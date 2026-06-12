Alguns chegaram até a sugerir que Zidane passou a fazer parte do seleto grupo dos maiores talentos. Lebeouf, outro campeão da Copa do Mundo de 1998, disse ao GOAL — durante uma entrevista em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots — quando questionado sobre com quem ele acha que Cherki se assemelha: “Ele é um pouco como o Zizou. A habilidade que ele demonstra às vezes me lembra o Zinedine. É verdade. Mas é claro que você também pode incluir Maradona nessa lista e todos aqueles jogadores que sabem trabalhar.

“Sabe de uma coisa? Eu gostava muito de Hatem Ben Arfa, e sempre converso com ele. Quando ele jogava pelo Marselha, Paris e Newcastle, por exemplo. Mas o problema com esses jogadores é que eles são o que chamo de ‘jogadores de rua’: nasceram na rua, adquiriram as habilidades na rua, mas não têm tática. Eles esqueceram a tática. Hatem Ben Arfa era assim. Ele passava a bola ou muito cedo ou muito tarde.

“Mas Rayan Cherki parece entender a tática, parece entender quando deve ouvir a música. Porque o futebol é música. Você sabe quando precisa desacelerar e quando precisa acelerar. E Rayan parece estar entendendo esse tipo de espírito.

“E, portanto, é mais Zinedine Zidane, porque Zizou sabia como se livrar da bola ou mantê-la no momento certo, na hora certa. Johan Cruyff também, na minha época — ele foi meu primeiro ídolo.

“Mas se alguém disser que Rayan Cherki não é um grande jogador de futebol, o cara é louco. É por causa dele que você paga ingressos para ir ao estádio. Você não vai para ver Frank Leboeuf defendendo e desarmando, você vai para ver Cherki fazendo loucuras com a bola que só ele consegue fazer. É por isso que amamos o futebol, porque esse tipo de jogador te dá alegria.”