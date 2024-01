Após consultas de clubes do Brasil, Gustagol acerta com clube da China

Atacante de 29 anos assinou por duas temporadas com o Shanghai Port FC, da China, no mercado da bola

O Shanghai Port FC, da China, acertou a contratação de Gustagol, ex-Corinthians, nesta janela de transferências. O atacante vai assinar por duas temporadas com o clube asiático, conforme apurado pela GOAL.

O jogador, que estava livre no mercado da bola, teve propostas de outros clubes do futebol chinês e também do Oriente Médio. Além disso, recebeu consultas de Atlético-MG, Criciúma, Juventude e Vitória. No entanto, tratou a ida ao futebol chinês como a opção mais vantajosa neste momento da carreira.

O empresário do atleta, Clovis Henrique, da Olé Sports, foi crucial para o acordo entre Gustagol e Shanghai Port FC nesta janela de transferências. Ele foi quem costurou o negócio nos bastidores, conforme apurado pela reportagem.

