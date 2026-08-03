Todas as notícias desta segunda-feira, 3 de agosto: os temas mais quentes, as contratações fechadas e as que estão na reta final. A janela de transferências entra no momento decisivo, e nós levamos você para dentro das negociações da nossa Serie A e não só.
Espaço para perguntas, comentários e respostas que daremos ao vivo junto com vocês.
Traduzido por
AO VIVO Mercado da bola: a partir das 17h30 no nosso canal no YouTube. Toda a verdade sobre Leao, Roma entre Read e Soulé e a contratação da Juventus
Todas as notícias desta segunda-feira, 3 de agosto: os temas mais quentes, as contratações fechadas e as que estão na reta final. A janela de transferências entra no momento decisivo, e nós levamos você para dentro das negociações da nossa Serie A e não só.
📲 INSCREVA-SE no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos 👉 http://www.youtube.com/@calciomercatocom
👉 Siga-nos também nas redes sociais:
🟣 https://www.instagram.com/calciomercato.com.official/
⚫ https://www.tiktok.com/@calciomercato.com
⚪ https://x.com/cmdotcom
🔵 https://www.facebook.com/calciomercato.com.official
🔔 Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado sobre todas as últimas novidades do mercado!
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.