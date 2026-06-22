Aos 28 anos! Ex-jogador do FC Bayern de Munique fala sobre o fim da carreira após a Copa do Mundo

A trajetória esportiva de Mazraoui foi marcada por constantes mudanças nos últimos anos. No verão de 2022, o zagueiro se transferiu, sem custo de transferência, do Ajax de Amsterdã — clube onde foi formado — para o Bayern de Munique. Em Munique, ele passou por duas temporadas cheias de altos e baixos, nas quais disputou um total de 55 partidas oficiais e conquistou o Campeonato Alemão em 2023.

No entanto, ele nunca se sentiu realmente feliz no Bayern. Lesões leves o atrapalharam repetidamente; além disso, suas declarações políticas fora de campo também causaram tensões internas. No verão de 2024, finalmente ocorreu a separação: o ManUnited entrou em cena e pagou uma taxa de transferência de cerca de 15 milhões de euros ao clube alemão recordista de títulos.

O próprio Mazraoui, na época, relembrou sua passagem pela Alemanha sem grande melancolia e declarou: “Depois de duas temporadas no Bayern, eu precisava dar um passo adiante, e isso por uma série de motivos. Me senti bem lá, mas tinha a sensação de que poderia me sentir mais à vontade em outro lugar. Acho que não preciso explicar por que estou indo para um clube como esse.”