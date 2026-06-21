Ao falar sobre Oliisi, Dembélé, Messi e Haaland... Mbappé envia várias mensagens antes do confronto contra o Iraque

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa e astro do Real Madrid, acredita que as equipes vencedoras sempre inspiram os outros, ressaltando que a seleção francesa se tornou mais ofensiva em comparação com as edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo.

A seleção francesa se prepara para enfrentar o Iraque na madrugada da próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé se destacou na primeira partida contra o Senegal, marcando dois gols e levando os Bleus à vitória por 3 a 1.