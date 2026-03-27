Apenas 65 minutos de jogo! Alexander Zverev segue Jannik Sinner a passos largos para as semifinais de Miami

"Simplesmente me senti bem", disse Zverev, que comemorou sua quarta vitória consecutiva contra Cerundolo: "Tenho falado o ano todo que estou tentando jogar de forma mais agressiva. Sinto que hoje funcionou perfeitamente."

Com essa vitória, o campeão olímpico de Tóquio chegou pela primeira vez na mesma temporada às semifinais tanto em Indian Wells quanto em Miami. Com o confronto contra Sinner, que venceu por 6-2 e 6-2 o americano Frances Tiafoe (nº 19), agora vem “o teste mais difícil”, disse Zverev: “Estou ansioso por isso. Estou me sentindo muito bem, espero que continue assim.”