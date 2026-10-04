"Ao lado de Haaland": estrela de 100 milhões de euros no plano "galáctico" do Real

A Juventus pode perder seu astro turco Kenan Yildiz caso não consiga a classificação para a Liga dos Campeões, diante do grande interesse por parte dos maiores clubes do Velho Continente.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o Real Madrid voltou a perseguir Yildiz com forte pressão, enquanto o Arsenal e o Bayern de Munique também aguardam a oportunidade de contratar o jogador.

A Juventus avalia Kenan Yildiz em cerca de 100 milhões de euros, e talvez mais, há aproximadamente um ano. Durante a janela de transferências de inverno de 2025, quando Xabi Alonso era o treinador do Real Madrid, o clube merengue pediu informações sobre Yildiz e demonstrou disposição para contratá-lo.

O jogador turco era o principal alvo do treinador espanhol, especialmente após os crescentes problemas no vestiário, com destaque para a tensão com Vinícius Júnior, que era visto como um empecilho.

A situação do brasileiro permaneceu em aberto e incerta até o início de agosto passado, quando se chegou a um acordo em uma longa reunião para a renovação de seu contrato.

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