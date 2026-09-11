Os problemas de saúde envolvendo Musiala se tornaram públicos depois que ele desabou durante amistosos de pré-temporada contra RB Leipzig e Heidenheim. Apesar do choque do diagnóstico, o clube e o técnico Vincent Kompany têm sido firmes em seu apoio.

Kompany elogiou bastante a resiliência do meio-campista e disse à DAZN: "Todos ficaram felizes por ele, 75 mil pessoas no estádio e as pessoas em frente às suas TVs. Sabíamos que o momento dele chegaria. Ele marcou um gol muito importante.

"É ótimo para Jamal. Espero que, agora, o foco esteja apenas nas atuações dele. Ele sabe lidar com o outro assunto e continuará recebendo todo o nosso apoio."

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, também compartilhou sua alegria ao ver seu companheiro de equipe de volta à ação e entre os gols. Kane, que deu a assistência para o gol de abertura, disse ao Prime Video: "Muito feliz por ele. Ele passou por um momento difícil, especialmente no início da pré-temporada, começo da temporada, então é bom ver um sorriso no rosto dele.

"É a pressão que foi tirada dele, e agora ele parece muito bem. Está treinando muito bem.

"Dá para ver a fome, dá para ver a agudeza nos treinamentos, e ele levou isso para o jogo. Mesmo antes de marcar, ele parecia muito afiado no terço final, e depois, obviamente, teve uma grande finalização e deve estar muito orgulhoso de si mesmo."