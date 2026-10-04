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"Ao lado de Haaland": estrela de 100 milhões de euros no plano "galáctico" do Real

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Arsenal e Bayern de Munique na equação

A Juventus pode perder seu astro turco Kenan Yildiz caso não consiga a classificação para a Liga dos Campeões, diante do grande interesse por parte dos maiores clubes do Velho Continente.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o Real Madrid voltou a perseguir Yildiz com forte pressão, enquanto o Arsenal e o Bayern de Munique também aguardam a oportunidade de contratar o jogador.

A Juventus avalia Kenan Yildiz em cerca de 100 milhões de euros, e talvez mais, há aproximadamente um ano. Durante a janela de transferências de inverno de 2025, quando Xabi Alonso era o treinador do Real Madrid, o clube merengue pediu informações sobre Yildiz e demonstrou disposição para contratá-lo.

O jogador turco era o principal alvo do treinador espanhol, especialmente após os crescentes problemas no vestiário, com destaque para a tensão com Vinícius Júnior, que era visto como um empecilho.

A situação do brasileiro permaneceu em aberto e incerta até o início de agosto passado, quando se chegou a um acordo em uma longa reunião para a renovação de seu contrato.

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  • Arsenal e Bayern na equação

    O Real Madrid não era o único interessado no jogador turco, pois o Arsenal já havia demonstrado interesse em Yildiz. Os Gunners buscam um ponta-esquerda, depois de terem gasto 40 milhões de euros no último verão para contratar Christos Tzolis do Club Brugge.

    Já o Bayern de Munique acompanha Yildiz desde a sua saída do clube bávaro, ainda que de longe.

    O clube bávaro tem Luis Díaz nessa posição, mas Yildiz poderia atuar facilmente em um tridente ofensivo formado por Serge Gnabry, Olise, Musiala e Karl, embora essa opção pareça mais complicada.

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  • "Como Haaland"

    O jornal italiano afirmou: "O Real Madrid pode voltar ao caso Yildiz em junho do ano que vem. O jogador turco, 'ao lado de Haaland', está entre os principais nomes do próximo plano dos 'Galácticos', e, assim como aconteceu com Diomande, quando o Real ofereceu 140 milhões de euros ao Leipzig, o dinheiro não é um problema".

    E prosseguiu: "Naquela posição, só há Vinícius, e colocar os dois em concorrência não é uma opção equivocada, tendo em vista a intensidade de jogos durante o ano que terá a Eurocopa e a Copa América".

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  • Juventus e o fantasma da eliminação da Champions League

    Afirmou que a estratégia da Juventus mudou, e uma das manifestações disso é a renovação do contrato de Yildiz (7 milhões de euros por ano por quatro anos e meio, com 6 milhões na assinatura), tornando-se um modelo para todos que querem vestir a camisa branca e preta.

    E prosseguiu: "A era dos contratos malucos acabou, e a Juventus impôs um novo teto salarial, com uma filosofia que o tem (Yildiz) como rosto principal do projeto. Por isso foi anunciado no verão passado que ele era inegociável, enquanto a Exor (empresa da família Agnelli que controla a propriedade do clube) anunciou um aumento de capital no valor de 250 milhões de euros".

    E esclareceu: "E se a equipe fracassar novamente em alcançar o objetivo do quarto lugar, Kerim Alajbegovic pode desempenhar um papel central: o bósnio pelo qual a Juventus pagou 30 milhões de euros com 5 milhões em adicionais, e que foi contratado no verão passado como um negócio vantajoso".

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  • Promessa como substituto: lesão de Yildiz muda os planos

    Alajbegović joga na mesma posição ocupada por Yildiz, que está afastado por lesão até dezembro, um período que ajudará a medir o impacto de sua ausência na equipe.

    Com o substituto dentro do elenco, a transferência de Yildiz no verão de 2027 pode se tornar uma opção realista e, nesse caso, o Real Madrid poderá abrir negociações a partir de 100 milhões de euros.

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