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Ao vivo: último dia da janela de transferências, a decisão decisiva do Barcelona e o astro do Arsenal rumo ao Al-Hilal

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Acompanhe as principais notícias do último dia da janela de transferências de verão nas grandes ligas europeias

Os olhares dos apaixonados por futebol ao redor do mundo se voltam para o último dia da janela de transferências do verão de 2026, com a aproximação do prazo final para o fechamento de negócios em várias das grandes ligas europeias, em meio a uma corrida acirrada entre os clubes para concretizar suas últimas contratações antes do encerramento do período de transferências.

Neste tópico ao vivo, acompanhamos com vocês, 24 horas por dia, as últimas notícias e movimentações do mercado de transferências na Europa e em várias ligas ao redor do mundo, incluindo os negócios oficiais, as negociações em andamento, as transferências aguardadas e os principais acontecimentos que podem marcar as últimas horas antes do fechamento das portas.

A janela de transferências do verão na Itália, na França e na Alemanha se encerra às 21h desta terça-feira, no horário de Meca.

Já o Campeonato Espanhol fecha sua janela às 0h59 da próxima quarta-feira, enquanto o prazo final no Campeonato Inglês se estende até 1h do mesmo dia.

Longe das grandes ligas europeias, a segunda janela de transferências da liga norte-americana se encerra na próxima quarta-feira, enquanto o mercado de transferências na Holanda fecha no mesmo dia.

Já na Turquia, a janela permanece aberta até a próxima sexta-feira, enquanto o mercado de transferências no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e em Portugal no dia 15 do mesmo mês, ao passo que o prazo final na Arábia Saudita se estende até 12 de outubro.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli em Riad

    O brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, chegou à capital saudita, Riade, para se transferir ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

    O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" publicou um vídeo que mostrou Martinelli após sua chegada a Riade, antes de embarcar em um carro particular a caminho de concluir seu contrato com o Al-Hilal na atual janela de verão.

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  • Empréstimo de estrela do Newcastle para a Juventus

    O Newcastle United anunciou a saída de seu atacante alemão Nick Woltemade, de 24 anos, para a Juventus, da Itália, por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027.

    Woltemade havia se juntado ao Newcastle durante a última janela de transferências de verão em uma grande negociação avaliada em 75 milhões de euros, mas fez uma primeira temporada oscilante com os Magpies, após ter marcado 11 gols e dado 6 assistências em 53 partidas.

    O clube confirmou em comunicado oficial a transferência do atacante alemão para a Juventus, esclarecendo: "Um novo jogador se junta ao elenco do técnico Luciano Spalletti nesta temporada, com Nick Woltemade deixando o Newcastle para se juntar à Juventus por empréstimo até 30 de junho de 2027".

  • Barcelona: sem novas contratações

    O Barcelona fechou a porta para a possibilidade de fechar um novo negócio nas últimas horas do mercado de transferências de verão, confirmando que o elenco não terá qualquer novo reforço antes do fim do mercado.

    Deco, diretor esportivo do clube catalão, afirmou em declarações à rede "Gigantes" que não há intenção de contratar um novo jogador nas últimas horas, encerrando assim a esperança do Barcelona de contar com um novo zagueiro, apesar dos relatos que falaram sobre possíveis movimentações do clube nessa posição.

    Gabriel Jesus será o último negócio do Barcelona durante a atual janela de transferências, depois de o clube já ter contratado também Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri e Dominik Livaković para o time principal.

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  • Harry Elliott se transfere para La Liga

    O Valencia anunciou oficialmente a contratação do inglês Harvey Elliott, que chega por empréstimo do Liverpool para reforçar o elenco na próxima temporada.

    Elliott tem 23 anos e a expectativa é que acrescente a qualidade de que o Valencia precisa no meio-campo, depois de o clube espanhol ter fechado o acordo com o Liverpool nas últimas horas.

    Conforme o acordo, o jogador se juntará ao Valencia por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027, sem que o contrato inclua uma opção de compra em definitivo.

  • Mostafa Mohamed retorna à Turquia

    O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed, com um contrato válido por 3 anos, vindo do Nantes após uma grande crise com o clube francês.

    A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece fazendo a famosa comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu antigo clube, o Zamalek.

    Mostafa Mohamed não é um estranho no Campeonato Turco, já que vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

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  • Negócio histórico na Premier League

    O Manchester City fechou a contratação do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, em uma das maiores negociações do mercado de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo pela transferência do jogador para o Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, jornalista especializado em notícias de transferências, anunciou que o negócio foi concluído, confirmando que seu valor ultrapassa 125 milhões de libras esterlinas, após longas negociações entre os dois clubes, enquanto o jogador se prepara para realizar os exames médicos que antecedem a conclusão de sua transferência.

    Com esse valor, Enzo Fernández torna-se a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde anterior, que pertencia ao sueco Alexander Isak, que se transferiu do Newcastle United para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

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  • Juventus contrata jogador senegalês

    A Juventus anunciou a contratação do senegalês Pape Matar Sarr, meio-campista do Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma cláusula que obriga o clube italiano a comprar o jogador por 25,6 milhões de libras esterlinas, caso sejam cumpridas uma série de condições ligadas ao desempenho do atleta durante o período de empréstimo.

  • Al-Bulaihi para o Al-Shabab

    O clube Al-Shabab anunciou a contratação do zagueiro internacional saudita Ali Al-Bulaihi de uma forma marcante, que alguns consideraram uma provocação ao vizinho e rival, o clube Al-Hilal.

    O Al-Shabab publicou, por meio de sua conta oficial no "X", um comunicado no qual anunciou a contratação de Ali Al-Bulaihi por uma temporada.

    Contudo, o que chamou a atenção no anúncio não foi o comunicado em si, mas o que o Al-Shabab escreveu em sua conta, ao comentar o comunicado dizendo: "Ali Al-Bulaihi no grande da capital", descrição que a torcida do Al-Hilal atribui ao seu time.

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  • Voltemade chega a Turim

    A Juventus se prepara para receber o atacante alemão Nick Woltemade na cidade de Turim, depois que a escolha recaiu sobre ele para reforçar o setor ofensivo da equipe por empréstimo durante a temporada atual, graças à força física e à personalidade que apresenta dentro de campo.

    O atacante alemão já chegou à cidade de Turim, onde deve passar pelos exames médicos como preparação para sua incorporação ao elenco da Juventus, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ittihad anuncia a saída de Diaby

    O clube saudita do Al-Ittihad anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby para o alemão Bayer Leverkusen durante a atual janela de transferências de verão.

    O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual destacou os melhores momentos de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".

    O clube saudita anunciou sua concordância com a venda do ponta francês ao Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período que passou em suas fileiras.

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  • Finalmente: Barcelona anuncia seu novo atacante

    O Barcelona anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Barça afirmou, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo para a transferência de Gabriel Jesus ao elenco da equipe catalã, com o atacante brasileiro assinando um contrato com o Barcelona por três temporadas".

    E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 1997, e começou sua carreira no futebol em sua cidade natal, no clube Anhanguera. Depois, transferiu-se para as categorias de base do Palmeiras, de São Paulo, um dos maiores clubes do país. Disputou suas primeiras partidas pela equipe em março de 2015, conquistou com ele a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".

  • Oficial: jogador do Arsenal rumo à Bundesliga

    O Arsenal anunciou oficialmente a transferência de seu meio-campista português Fábio Vieira, de 26 anos, para o Hamburgo.

    Vieira chegou ao Arsenal em 2022 e disputou 49 partidas com a camisa dos Gunners, antes de retornar ao clube pelo qual atuou por empréstimo na última temporada, em uma negociação avaliada em cerca de 10 milhões de euros.

  • Bayern de Munique se retira do mercado de transferências

    Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que o clube não fará novas contratações durante o restante da janela de transferências, apesar da possibilidade de saída de alguns jogadores no próximo período.

    Freund disse, em declarações à imprensa alemã: "Não acontecerá mais nada no que diz respeito a novas contratações. Já em relação às saídas, a janela de transferências continuará aberta após hoje em alguns países, então algo pode acontecer".

    Ele também confirmou que Sacha Boey está treinando separadamente à espera de uma possível saída do time, enquanto o clube decidiu, ao final, contar com a permanência de Hiroki Ito em seu elenco.

  • Negócio italiano para o Chelsea

    O Chelsea anunciou um acordo para a contratação do zagueiro italiano internacional Honest Ahanor, junto à Atalanta, com o jogador se juntando oficialmente ao elenco da equipe em 2027.

    Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas com a Atalanta na última temporada, em seu primeiro ano na cidade de Bérgamo, após se juntar ao time vindo do Genoa em julho de 2025.

    O nível de destaque apresentado por Ahanor com seu clube contribuiu para que ele conquistasse a oportunidade de representar a seleção principal da Itália, tendo disputado suas duas primeiras partidas em nível internacional no último mês de junho.

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  • Jogador de Senegal do Paris para o Aston Villa

    O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, que chega vindo do Paris Saint-Germain, em uma transação avaliada em 55 milhões de euros, fazendo com que o jogador de 18 anos comece um novo capítulo em sua carreira na Premier League.

    A negociação havia entrado em suas etapas finais nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar para a Inglaterra a fim de passar pelos exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

    Mbaye se transfere para o Aston Villa após uma passagem curta, mas intensa, pelo Paris Saint-Germain, cuja academia integrou aos dez anos de idade, antes de subir ao time principal e disputar sua primeira partida como profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o jogador mais jovem a iniciar uma partida pela equipe parisiense.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acordo preliminar pela transferência aguardada

    O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea para a contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima do desfecho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

    De acordo com o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com o clube rival da Premier League pela contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

    Fernández se prepara para reencontrar o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no comando do Manchester City no banco de treinador no Etihad Stadium durante o verão.

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  • O Atlético de Madrid se movimenta para contratar Tagliafico

    O Atlético de Madrid está trabalhando para contratar o lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, jogador do Olympique Lyonnais, a fim de reforçar seu elenco durante a janela de transferências, segundo o jornal espanhol "As".

    O jogador já deu sinal verde para concretizar o negócio, num momento em que o clube madrilenho enfrenta a concorrência da Juventus para contratá-lo.

  • Fracassa transferência de Richarlison para o Everton

    Segundo a rede "Sky Sports", o brasileiro Richarlison não retornará ao Everton quatro anos após sua saída do clube, já que se espera que o atacante brasileiro, cujo nome foi associado a uma saída, permaneça nas fileiras do Tottenham.

    Este não foi o único golpe sofrido pelos Toffees, pois a rede "Sky Alemanha" informou que Jamie Leweling, meia-atacante inglês e internacional que atua no Stuttgart, também recusou uma proposta do clube da cidade de Liverpool, que ofereceu 43 milhões de euros por sua contratação.

    A Roma também fracassou em chegar a um acordo pelo mesmo jogador, enquanto o Everton pode ter sucesso em fechar outros negócios, entre eles a possibilidade de contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco.

  • Jogador do Chelsea se aproxima do Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrela do Chelsea, está próximo de se transferir oficialmente para o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Está tudo acertado, inclusive os termos pessoais do contrato".

    E Romano acrescentou: "Mudryk vai se juntar ao Tottenham por empréstimo mediante o pagamento de uma taxa, e também se entende que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas ela não é obrigatória".

  • PSG fecha as portas do mercado

    O clube parisiense tentou, nas últimas 24 horas, contratar um dos jogadores de ataque, mas não obteve sucesso.

    Segundo a rede RMC, as movimentações do Paris Saint-Germain no mercado de transferências chegaram ao fim, ao menos no que diz respeito a novas contratações. Já no que se refere às saídas, a situação do português Renato Sanches segue merecendo acompanhamento.

    O Paris Saint-Germain realizou um mercado de transferências histórico no que se refere aos jogadores que deixaram o clube, após o valor de suas vendas atingir cerca de 370 milhões de euros.

  • Arsenal e Borussia Dortmund chegam a acordo

    O Borussia Dortmund fechou uma negociação ofensiva de destaque com o Arsenal nas últimas horas do atual mercado de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "O Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para a contratação de Ethan Nwaneri, do Arsenal. Está fechado!".

    E Romano acrescentou: "Ficou acertado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada inteira junto ao Arsenal, depois que o jogador concordou com essa mudança nas últimas horas".

  • Icardi está de volta à Itália?

    A Lazio estuda a possibilidade de contratar o atacante argentino Mauro Icardi, segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport".

    O empresário do jogador, Litterio Pino, afirmou: "A Lazio? Há conversas sobre o assunto".

    O atacante argentino tem 33 anos e joga pelo Galatasaray, da Turquia, desde 2022, após ter passado pelo Paris Saint-Germain.

  • Nova cessão por empréstimo para Grealish

    Jack Grealish, astro do Manchester City, concordou em se transferir para o Everton por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão, após uma experiência anterior no Aston Villa.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Jack Grealish passará por exames médicos nesta terça-feira, antes de se juntar ao Everton. O negócio está fechado".

    Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após obter a aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".