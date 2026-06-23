Aparentemente, há apenas duas opções: João Palhinha parece estar forçando uma saída relâmpago do FC Bayern

Atualmente, duas opções estariam em pauta para Palhinha: por um lado, permanecer no Tottenham Hotspur após o término do empréstimo. Por outro lado, um retorno ao Sporting de Lisboa também seria “um cenário que agradaria a Palhinha”, escreve o jornal A Bola.

No entanto, não haveria, no momento, “nenhum avanço significativo” no caso de Palhinha, pois o clube alemão, recordista de títulos, não quer abrir mão de sua exigência de transferência no valor de 25 milhões de euros. Definitivamente muito alto para o Sporting, mas, aparentemente, também uma quantia que os Spurs não querem pagar. Segundo informações, o clube da Premier League teria uma opção de compra de Palhinha no valor de 26 a 30 milhões, mas não pretende exercê-la, preferindo continuar negociando com o Bayern.

Logo após garantir a permanência na Premier League com o Spurs, tanto o próprio Palhinha quanto o técnico Roberto De Zerbi enfatizaram que não estariam avessos a continuar trabalhando juntos. “Desde meu primeiro dia aqui, me sinto em casa. A torcida, o público, um grande clube: quem não gostaria de jogar pelo Tottenham e ficar aqui? Tenho aqui tudo o que preciso”, disse Palhinha. E De Zerbi também declarou: “Sim, quero mantê-lo, 100%!”