O jogador de Hamburgo venceu o argentino Francisco Cerundolo (nº 18) por 6-1 e 6-2 em apenas 65 minutos de jogo e agora enfrentará Jannik Sinner nas semifinais. Contra o italiano, segundo colocado no ranking mundial, Zverev havia perdido recentemente nas semifinais de Indian Wells por 2-6 e 4-6, sem ter tido chances.
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Apenas 65 minutos de jogo! Alexander Zverev segue Jannik Sinner a passos largos para as semifinais de Miami
"Simplesmente me senti bem", disse Zverev, que comemorou sua quarta vitória consecutiva contra Cerundolo: "Tenho falado o ano todo que estou tentando jogar de forma mais agressiva. Sinto que hoje funcionou perfeitamente."
Com essa vitória, o campeão olímpico de Tóquio chegou pela primeira vez na mesma temporada às semifinais tanto em Indian Wells quanto em Miami. Com o confronto contra Sinner, que venceu por 6-2 e 6-2 o americano Frances Tiafoe (nº 19), agora vem “o teste mais difícil”, disse Zverev: “Estou ansioso por isso. Estou me sentindo muito bem, espero que continue assim.”
Zverev espera vencer Sinner
Sinner e ele tiveram “algumas partidas muito disputadas nos últimos anos, inclusive nos últimos meses”, disse Zverev: “Todas terminaram a favor dele, por isso espero simplesmente um resultado diferente. Em Indian Wells, joguei mal.”
Zverev é o último alemão restante no torneio de Miami. Eva Lys, Ella Seidel e Tatjana Maria no torneio feminino, bem como Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann e Daniel Altmaier no masculino, já haviam sido eliminados na primeira rodada. Laura Siegemund foi eliminada na segunda rodada.