As tensões dentro da equipe já haviam começado, portanto, na manhã do treino final antes da terceira partida da fase de grupos contra o Equador (1 a 2). Nagelsmann testou, na suposta equipe titular, uma formação que causou grande comoção internamente.
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Ao contrário do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann! O astro da DFB teria mantido “inúmeras conversas particulares” durante a Copa do Mundo
Leroy Sané atuou na posição de camisa 10, Maximilian Beier ocupou a ala direita e Angelo Stiller passou para o meio-campo central. Enquanto isso, o atacante Deniz Undav voltou a ficar apenas no time dos reservas, que treinaram pênaltis após a sessão.
A verdadeira surpresa, porém, veio à noite, na coletiva de imprensa em Nova York. Lá, o técnico da seleção alemã anunciou publicamente que não faria alterações na escalação titular, a menos que fossem necessárias por motivos de lesão.
Para grande parte do elenco, esse anúncio foi totalmente inesperado. Muitos jogadores só tomaram conhecimento dessa decisão pela mídia e ficaram bastante surpresos com o desenrolar tático do último treino de preparação.
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Deniz Undav parece irritado com Nagelsmann
Até aquele momento, dentro da equipe, todos estavam convencidos de que Jamal Musiala teria uma folga. A reviravolta foi particularmente amarga para Undav. O atacante estava sentado bem ao lado do técnico da seleção alemã durante a coletiva de imprensa e teve que assistir ao vivo suas esperanças de ser titular serem frustradas.
Para o atacante, a decisão significou que, mesmo no terceiro jogo, ele terá que ficar inicialmente no banco, apesar de seus três gols e duas assistências. Não foi só Undav que ficou supostamente surpreso com essa reviravolta, considerando sua eficiência nas partidas anteriores.
Kimmich parece ter mantido várias conversas individuais
Três dias após os incidentes relacionados ao jogo contra o Equador, havia se formado, além disso, uma tendência clara dentro da equipe que questionava a orientação tática do técnico da seleção alemã. No centro das discussões estava o capitão Joshua Kimmich.
De acordo com a reportagem, formou-se dentro do elenco a opinião de que Kimmich deveria voltar a ocupar a posição de volante, a mesma que ele desempenha no FC Bayern de Munique. Entre os jogadores da seleção, prevalecia a opinião unânime de que, no meio-campo central, o capitão poderia exercer uma influência significativamente maior no jogo, enquanto suas qualidades seriam desperdiçadas na posição de lateral-direito.
Enquanto Nagelsmann criava distância com sua comunicação pouco clara, Kimmich assumia cada vez mais o papel de mediador interno no alojamento da equipe em Winston-Salem. Em comparação com Nagelsmann, Kimmich conduziu “inúmeras conversas individuais” no Graylyn Estate, segundo a reportagem.
Durante todo o tempo nos EUA, ele conversou a sós com quase todos os jogadores. O astro do Bayern tentou envolver todos e manter a coesão do grupo em uma fase visivelmente conturbada da viagem aos EUA.
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A DFB quer Klopp após a renúncia de Nagelsmann
Nagelsmann renunciou ao cargo poucos dias após a terceira Copa do Mundo consecutiva desastrosa da Alemanha. Ele havia rejeitado categoricamente a possibilidade de renunciar logo após a eliminação do torneio, mas, em seguida, a DFB anunciou a separação de comum acordo. Os dirigentes da DFB, liderados pelo presidente Bernd Neuendorf, pelo presidente da DFL, Hans-Joachim Watzke, e pelo diretor esportivo Rudi Völler, teriam sugerido ao técnico da seleção que renunciasse voluntariamente ao cargo, o que Nagelsmann acabou aceitando.
Para a sucessão, a DFB está atualmente trabalhando na contratação de Jürgen Klopp. Em princípio, Klopp estaria disponível, caso houvesse uma possibilidade de rescindir seu contrato com a Red Bull, válido até o final de 2029. Lá, ele ocupa o cargo de “Global Head of Soccer”.
Segundo informações, uma cláusula de rescisão existente existiria apenas de forma verbal; consequentemente, a DFB teria que pagar uma indenização. O jornal “Bild” noticiou que a Red Bull estaria exigindo uma quantia na casa dos milhões de um dígito.
Enquanto isso, o vice-presidente da DFB, Watzke, aumentou a pressão sobre a fabricante de refrigerantes para que simplesmente deixasse o técnico preferido da seleção nacional seguir em frente. “Que empresa gostaria de ter na sua bandeira de imagem: ‘Eu impedi a contratação de Jürgen Klopp?’”, questionou o presidente do BVB na ZDF. A Federação Alemã de Futebol deveria “tentar evitar” pagar, pela primeira vez, uma indenização por um técnico. Embora seja, em princípio, pessimista, ele se mostra otimista quanto a essa questão: “Nós também vamos conseguir isso.”
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