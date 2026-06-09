Apenas dois clubes da Bundesliga continuam na disputa! A decisão sobre o futuro do supertalento Kennet Eichhorn parece estar prestes a ser tomada

Entre eles, o BVB e o FC Bayern de Munique, que, segundo relatos coincidentes da mídia, desistiram da disputa devido às exigências exorbitantes dos jogadores. O Liverpool, por outro lado, segundo a revista *kicker*, ao contrário do que dizem outras fontes, tem poucas chances de levar a melhor. Em vez disso, o Leverkusen parece estar levando uma ligeira vantagem.

A definição da questão do treinador na sexta-feira pode ter dissipado as últimas dúvidas de Eichhorn. Segundo informações, o jogador de 16 anos esperou pacientemente para saber quem assumiria o lugar de Kasper Hjulmand no Werkself. Tal comprometimento pode ser visto como um indício de uma transferência iminente. Assim, é de se supor que ele já tenha conversado com o novo técnico do B04, Carles Martinez.

Além disso, Martinez goza de excelente reputação como revelador de talentos, apresentando ainda semelhanças com o ex-técnico de sucesso do Bayer, Xabi Alonso. Sua filosofia de jogo voltada para a posse de bola também beneficiaria o estilo de Eichhorn, cujos grandes pontos fortes estão no meio-campo defensivo.

Enquanto isso, o Leipzig se destaca principalmente pelos muitos exemplos de sucesso do passado. A transferência para o clube da Saxônia já se revelou uma escolha certeira para alguns talentos – entre outros, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai ou, atualmente, Yan Diomande. Mas o Leverkusen também tem o que mostrar nesse aspecto. Ibrahim Maza, que só no verão passado trocou Berlim pela cruz do Bayer, é um exemplo vivo desse desenvolvimento. Ambos estariam em contato próximo.