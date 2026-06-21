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Ao falar sobre Oliisi, Dembélé, Messi e Haaland... Mbappé envia várias mensagens antes do confronto contra o Iraque

França x Iraque
França
Iraque
Copa do Mundo
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
L. Messi
E. Haaland
França
Iraque
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Qual é a sua posição favorita? O astro do Real Madrid responde

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa e astro do Real Madrid, acredita que as equipes vencedoras sempre inspiram os outros, ressaltando que a seleção francesa se tornou mais ofensiva em comparação com as edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo.

A seleção francesa se prepara para enfrentar o Iraque na madrugada da próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé se destacou na primeira partida contra o Senegal, marcando dois gols e levando os Bleus à vitória por 3 a 1.

  • A cultura do momento

    Mbappé disse na coletiva de imprensa antes do confronto contra o Iraque: “Existe uma cultura predominante atualmente. As equipes vencedoras sempre inspiram o futebol moderno. A equipe vencedora está sempre certa”.

    Ele acrescentou, segundo a rede francesa “RMC Sport”: “Desde que comecei a jogar, pediram que imitássemos o Barcelona e seu estilo de posse de bola, depois o Real Madrid e, agora, o Paris Saint-Germain e seu estilo de pressão reversa. Quem vence sempre inspira os outros”.

    E continuou: “Seguimos na mesma linha. Em campo, nos tornamos mais ofensivos do que éramos nos anos de 2018 e 2022”.

    E acrescentou: “A equipe manteve sua estabilidade desde o início da gestão do técnico (Didier Deschamps), com a chegada de jovens talentos. O caminho à nossa frente é longo, mas estamos no caminho certo para alcançar o que almejamos. A Copa do Mundo é um torneio cujos resultados são imprevisíveis”.



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  • A posição preferida

    Sobre sua posição preferida, o capitão da França afirmou: “Não sei. Estou me sentindo bem agora, mas não acho que isso tenha a ver com a minha posição”.

    E acrescentou: “Estou me sentindo bem mental e fisicamente. Minha posição não é tão importante. O importante é o nosso estilo de jogo. Precisamos ser uma equipe que imponha seu estilo. Sinto-me à vontade nas três posições do ataque”.

    Mbappé atuou como ponta-de-lança na partida contra o Senegal, mas já jogou nas duas alas ao longo de sua carreira nos clubes.


  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ouliçê, o Excepcional

    Mbappé continuou: “Sinto-me como um jogador que representa seu país na Copa do Mundo e busco fazer história para o meu país. Além disso, aproveito a oportunidade de participar de torneios como este”.

    E acrescentou: “Sei que tenho talento, mas não acho que marcar dois gols na primeira partida seja suficiente para mostrar todo o meu potencial no cenário internacional”.

    Sobre sua sintonia com o companheiro Michael Oliisi, ele explicou: “Michael é um jogador excepcional. Todos admiram seu estilo. Essa relação entre nós se desenvolveu graças a todos os jogadores de ataque”.

    E continuou: “Temos muitos talentos, e pode ser o dia de um jogador ou de outro. Michael é um jogador fantástico, capaz de fazer a diferença em todas as partidas”.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A relação com Dembélé

    Sobre seu companheiro Ousmane Dembélé, o astro do Real Madrid disse: “Não sei se Ousmane se destacou menos. Assisti ao jogo duas vezes; no primeiro tempo, ele foi o melhor jogador ofensivo entre os quatro”.

    E acrescentou: “Já no segundo tempo, fomos eu e Michael os decisivos, mas ele também foi importante. Ousmane é muito tranquilo; é o vencedor da Bola de Ouro e conta com a confiança da equipe e da comissão técnica”.

    E acrescentou: “Ele sabe exatamente como funciona a seleção francesa. Não podemos esquecer que ele estava lesionado no final da temporada. Ele vai se recuperar e será um jogador decisivo para nós”.

    E continuou: “Talvez eu consiga melhorar minha relação direta com Ousmane em campo. Quando olho para os quatro atacantes, não vejo nenhum jogador que não esteja em sintonia”.

    E continuou: “No primeiro tempo, cometemos muitos erros técnicos e não conseguimos romper a defesa deles. Estávamos presentes em termos de entusiasmo. Vários jogadores estavam disputando sua primeira partida na Copa do Mundo, então havia um certo nervosismo”.



  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O confronto com Messi

    Sobre sua 100ª partida internacional (contra o Iraque), Mbappé disse: “É sempre um prazer jogar pela seleção nacional, pois não há nada maior do que a seleção nacional. É um número histórico, especialmente na Copa do Mundo, mas o resultado será o mais importante”.

    Sobre o recorde de Miroslav Klose e Lionel Messi em gols marcados na Copa do Mundo (16 gols – recorde): “Eu sabia que o Leo iria marcar, ele sempre marca. Quanto a mim, estou atrás dele”.

    E completou: “Não estarei aqui aos 40 anos, vocês já terão me mandado embora antes disso (risos). Não penso no futuro distante, quero aproveitar esta Copa do Mundo”.

    Mbappé soma 14 gols na Copa do Mundo, após marcar dois contra o Senegal, mas Messi conseguiu se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols, empatado com Klose, depois de marcar um hat-trick contra a Argélia na primeira partida.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Não estou pensando no Haaland agora

    Mbappé continuou sua coletiva de imprensa dizendo: “Messi é o melhor jogador, junto com Cristiano, isso é óbvio. Estou apenas tentando ajudar minha seleção a conquistar a Copa do Mundo mais uma vez. O resto não passa de uma discussão entre jornalistas”.

    Ele acrescentou: “Não estou pensando em Haaland agora; talvez eles estejam pensando em nós, mas eu estou pensando no Iraque”.

    A seleção da França disputará sua terceira partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Noruega, liderada por Erling Haaland, na noite da próxima sexta-feira.

  • Intervalos para beber água... e brincadeiras nos Estados Unidos

    Mbappé revelou sua opinião sobre os intervalos no Mundial de 2026, dizendo: “Às vezes, se meu time está dominando, isso quebra o equilíbrio”.

    E continuou: “Já se estiver calor, fico feliz. Não se deve perguntar a opinião dos jogadores, porque estamos sempre mudando. Todo mundo reclama quando surgem novas regras. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar a longo prazo”.

    Sobre seu futuro após se aposentar do futebol, ele explicou: “Não penso necessariamente em me tornar técnico; sou apenas um apaixonado pelo esporte, gosto de entender os mínimos detalhes e de aprender”.

    Ele acrescentou: “Os Estados Unidos têm uma cultura diferente da nossa; sempre gostei dessa cultura em que as ambições não conhecem limites. Será que vou visitá-los antes do fim da minha carreira? Talvez, não sei. David (Beckham, dono do Inter de Miami) fala comigo sobre isso (sorrindo)”.


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