"Eu poderia encerrar minha carreira depois da Copa do Mundo. A vida é curta. Gostaria de decorar o Alcorão e, um dia, me tornar imã de uma mesquita", disse o ex-jogador profissional do FC Bayern de Munique, de 28 anos.
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Aos 28 anos! Ex-jogador do FC Bayern de Munique fala sobre o fim da carreira após a Copa do Mundo
A razão por trás dessas reflexões está no profundo enraizamento religioso do jogador, nascido na Holanda, que atualmente ainda tem contrato com o Manchester United até 2028. O zagueiro sempre demonstrou sua dedicação ao islamismo ao longo de toda a sua carreira profissional.
Durante o mês de jejum do Ramadã, ele cumpriu rigorosamente as regras estritas — não ingerir nenhum alimento ou líquido desde o início do amanhecer até o pôr do sol —, apesar das exigências físicas do futebol de ponta europeu.
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Mazraoui não se sentiu bem no Bayern
A trajetória esportiva de Mazraoui foi marcada por constantes mudanças nos últimos anos. No verão de 2022, o zagueiro se transferiu, sem custo de transferência, do Ajax de Amsterdã — clube onde foi formado — para o Bayern de Munique. Em Munique, ele passou por duas temporadas cheias de altos e baixos, nas quais disputou um total de 55 partidas oficiais e conquistou o Campeonato Alemão em 2023.
No entanto, ele nunca se sentiu realmente feliz no Bayern. Lesões leves o atrapalharam repetidamente; além disso, suas declarações políticas fora de campo também causaram tensões internas. No verão de 2024, finalmente ocorreu a separação: o ManUnited entrou em cena e pagou uma taxa de transferência de cerca de 15 milhões de euros ao clube alemão recordista de títulos.
O próprio Mazraoui, na época, relembrou sua passagem pela Alemanha sem grande melancolia e declarou: “Depois de duas temporadas no Bayern, eu precisava dar um passo adiante, e isso por uma série de motivos. Me senti bem lá, mas tinha a sensação de que poderia me sentir mais à vontade em outro lugar. Acho que não preciso explicar por que estou indo para um clube como esse.”
Marrocos já está classificado para a Copa do Mundo
Antes de Mazraoui decidir definitivamente sobre seu futuro, o foco está nas partidas do Mundial. A seleção marroquina conseguiu um empate de 1 a 1 contra o Brasil na estreia. Na segunda partida da fase de grupos, os Leões do Atlas conquistaram seus primeiros três pontos com uma vitória merecida por 1 a 0 sobre a Escócia.
No dia 25 de junho, está marcada a última partida da fase de grupos contra o azarão Haiti. Enquanto o próximo adversário já teve que desistir prematuramente após duas derrotas, o Marrocos já garantiu sua vaga nas oitavas de final antes mesmo do apito inicial.