Micah Richards, ao lado de Thierry Henry, Jamie Carragher e da apresentadora Kate Scott, é uma figura central da equipe de especialistas da CBS, tão apreciada pelos fãs de futebol em todo o mundo. O quarteto combina de maneira ideal um profundo conhecimento do futebol com momentos divertidos, sendo Richards especialmente conhecido por seu humor e suas piadas. No último programa, porém, o ex-jogador do Manchester City aproveitou a oportunidade para falar sobre a fase mais difícil de sua vida e os grandes desafios que enfrentou como ex-jogador de futebol.
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Ao lado de Vincent Kompany, ele conquistou dois títulos do campeonato pelo Manchester City: ex-jogador de grande talento revela ter sofrido de depressão e protagoniza um momento especial na TV ao lado de Thierry Henry
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Na última quarta-feira, o lendário programa de futebol CBS Sports Golazo viveu mais uma típica noite de Liga dos Campeões com sua equipe, antes de Henry interromper brevemente a apresentadora Scott e assumir a condução por alguns minutos. “Posso interromper por um instante? Posso assumir por um momento?”, perguntou o jogador de 48 anos. Depois de dirigir algumas palavras de elogio ao ex-jogador da seleção dos EUA e convidado Clint Dempsey, Henry voltou-se para o colega e amigo Micah Richards, sentado uma cadeira à direita, e o tom ficou mais sério: “Queria te dizer uma coisa, porque ontem não consegui. Ontem você me fez perceber algo com que me identifiquei. E queria te dizer isso pessoalmente.”
O campeão mundial e europeu francês falou então sobre seus problemas com os dois tendões de Aquiles, que o acompanharam por dez anos, mas enfatizou que, afinal, conseguiu encerrar sua ilustre carreira “nos meus termos” – algo que Richards não teve a oportunidade de fazer. O inglês, que disputou 245 partidas oficiais pelo Manchester City como lateral-direito, teve que encerrar sua carreira profissional já em 2019, com apenas 31 anos, devido a lesões graves. Ele disputou sua última partida aos 29 anos.
“Tenho o maior respeito pela maneira como você lidou com isso. Não sei como você conseguiu isso mentalmente. E, mesmo assim, você está sempre aqui de bom humor, animando a todos e deixando todo mundo feliz. Eu só queria te dizer: não te consideramos algo natural. Queria que você soubesse, porque às vezes você acha que ninguém te vê — mas nós te vemos”, enfatizou Henry.
- Specsavers
Micah Richards: "Fiz minha primeira cirurgia quando tinha 17 ou 18 anos"
Um pouco surpreso, mas visivelmente emocionado, Richards se levantou e proporcionou um momento comovente ao abraçar Henry. A pedido de Scott, Richards se abriu e falou sobre as fases mais difíceis de sua vida no final da carreira: “Eu estava definitivamente deprimido. Mas não enfrentei isso. Bebi muito para, de alguma forma, reprimir esses sentimentos.”
A lista de lesões de Richards ao longo de sua carreira é realmente muito longa — praticamente nenhuma parte do corpo ficou ilesa em 13 anos de esporte de alto rendimento. Já em 2010, surgiram os primeiros sinais de problemas crônicos nos dois tendões de Aquiles. Seguiram-se lesões na coxa, na panturrilha e no tornozelo. O golpe definitivo para sua carreira veio, por fim, com problemas nos joelhos. “Fiz minha primeira cirurgia quando tinha 17 ou 18 anos. Isso se estendeu por toda a minha carreira.” Ele percebeu que não daria mais para continuar “quando, basicamente, precisava drenar líquido do joelho a cada três dias”. Ignorou os avisos do médico de que isso poderia prejudicá-lo gravemente mais tarde na vida, “porque eu simplesmente amava muito o futebol”.
Seu amigo Madge o ajudou bastante nessa fase. “Ele me fez ver a vida com um pouco mais de perspectiva, no sentido de: você está feliz? Você tem sua família ao seu lado? Não são todas as outras coisas que vêm junto”, explicou Richards. “Era apenas uma fachada — todo o brilho e glamour que acompanham a vida de um jogador de futebol profissional. Isso me levou a encarar a vida de outra maneira — no sentido de que há mais do que carros e casas. Trata-se de relacionamentos e das pessoas ao seu redor.”
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Micah Richards: o simpático bode expiatório do programa de futebol mais popular
Em comparação com seus colegas de trabalho Henry e Carragher — que eram indispensáveis em seus clubes de renome mundial (Henry no Arsenal, Carragher no Liverpool) —, a carreira de Richards fica um pouco aquém. Em 2006, ele deu o salto da base do ManCity para o time principal. No entanto, o Manchester City daquela época, tirando as cores azul-celeste do clube, tinha pouco a ver com a versão atual do ManCity. Naquela época, os Citizens ainda eram, na melhor das hipóteses, um time mediano, que costumava ficar na metade inferior da tabela da Premier League.
Foi somente em 2009 que o panorama mudou com a aquisição pelo Abu Dhabi United Group, que financiou maciçamente o clube, contratou inúmeras superestrelas e transformou o City em bicampeão inglês nos anos seguintes. Richards também comemorou dois desses títulos da Premier League — ao lado de lendas como David Silva, o atual técnico do Bayern, Vincent Kompany, ou Sergio Agüero — antes de ser emprestado à Fiorentina em 2014 e se transferir definitivamente para o Aston Villa em 2015. No Villa, ele disputou apenas 26 partidas oficiais em quatro anos. Além disso, disputou 13 partidas pela seleção inglesa.
No futebol, Richards, portanto, está longe de ter o prestígio de um Thierry Henry, considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos, ou mesmo de um Jamie Carragher, que venceu a Liga dos Campeões com o Liverpool em 2005. Por isso, Richards é levado um pouco menos a sério no programa, e as pessoas riem dele com mais facilidade. O próprio Richards encara isso com bom humor, sempre com um sorriso, e nunca leva para o lado pessoal — ele é o bode expiatório simpático, de quem se pode tirar sarro de vez em quando. Justamente nas introduções de apresentação de Scott, que viram viral regularmente, Richards é geralmente aquele de quem se riem. “Tento ver o lado bom nas pessoas. Sempre me esforço para animar os outros. Sou assim há toda a minha vida”, disse ele. Recentemente, ele até fez o normalmente taciturno Michael Olise rir.
Mas, por trás de todas as piadas, Richards também tem seu lado sério. Em campo, o zagueiro fisicamente robusto sempre se mostrou apaixonado e implacável. Fora do campo, ele deu uma visão dos lados sombrios da profissão de jogador de futebol profissional, que raramente são abordados: problemas mentais, alta pressão para ter um bom desempenho, o medo de perder a vaga no time por causa de uma lesão, críticas em caso de fracasso e ódio na internet. “Eu, com certeza, via as coisas de um jeito um pouco diferente. Mas, no fim das contas, sou uma pessoa positiva.”
A carreira de Micah Richards em números:
Equipe
Jogos
Gols
Assistências
Manchester City
245
9
1
Aston Villa
31
2
1
Fiorentina
19
0
1
Inglaterra
13
1
2