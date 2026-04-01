De acordo com uma reportagem da Sport Bild, o técnico de 44 anos é cotado como uma opção para o VfL Wolfsburg, com o objetivo de liderar a reformulação de que o clube tanto precisa neste verão.
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Apenas algumas semanas após sua demissão: será que Lukas Kwasniok está prestes a fazer um retorno espetacular à Bundesliga?
Atualmente, Dieter Hecking é o técnico responsável pelos Lobos; no entanto, o treinador de 61 anos foi contratado inicialmente apenas como uma solução de emergência na atual luta pela permanência na divisão e possui um contrato válido apenas até o final da temporada.
Especialmente em caso de rebaixamento para a segunda divisão da Bundesliga, é extremamente improvável que o clube continue com Hecking, embora, segundo informações da Sport Bild, ele possa muito bem imaginar continuar trabalhando na cidade do automóvel além do verão.
Em caso de recomeço na segunda divisão, Kwasniok seria a opção preferida. O técnico de 44 anos está atualmente sem clube, após ter sido demitido em março do cargo de técnico do 1. FC Köln devido à falta de resultados. Kwasniok havia assumido o comando do Effzeh no início da temporada.
O rebaixamento teria consequências financeiras drásticas para o Wolfsburg
Além do ex-técnico do Paderborn, Stefan Leitl (Hertha BSC), Thomas Reis (que atuou recentemente no Samsunspor) e Christian Schulz (que atuou recentemente como assistente técnico do Hannover 96) são cogitados como outros candidatos ao cargo no Wolfsburg. Em princípio, o novo técnico deve apresentar um perfil que seja promissor tanto na primeira quanto na segunda divisão.
O VfL ocupa atualmente a penúltima posição na tabela, com apenas 21 pontos após 27 jogos. Há já dez partidas oficiais que o time espera por uma vitória; os últimos três pontos foram conquistados em meados de janeiro, na vitória por 2 a 1 contra o FC St. Pauli.
Caso o Wolfsburg realmente seja rebaixado para a 2ª Bundesliga, isso teria também enormes repercussões financeiras. Segundo informações da Sport Bild, o patrocinador principal, a VW, pagaria cerca de 20% a menos; além disso, o orçamento para salários dos jogadores teria de ser reduzido em cerca de 40%.