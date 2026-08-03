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AO VIVO Mercado da bola: a partir das 17h30 no nosso canal no YouTube. Toda a verdade sobre Leao, Roma entre Read e Soulé e a contratação da Juventus

Mercado da bola
Milan
Juventus
Roma

Às 17h30, AO VIVO no nosso canal no YouTube para todas as notícias do dia.

Todas as notícias desta segunda-feira, 3 de agosto: os temas mais quentes, as contratações fechadas e as que estão na reta final. A janela de transferências entra no momento decisivo, e nós levamos você para dentro das negociações da nossa Serie A e não só.

Espaço para perguntas, comentários e respostas que daremos ao vivo junto com vocês.




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