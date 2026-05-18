Segundo o Daily Mail, a saída antecipada de Guardiola do clube inglês de ponta ao final da temporada atual já está decidida.
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Anúncio oficial no domingo? O Manchester City parece estar preparando uma decisão sensacional sobre o treinador
Segundo a reportagem, o City já teria começado a informar seus patrocinadores de que a decisão será comunicada oficialmente em breve. Além disso, no círculo próximo a Guardiola, seria de conhecimento geral que o espanhol deixará o clube neste verão, após dez anos no City, e não cumprirá seu contrato, que, na verdade, se estende até 2027.
De acordo com o Daily Mail, o City planeja anunciar a saída de Guardiola por volta do último jogo da Premier League desta temporada, no domingo, em casa, contra o Aston Villa. É possível que a equipe de Guardiola ainda consiga conquistar a tríplice coroa nacional: a EFL Cup e a FA Cup já foram conquistadas, e o título do campeonato também ainda pode ser alcançado. Para isso, seriam necessárias vitórias contra o Bournemouth na terça-feira e, cinco dias depois, contra o Villa, além de um tropeço do líder da tabela, o Arsenal, na última rodada contra o Crystal Palace.
- Getty Images Sport
O que Pep Guardiola fará após deixar o Manchester City?
Guardiola havia renovado seu contrato em novembro de 2024 até o verão de 2027, após especulações anteriores sobre uma possível saída do ex-técnico do Bayern. Agora, o técnico de 55 anos aparentemente encerrará sua passagem por Manchester já após esta temporada, onde sua era havia começado em 2016. Entre outras conquistas, ele levou o City a seis títulos do Campeonato Inglês e, em 2023, também ao tão esperado triunfo na Liga dos Campeões.
Para o período pós-City, Guardiola já havia anunciado no ano passado que pretendia tirar uma folga da carreira de treinador. No entanto, no final de abril, surgiram especulações sobre a possibilidade de Guardiola assumir o cargo de técnico da seleção italiana, que ainda está vago após a nova eliminação da Copa do Mundo.
Manchester City: Enzo Maresca será o sucessor de Pep Guardiola?
O Daily Mail aponta Enzo Maresca como o principal candidato a suceder Guardiola no City. O italiano conhece bem o clube, tendo sido técnico da equipe sub-23 na temporada 2020/21 e também assistente técnico de Guardiola na equipe principal na temporada 2022/23. Desde que deixou o Chelsea no início deste ano, Maresca está sem cargo como técnico, portanto, estaria disponível.
Como outra opção, o Daily Mail cita o técnico de sucesso do Bayern de Munique, Vincent Kompany. Como se sabe, o belga tem um longo histórico como jogador do City (de 2008 a 2019), razão pela qual as especulações sobre uma possível contratação como técnico não são nenhuma surpresa. No entanto, o Manchester provavelmente não tem chances realistas de contratar Kompany, já que o técnico de 40 anos renovou antecipadamente seu contrato em Munique até 2029 em outubro do ano passado e ainda tem grandes planos com o FCB.
- AFP
O Manchester City sob o comando de Pep Guardiola: desempenho na Premier League e na Liga dos Campeões
Temporada
Premier League
Liga dos Campeões
2016/17
Terceiro
Oitavas de final
2017/18
Campeão
Quartas de final
2018/19
Campeão
Quartas de final
2019/20
Vice-campeão
Quartas de final
2020/21
Campeão
Final
2021/22
Campeão
Semifinal
2022/23
Campeão
Campeão
2023/24
Campeão
Quartas de final
2024/25
Terceiro
Fase intermediária
2025/26
Segundo colocado (temporada ainda não encerrada)
Oitavas de final