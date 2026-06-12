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Ao estilo de Zinedine Zidane? Por que Rayan Cherki merece ser comparado ao maior jogador francês de todos os tempos, segundo explica o campeão da Copa do Mundo, que destaca suas habilidades semelhantes e seu carisma
Assistência de rabona e dois troféus: a primeira temporada de Cherki no Manchester City
O enigmático Cherki, de 22 anos, conquistou a Premier League após sua transferência de 34 milhões de libras (46 milhões de dólares) do Lyon para o Etihad Stadium no verão de 2025. Ele não era o típico reforço de Pep Guardiola, mas rapidamente conquistou a confiança do exigente técnico catalão.
Sua temporada de estreia na Inglaterra rendeu 10 gols e 15 assistências — incluindo uma de rabona. As conquistas da Carabao Cup e da FA Cup foram saboreadas, com uma exibição improvisada de malabarismos com a bola durante a primeira dessas finais em Wembley.
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Cherki é titular da seleção francesa ao lado de Mbappé, Dembélé e Olise
A cotação de Cherki não para de subir, a ponto de a França agora ter que encontrar um lugar para ele em um temível setor ofensivo que também conta com nomes como Kylian Mbappé, o “Galáctico” do Real Madrid, Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, e Michael Olise, ponta do Bayern de Munique.
Com tanto poder de fogo à disposição, seria fácil se perder na galáxia de estrelas. Cherki, porém, vem provando regularmente que merece estar ao lado dos melhores do esporte — e não ficará deslocado nessa companhia.
Será que Cherki é do mesmo tipo que o maior jogador francês de todos os tempos, Zidane?
Alguns chegaram até a sugerir que Zidane passou a fazer parte do seleto grupo dos maiores talentos. Lebeouf, outro campeão da Copa do Mundo de 1998, disse ao GOAL — durante uma entrevista em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots — quando questionado sobre com quem ele acha que Cherki se assemelha: “Ele é um pouco como o Zizou. A habilidade que ele demonstra às vezes me lembra o Zinedine. É verdade. Mas é claro que você também pode incluir Maradona nessa lista e todos aqueles jogadores que sabem trabalhar.
“Sabe de uma coisa? Eu gostava muito de Hatem Ben Arfa, e sempre converso com ele. Quando ele jogava pelo Marselha, Paris e Newcastle, por exemplo. Mas o problema com esses jogadores é que eles são o que chamo de ‘jogadores de rua’: nasceram na rua, adquiriram as habilidades na rua, mas não têm tática. Eles esqueceram a tática. Hatem Ben Arfa era assim. Ele passava a bola ou muito cedo ou muito tarde.
“Mas Rayan Cherki parece entender a tática, parece entender quando deve ouvir a música. Porque o futebol é música. Você sabe quando precisa desacelerar e quando precisa acelerar. E Rayan parece estar entendendo esse tipo de espírito.
“E, portanto, é mais Zinedine Zidane, porque Zizou sabia como se livrar da bola ou mantê-la no momento certo, na hora certa. Johan Cruyff também, na minha época — ele foi meu primeiro ídolo.
“Mas se alguém disser que Rayan Cherki não é um grande jogador de futebol, o cara é louco. É por causa dele que você paga ingressos para ir ao estádio. Você não vai para ver Frank Leboeuf defendendo e desarmando, você vai para ver Cherki fazendo loucuras com a bola que só ele consegue fazer. É por isso que amamos o futebol, porque esse tipo de jogador te dá alegria.”
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A era do City sem Guardiola terá início após a Copa do Mundo de 2026
Cherki está deixando todo mundo sorrindo — tanto no clube quanto na seleção — e ainda deve ter muito potencial a ser explorado em seu jogo. Essa é uma perspectiva assustadora para os adversários em todo o mundo, já que ele abraçou de peito aberto o desafio de tentar seguir os passos de Zidane.
Um novo técnico assumirá o comando do clube na próxima temporada, após a saída de Guardiola do Etihad, mas, por enquanto, Didier Deschamps tem a tarefa de extrair o melhor de Cherki na campanha para a Copa do Mundo de 2026, que terá início contra o Senegal em 16 de junho.