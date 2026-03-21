Ao lado de Vincent Kompany, ele conquistou dois títulos do campeonato pelo Manchester City: ex-jogador de grande talento revela ter sofrido de depressão e protagoniza um momento especial na TV ao lado de Thierry Henry

Em comparação com seus colegas de trabalho Henry e Carragher — que eram indispensáveis em seus clubes de renome mundial (Henry no Arsenal, Carragher no Liverpool) —, a carreira de Richards fica um pouco aquém. Em 2006, ele deu o salto da base do ManCity para o time principal. No entanto, o Manchester City daquela época, tirando as cores azul-celeste do clube, tinha pouco a ver com a versão atual do ManCity. Naquela época, os Citizens ainda eram, na melhor das hipóteses, um time mediano, que costumava ficar na metade inferior da tabela da Premier League.

Foi somente em 2009 que o panorama mudou com a aquisição pelo Abu Dhabi United Group, que financiou maciçamente o clube, contratou inúmeras superestrelas e transformou o City em bicampeão inglês nos anos seguintes. Richards também comemorou dois desses títulos da Premier League — ao lado de lendas como David Silva, o atual técnico do Bayern, Vincent Kompany, ou Sergio Agüero — antes de ser emprestado à Fiorentina em 2014 e se transferir definitivamente para o Aston Villa em 2015. No Villa, ele disputou apenas 26 partidas oficiais em quatro anos. Além disso, disputou 13 partidas pela seleção inglesa.

No futebol, Richards, portanto, está longe de ter o prestígio de um Thierry Henry, considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos, ou mesmo de um Jamie Carragher, que venceu a Liga dos Campeões com o Liverpool em 2005. Por isso, Richards é levado um pouco menos a sério no programa, e as pessoas riem dele com mais facilidade. O próprio Richards encara isso com bom humor, sempre com um sorriso, e nunca leva para o lado pessoal — ele é o bode expiatório simpático, de quem se pode tirar sarro de vez em quando. Justamente nas introduções de apresentação de Scott, que viram viral regularmente, Richards é geralmente aquele de quem se riem. “Tento ver o lado bom nas pessoas. Sempre me esforço para animar os outros. Sou assim há toda a minha vida”, disse ele. Recentemente, ele até fez o normalmente taciturno Michael Olise rir.

Mas, por trás de todas as piadas, Richards também tem seu lado sério. Em campo, o zagueiro fisicamente robusto sempre se mostrou apaixonado e implacável. Fora do campo, ele deu uma visão dos lados sombrios da profissão de jogador de futebol profissional, que raramente são abordados: problemas mentais, alta pressão para ter um bom desempenho, o medo de perder a vaga no time por causa de uma lesão, críticas em caso de fracasso e ódio na internet. “Eu, com certeza, via as coisas de um jeito um pouco diferente. Mas, no fim das contas, sou uma pessoa positiva.”