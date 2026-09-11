AFP
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'Aos poucos, estou reencontrando meu ritmo' - Jamal Musiala fala sobre susto com sua saúde neurológica após marcar em seu retorno pelo Bayern de Munique na goleada na Liga dos Campeões
De volta ao ritmo na Allianz
Musiala foi o destaque da partida ao marcar sua primeira titularidade na temporada com um gol vital, ajudando o Bayern a ampliar sua sequência de vitórias em estreias europeias para 23 jogos. O jogador de 23 anos havia lidado recentemente com uma condição neurológica que o fez desmaiar durante amistosos de pré-temporada, o que levou a um período de recuperação e ajuste na medicação.
Ao refletir sobre seu retorno ao maior palco, um Musiala aliviado falou sobre seu processo de recuperação e a sensação de estar de volta aos gramados. Em entrevista à DAZN após a partida, ele expressou sua satisfação: "Estou muito feliz por ter marcado e por estar de volta ao time titular na Champions League. Estou lentamente encontrando meu ritmo novamente. A equipe realmente me apoiou. O técnico e meus companheiros foram uma grande ajuda."
- Getty Images Sport
Apoio da família do Bayern
Os problemas de saúde envolvendo Musiala se tornaram públicos depois que ele desabou durante amistosos de pré-temporada contra RB Leipzig e Heidenheim. Apesar do choque do diagnóstico, o clube e o técnico Vincent Kompany têm sido firmes em seu apoio.
Kompany elogiou bastante a resiliência do meio-campista e disse à DAZN: "Todos ficaram felizes por ele, 75 mil pessoas no estádio e as pessoas em frente às suas TVs. Sabíamos que o momento dele chegaria. Ele marcou um gol muito importante.
"É ótimo para Jamal. Espero que, agora, o foco esteja apenas nas atuações dele. Ele sabe lidar com o outro assunto e continuará recebendo todo o nosso apoio."
O capitão da Inglaterra, Harry Kane, também compartilhou sua alegria ao ver seu companheiro de equipe de volta à ação e entre os gols. Kane, que deu a assistência para o gol de abertura, disse ao Prime Video: "Muito feliz por ele. Ele passou por um momento difícil, especialmente no início da pré-temporada, começo da temporada, então é bom ver um sorriso no rosto dele.
"É a pressão que foi tirada dele, e agora ele parece muito bem. Está treinando muito bem.
"Dá para ver a fome, dá para ver a agudeza nos treinamentos, e ele levou isso para o jogo. Mesmo antes de marcar, ele parecia muito afiado no terço final, e depois, obviamente, teve uma grande finalização e deve estar muito orgulhoso de si mesmo."
Marcos e recordes de gols
O gol de Musiala foi mais do que apenas uma marca pessoal; também foi o 900º gol do Bayern na história da Copa dos Campeões Europeus e da Champions League. Essa conquista coloca o gigante bávaro em segundo lugar na lista de todos os tempos, atrás apenas do Real Madrid. Para Musiala, foi seu primeiro gol oficial desde marcar pela Alemanha na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, lá na Copa do Mundo de 2026.
O Bodo/Glimt, que havia ganhado fama de derrubar gigantes depois de derrotar equipes como Manchester City e Inter na temporada passada, conseguiu segurar o Bayern em um primeiro tempo sem gols. No entanto, a finalização certeira de Musiala logo após a volta do intervalo quebrou a resistência da equipe.
- Getty Images Sport
Olhando para o futuro
Com seu quadro de saúde agora sob controle e seu faro de gol recuperado, Musiala está focado em ganhar embalo para o restante da temporada. Recentemente, ele foi diagnosticado com "crises de ausência causadas por uma disfunção neurológica", mas tranquilizou os torcedores nas redes sociais ao afirmar que a condição não representa um risco à sua saúde.
Ao detalhar seus objetivos imediatos para as próximas semanas, Musiala manteve os pés no chão, mas se mostrou ambicioso em relação ao retorno à melhor forma física. Ele acrescentou: "Quero render, voltar a me divertir passo a passo e atingir meu nível." À medida que o Bayern de Munique segue sua trajetória na Liga dos Campeões, ter o influente meio-campista novamente em plena forma será essencial.
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