco. Só pedimos que façam o trabalho deles." Essa abordagem pragmática destaca o desejo por organização sem sobrecarregar a linha de frente.