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PalhinhaGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Aparentemente, há apenas duas opções: João Palhinha parece estar forçando uma saída relâmpago do FC Bayern

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Premier League
J. Palhinha
L. Bergvall
M. Hjulmand
S. Altimira
Bayern de Munique
Tottenham
Sporting

Já se sabe que João Palhinha e o FC Bayern devem se separar neste verão, o que é do interesse de ambas as partes. Agora, parece que o português assumiu o controle da situação.

Segundo o jornal português A Bola, Palhinha teria encarregado seus assessores de chegar a um acordo o mais rápido possível com o FC Bayern e com possíveis interessados, a fim de finalmente definir seu futuro a longo prazo. 

  • Atualmente, duas opções estariam em pauta para Palhinha: por um lado, permanecer no Tottenham Hotspur após o término do empréstimo. Por outro lado, um retorno ao Sporting de Lisboa também seria “um cenário que agradaria a Palhinha”, escreve o jornal A Bola

    No entanto, não haveria, no momento, “nenhum avanço significativo” no caso de Palhinha, pois o clube alemão, recordista de títulos, não quer abrir mão de sua exigência de transferência no valor de 25 milhões de euros. Definitivamente muito alto para o Sporting, mas, aparentemente, também uma quantia que os Spurs não querem pagar. Segundo informações, o clube da Premier League teria uma opção de compra de Palhinha no valor de 26 a 30 milhões, mas não pretende exercê-la, preferindo continuar negociando com o Bayern.

    Logo após garantir a permanência na Premier League com o Spurs, tanto o próprio Palhinha quanto o técnico Roberto De Zerbi enfatizaram que não estariam avessos a continuar trabalhando juntos. “Desde meu primeiro dia aqui, me sinto em casa. A torcida, o público, um grande clube: quem não gostaria de jogar pelo Tottenham e ficar aqui? Tenho aqui tudo o que preciso”, disse Palhinha. E De Zerbi também declarou: “Sim, quero mantê-lo, 100%!”

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  • bergvall Getty Images

    João Palhinha pode se tornar a moeda de troca do FC Bayern para uma transferência inesperada

    Talvez um acordo com o clube da Premier League, que dispõe de grande poder financeiro, seja apenas uma questão de tempo e do valor da transferência. Especialmente porque o clube recordista de títulos supostamente também estaria de olho no talentoso meio-campista do Tottenham, Lucas Bergvall, que estaria insatisfeito sob o comando de De Zerbi.

    Enquanto isso, a situação com o Sporting se mostra um pouco mais complicada. Segundo informações, a saída do capitão e líder do meio-campo, Morten Hjulmand, está iminente. Além de Palhinha, Sergi Altimira, do Real Betis, seria o jogador preferido para a posição de volante. No entanto, segundo o jornal A Bola, ele estaria buscando uma transferência para a Bundesliga, para o RB Leipzig. O Sporting já teria tido sua oferta de 17 milhões de euros rejeitada pelo Real Betis. A oferta divulgada ao Bayern de Munique para um novo empréstimo de Palhinha com opção de compra obrigatória também provavelmente não será bem recebida pelo FC Bayern.

  • Palhinha EberlGetty Images

    O FC Bayern terá um prejuízo enorme com a venda de Palhinha

    De qualquer forma: no fim das contas, o time de Munique terá um grande prejuízo com a contratação de Palhinha. No verão de 2024, o jogador que antes era a grande escolha de Thomas Tuchel (“Holding Six”) chegou a Munique com um ano de atraso e após a saída de seu grande defensor. O jogador, que disputou 37 partidas pela seleção portuguesa, nunca conseguiu justificar os 51 milhões de euros pagos por sua transferência sob o comando de Vincent Kompany.

    Palhinha teve uma temporada de estreia para esquecer, em parte devido a algumas lesões. Na hierarquia do meio-campo, ele acabou ficando claramente atrás de Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic. Após apenas 25 partidas, sem nenhuma participação em gols, um cartão vermelho e 986 minutos em campo, o capítulo do FC Bayern de Munique já havia chegado ao fim para ele.

    Seu ano de empréstimo em Londres, entretanto, foi bastante bem-sucedido, pelo menos para ele pessoalmente: embora os Spurs tenham, de forma totalmente inesperada, afundado na parte inferior da tabela da Premier League e tenham precisado lutar pela permanência até a última rodada, Palhinha foi um dos poucos pontos positivos no elenco dos Spurs em crise. No total, ele marcou sete gols e deu três assistências em 45 partidas oficiais. Seu gol da vitória por 1 a 0 na última rodada contra o Everton garantiu, por fim, a permanência do Tottenham na primeira divisão.