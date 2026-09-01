Os olhares dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências do verão de 2026, com a aproximação do prazo final para o fechamento de negócios em várias das grandes ligas europeias, em meio a uma corrida acirrada entre os clubes para concretizar suas últimas contratações antes do encerramento do período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês, 24 horas por dia, as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo os negócios oficiais, as negociações em andamento, as transferências aguardadas e os principais acontecimentos que podem marcar as últimas horas antes do fechamento das portas.

A janela de transferências do verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da próxima quarta-feira, enquanto o prazo final no Campeonato Inglês se estende até 1h do mesmo dia.

Longe das grandes ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra na próxima quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Já na Turquia, a janela permanece aberta até a próxima sexta-feira, enquanto o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e em Portugal no dia 15 do mesmo mês, ao passo que o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"