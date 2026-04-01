Apenas algumas semanas após sua demissão: será que Lukas Kwasniok está prestes a fazer um retorno espetacular à Bundesliga?

Atualmente, Dieter Hecking é o técnico responsável pelos Lobos; no entanto, o treinador de 61 anos foi contratado inicialmente apenas como uma solução de emergência na atual luta pela permanência na divisão e possui um contrato válido apenas até o final da temporada.

Especialmente em caso de rebaixamento para a segunda divisão da Bundesliga, é extremamente improvável que o clube continue com Hecking, embora, segundo informações da Sport Bild, ele possa muito bem imaginar continuar trabalhando na cidade do automóvel além do verão.

Em caso de recomeço na segunda divisão, Kwasniok seria a opção preferida. O técnico de 44 anos está atualmente sem clube, após ter sido demitido em março do cargo de técnico do 1. FC Köln devido à falta de resultados. Kwasniok havia assumido o comando do Effzeh no início da temporada.