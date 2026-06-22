Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Aos 28 anos! Ex-jogador do FC Bayern de Munique fala sobre o fim da carreira após a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Marrocos
Manchester United
N. Mazraoui

Em plena Copa do Mundo, o jogador da seleção marroquina Noussair Mazraoui está causando alvoroço. Conforme o lateral deu a entender, está em pauta uma aposentadoria imediata do futebol profissional.

"Eu poderia encerrar minha carreira depois da Copa do Mundo. A vida é curta. Gostaria de decorar o Alcorão e, um dia, me tornar imã de uma mesquita", disse o ex-jogador profissional do FC Bayern de Munique, de 28 anos.

  • A razão por trás dessas reflexões está no profundo enraizamento religioso do jogador, nascido na Holanda, que atualmente ainda tem contrato com o Manchester United até 2028. O zagueiro sempre demonstrou sua dedicação ao islamismo ao longo de toda a sua carreira profissional. 

    Durante o mês de jejum do Ramadã, ele cumpriu rigorosamente as regras estritas — não ingerir nenhum alimento ou líquido desde o início do amanhecer até o pôr do sol —, apesar das exigências físicas do futebol de ponta europeu.

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mazraoui não se sentiu bem no Bayern

    A trajetória esportiva de Mazraoui foi marcada por constantes mudanças nos últimos anos. No verão de 2022, o zagueiro se transferiu, sem custo de transferência, do Ajax de Amsterdã — clube onde foi formado — para o Bayern de Munique. Em Munique, ele passou por duas temporadas cheias de altos e baixos, nas quais disputou um total de 55 partidas oficiais e conquistou o Campeonato Alemão em 2023.

    No entanto, ele nunca se sentiu realmente feliz no Bayern. Lesões leves o atrapalharam repetidamente; além disso, suas declarações políticas fora de campo também causaram tensões internas. No verão de 2024, finalmente ocorreu a separação: o ManUnited entrou em cena e pagou uma taxa de transferência de cerca de 15 milhões de euros ao clube alemão recordista de títulos. 

    O próprio Mazraoui, na época, relembrou sua passagem pela Alemanha sem grande melancolia e declarou: “Depois de duas temporadas no Bayern, eu precisava dar um passo adiante, e isso por uma série de motivos. Me senti bem lá, mas tinha a sensação de que poderia me sentir mais à vontade em outro lugar. Acho que não preciso explicar por que estou indo para um clube como esse.”

  • Marrocos já está classificado para a Copa do Mundo

    Antes de Mazraoui decidir definitivamente sobre seu futuro, o foco está nas partidas do Mundial. A seleção marroquina conseguiu um empate de 1 a 1 contra o Brasil na estreia. Na segunda partida da fase de grupos, os Leões do Atlas conquistaram seus primeiros três pontos com uma vitória merecida por 1 a 0 sobre a Escócia.

    No dia 25 de junho, está marcada a última partida da fase de grupos contra o azarão Haiti. Enquanto o próximo adversário já teve que desistir prematuramente após duas derrotas, o Marrocos já garantiu sua vaga nas oitavas de final antes mesmo do apito inicial.

Copa do Mundo
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI