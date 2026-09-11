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Muhammad Zaki

Traduzido por

'Aos poucos, estou reencontrando meu ritmo' - Jamal Musiala fala sobre susto com sua saúde neurológica após marcar em seu retorno pelo Bayern de Munique na goleada na Liga dos Campeões

J. Musiala
Bayern de Munique
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bundesliga

Jamal Musiala falou sobre sua volta emocionante ao time titular do Bayern de Munique depois de balançar as redes na dominante vitória por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões. O internacional alemão havia ficado afastado recentemente após uma revelação pública sobre uma condição neurológica que causava crises de ausência durante a pré-temporada.

  • De volta ao ritmo na Allianz

    Musiala foi o destaque da partida ao marcar sua primeira titularidade na temporada com um gol vital, ajudando o Bayern a ampliar sua sequência de vitórias em estreias europeias para 23 jogos. O jogador de 23 anos havia lidado recentemente com uma condição neurológica que o fez desmaiar durante amistosos de pré-temporada, o que levou a um período de recuperação e ajuste na medicação.

    Ao refletir sobre seu retorno ao maior palco, um Musiala aliviado falou sobre seu processo de recuperação e a sensação de estar de volta aos gramados. Em entrevista à DAZN após a partida, ele expressou sua satisfação: "Estou muito feliz por ter marcado e por estar de volta ao time titular na Champions League. Estou lentamente encontrando meu ritmo novamente. A equipe realmente me apoiou. O técnico e meus companheiros foram uma grande ajuda."


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    Apoio da família do Bayern

    Os problemas de saúde envolvendo Musiala se tornaram públicos depois que ele desabou durante amistosos de pré-temporada contra RB Leipzig e Heidenheim. Apesar do choque do diagnóstico, o clube e o técnico Vincent Kompany têm sido firmes em seu apoio.

    Kompany elogiou bastante a resiliência do meio-campista e disse à DAZN: "Todos ficaram felizes por ele, 75 mil pessoas no estádio e as pessoas em frente às suas TVs. Sabíamos que o momento dele chegaria. Ele marcou um gol muito importante.

    "É ótimo para Jamal. Espero que, agora, o foco esteja apenas nas atuações dele. Ele sabe lidar com o outro assunto e continuará recebendo todo o nosso apoio."

    O capitão da Inglaterra, Harry Kane, também compartilhou sua alegria ao ver seu companheiro de equipe de volta à ação e entre os gols. Kane, que deu a assistência para o gol de abertura, disse ao Prime Video: "Muito feliz por ele. Ele passou por um momento difícil, especialmente no início da pré-temporada, começo da temporada, então é bom ver um sorriso no rosto dele.

    "É a pressão que foi tirada dele, e agora ele parece muito bem. Está treinando muito bem.

    "Dá para ver a fome, dá para ver a agudeza nos treinamentos, e ele levou isso para o jogo. Mesmo antes de marcar, ele parecia muito afiado no terço final, e depois, obviamente, teve uma grande finalização e deve estar muito orgulhoso de si mesmo."

  • Marcos e recordes de gols

    O gol de Musiala foi mais do que apenas uma marca pessoal; também foi o 900º gol do Bayern na história da Copa dos Campeões Europeus e da Champions League. Essa conquista coloca o gigante bávaro em segundo lugar na lista de todos os tempos, atrás apenas do Real Madrid. Para Musiala, foi seu primeiro gol oficial desde marcar pela Alemanha na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, lá na Copa do Mundo de 2026.

    O Bodo/Glimt, que havia ganhado fama de derrubar gigantes depois de derrotar equipes como Manchester City e Inter na temporada passada, conseguiu segurar o Bayern em um primeiro tempo sem gols. No entanto, a finalização certeira de Musiala logo após a volta do intervalo quebrou a resistência da equipe.


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    Olhando para o futuro

    Com seu quadro de saúde agora sob controle e seu faro de gol recuperado, Musiala está focado em ganhar embalo para o restante da temporada. Recentemente, ele foi diagnosticado com "crises de ausência causadas por uma disfunção neurológica", mas tranquilizou os torcedores nas redes sociais ao afirmar que a condição não representa um risco à sua saúde.

    Ao detalhar seus objetivos imediatos para as próximas semanas, Musiala manteve os pés no chão, mas se mostrou ambicioso em relação ao retorno à melhor forma física. Ele acrescentou: "Quero render, voltar a me divertir passo a passo e atingir meu nível." À medida que o Bayern de Munique segue sua trajetória na Liga dos Campeões, ter o influente meio-campista novamente em plena forma será essencial.

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