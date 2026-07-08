Leroy Sané atuou na posição de camisa 10, Maximilian Beier ocupou a ala direita e Angelo Stiller passou para o meio-campo central. Enquanto isso, o atacante Deniz Undav voltou a ficar apenas no time dos reservas, que treinaram pênaltis após a sessão.

A verdadeira surpresa, porém, veio à noite, na coletiva de imprensa em Nova York. Lá, o técnico da seleção alemã anunciou publicamente que não faria alterações na escalação titular, a menos que fossem necessárias por motivos de lesão.

Para grande parte do elenco, esse anúncio foi totalmente inesperado. Muitos jogadores só tomaram conhecimento dessa decisão pela mídia e ficaram bastante surpresos com o desenrolar tático do último treino de preparação.