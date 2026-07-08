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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Ao contrário do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann! O astro da DFB teria mantido “inúmeras conversas particulares” durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann
J. Kimmich

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, parece ter causado descontentamento e espanto na equipe da DFB durante a Copa do Mundo com sinais contraditórios. De acordo com uma reportagem da Sport Bild, a atitude adotada antes da partida contra o Equador, em particular, levanta questões.

As tensões dentro da equipe já haviam começado, portanto, na manhã do treino final antes da terceira partida da fase de grupos contra o Equador (1 a 2). Nagelsmann testou, na suposta equipe titular, uma formação que causou grande comoção internamente.

  • Leroy Sané atuou na posição de camisa 10, Maximilian Beier ocupou a ala direita e Angelo Stiller passou para o meio-campo central. Enquanto isso, o atacante Deniz Undav voltou a ficar apenas no time dos reservas, que treinaram pênaltis após a sessão.

    A verdadeira surpresa, porém, veio à noite, na coletiva de imprensa em Nova York. Lá, o técnico da seleção alemã anunciou publicamente que não faria alterações na escalação titular, a menos que fossem necessárias por motivos de lesão. 

    Para grande parte do elenco, esse anúncio foi totalmente inesperado. Muitos jogadores só tomaram conhecimento dessa decisão pela mídia e ficaram bastante surpresos com o desenrolar tático do último treino de preparação.

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  • Nagels UndavGetty Images

    Deniz Undav parece irritado com Nagelsmann

    Até aquele momento, dentro da equipe, todos estavam convencidos de que Jamal Musiala teria uma folga. A reviravolta foi particularmente amarga para Undav. O atacante estava sentado bem ao lado do técnico da seleção alemã durante a coletiva de imprensa e teve que assistir ao vivo suas esperanças de ser titular serem frustradas. 

    Para o atacante, a decisão significou que, mesmo no terceiro jogo, ele terá que ficar inicialmente no banco, apesar de seus três gols e duas assistências. Não foi só Undav que ficou supostamente surpreso com essa reviravolta, considerando sua eficiência nas partidas anteriores.

  • Kimmich parece ter mantido várias conversas individuais

    Três dias após os incidentes relacionados ao jogo contra o Equador, havia se formado, além disso, uma tendência clara dentro da equipe que questionava a orientação tática do técnico da seleção alemã. No centro das discussões estava o capitão Joshua Kimmich. 

    De acordo com a reportagem, formou-se dentro do elenco a opinião de que Kimmich deveria voltar a ocupar a posição de volante, a mesma que ele desempenha no FC Bayern de Munique. Entre os jogadores da seleção, prevalecia a opinião unânime de que, no meio-campo central, o capitão poderia exercer uma influência significativamente maior no jogo, enquanto suas qualidades seriam desperdiçadas na posição de lateral-direito.

    Enquanto Nagelsmann criava distância com sua comunicação pouco clara, Kimmich assumia cada vez mais o papel de mediador interno no alojamento da equipe em Winston-Salem. Em comparação com Nagelsmann, Kimmich conduziu “inúmeras conversas individuais” no Graylyn Estate, segundo a reportagem. 

    Durante todo o tempo nos EUA, ele conversou a sós com quase todos os jogadores. O astro do Bayern tentou envolver todos e manter a coesão do grupo em uma fase visivelmente conturbada da viagem aos EUA.

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    A DFB quer Klopp após a renúncia de Nagelsmann

    Nagelsmann renunciou ao cargo poucos dias após a terceira Copa do Mundo consecutiva desastrosa da Alemanha. Ele havia rejeitado categoricamente a possibilidade de renunciar logo após a eliminação do torneio, mas, em seguida, a DFB anunciou a separação de comum acordo. Os dirigentes da DFB, liderados pelo presidente Bernd Neuendorf, pelo presidente da DFL, Hans-Joachim Watzke, e pelo diretor esportivo Rudi Völler, teriam sugerido ao técnico da seleção que renunciasse voluntariamente ao cargo, o que Nagelsmann acabou aceitando.

    Para a sucessão, a DFB está atualmente trabalhando na contratação de Jürgen Klopp. Em princípio, Klopp estaria disponível, caso houvesse uma possibilidade de rescindir seu contrato com a Red Bull, válido até o final de 2029. Lá, ele ocupa o cargo de “Global Head of Soccer”. 

    Segundo informações, uma cláusula de rescisão existente existiria apenas de forma verbal; consequentemente, a DFB teria que pagar uma indenização. O jornal “Bild” noticiou que a Red Bull estaria exigindo uma quantia na casa dos milhões de um dígito.
    Enquanto isso, o vice-presidente da DFB, Watzke, aumentou a pressão sobre a fabricante de refrigerantes para que simplesmente deixasse o técnico preferido da seleção nacional seguir em frente. “Que empresa gostaria de ter na sua bandeira de imagem: ‘Eu impedi a contratação de Jürgen Klopp?’”, questionou o presidente do BVB na ZDF. A Federação Alemã de Futebol deveria “tentar evitar” pagar, pela primeira vez, uma indenização por um técnico. Embora seja, em princípio, pessimista, ele se mostra otimista quanto a essa questão: “Nós também vamos conseguir isso.”