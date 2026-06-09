Segundo informações da revista "kicker", tudo parece estar se resumindo a uma disputa entre o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig, depois que, nas últimas semanas e meses, inúmeros clubes nacionais e internacionais manifestaram interesse no supertalento.
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Apenas dois clubes da Bundesliga continuam na disputa! A decisão sobre o futuro do supertalento Kennet Eichhorn parece estar prestes a ser tomada
Entre eles, o BVB e o FC Bayern de Munique, que, segundo relatos coincidentes da mídia, desistiram da disputa devido às exigências exorbitantes dos jogadores. O Liverpool, por outro lado, segundo a revista *kicker*, ao contrário do que dizem outras fontes, tem poucas chances de levar a melhor. Em vez disso, o Leverkusen parece estar levando uma ligeira vantagem.
A definição da questão do treinador na sexta-feira pode ter dissipado as últimas dúvidas de Eichhorn. Segundo informações, o jogador de 16 anos esperou pacientemente para saber quem assumiria o lugar de Kasper Hjulmand no Werkself. Tal comprometimento pode ser visto como um indício de uma transferência iminente. Assim, é de se supor que ele já tenha conversado com o novo técnico do B04, Carles Martinez.
Além disso, Martinez goza de excelente reputação como revelador de talentos, apresentando ainda semelhanças com o ex-técnico de sucesso do Bayer, Xabi Alonso. Sua filosofia de jogo voltada para a posse de bola também beneficiaria o estilo de Eichhorn, cujos grandes pontos fortes estão no meio-campo defensivo.
Enquanto isso, o Leipzig se destaca principalmente pelos muitos exemplos de sucesso do passado. A transferência para o clube da Saxônia já se revelou uma escolha certeira para alguns talentos – entre outros, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai ou, atualmente, Yan Diomande. Mas o Leverkusen também tem o que mostrar nesse aspecto. Ibrahim Maza, que só no verão passado trocou Berlim pela cruz do Bayer, é um exemplo vivo desse desenvolvimento. Ambos estariam em contato próximo.
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A página da Eichhorn parece estar exigindo uma generosa comissão
No entanto, em Liverpool, Eichhorn provavelmente não jogaria inicialmente devido à sua idade. Em vez disso, os Reds teriam que colocá-lo em um clube por empréstimo até ele completar 18 anos.
De acordo com uma cláusula de rescisão, o valor da transferência de Eichhorn é de cerca de dez milhões de euros. Diz-se que o adolescente e sua comitiva receberão uma generosa comissão pela transferência.
Na última temporada, o capitão da seleção sub-17 foi prejudicado apenas por uma grave lesão no ligamento sindesmático, que o deixou fora dos gramados por quase três meses, e depois por uma suspensão por cartão vermelho. Sob o comando do técnico Stefan Leitl, ele foi titular do time da capital e um ponto positivo, apesar de mais uma vez não ter conseguido o acesso.
Kennet Eichhorn: Dados de desempenho e estatísticas do Hertha BSC
Partidas 19 Partidas com duração superior a 90 minutos 2 Gols 2 Assistências 0 Cartões amarelos 7 Cartões vermelhos 1