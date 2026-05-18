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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Anúncio oficial no domingo? O Manchester City parece estar preparando uma decisão sensacional sobre o treinador

Premier League
Manchester City x Aston Villa
Manchester City
P. Guardiola

Pep Guardiola provavelmente não será mais o técnico do Manchester City na próxima temporada.

Segundo o Daily Mail, a saída antecipada de Guardiola do clube inglês de ponta ao final da temporada atual já está decidida.

  • Segundo a reportagem, o City já teria começado a informar seus patrocinadores de que a decisão será comunicada oficialmente em breve. Além disso, no círculo próximo a Guardiola, seria de conhecimento geral que o espanhol deixará o clube neste verão, após dez anos no City, e não cumprirá seu contrato, que, na verdade, se estende até 2027.

    De acordo com o Daily Mail, o City planeja anunciar a saída de Guardiola por volta do último jogo da Premier League desta temporada, no domingo, em casa, contra o Aston Villa. É possível que a equipe de Guardiola ainda consiga conquistar a tríplice coroa nacional: a EFL Cup e a FA Cup já foram conquistadas, e o título do campeonato também ainda pode ser alcançado. Para isso, seriam necessárias vitórias contra o Bournemouth na terça-feira e, cinco dias depois, contra o Villa, além de um tropeço do líder da tabela, o Arsenal, na última rodada contra o Crystal Palace.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    O que Pep Guardiola fará após deixar o Manchester City?

    Guardiola havia renovado seu contrato em novembro de 2024 até o verão de 2027, após especulações anteriores sobre uma possível saída do ex-técnico do Bayern. Agora, o técnico de 55 anos aparentemente encerrará sua passagem por Manchester já após esta temporada, onde sua era havia começado em 2016. Entre outras conquistas, ele levou o City a seis títulos do Campeonato Inglês e, em 2023, também ao tão esperado triunfo na Liga dos Campeões.

    Para o período pós-City, Guardiola já havia anunciado no ano passado que pretendia tirar uma folga da carreira de treinador. No entanto, no final de abril, surgiram especulações sobre a possibilidade de Guardiola assumir o cargo de técnico da seleção italiana, que ainda está vago após a nova eliminação da Copa do Mundo.

  • Manchester City: Enzo Maresca será o sucessor de Pep Guardiola?

    O Daily Mail aponta Enzo Maresca como o principal candidato a suceder Guardiola no City. O italiano conhece bem o clube, tendo sido técnico da equipe sub-23 na temporada 2020/21 e também assistente técnico de Guardiola na equipe principal na temporada 2022/23. Desde que deixou o Chelsea no início deste ano, Maresca está sem cargo como técnico, portanto, estaria disponível.

    Como outra opção, o Daily Mail cita o técnico de sucesso do Bayern de Munique, Vincent Kompany. Como se sabe, o belga tem um longo histórico como jogador do City (de 2008 a 2019), razão pela qual as especulações sobre uma possível contratação como técnico não são nenhuma surpresa. No entanto, o Manchester provavelmente não tem chances realistas de contratar Kompany, já que o técnico de 40 anos renovou antecipadamente seu contrato em Munique até 2029 em outubro do ano passado e ainda tem grandes planos com o FCB.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    O Manchester City sob o comando de Pep Guardiola: desempenho na Premier League e na Liga dos Campeões


    Temporada

    Premier League

    Liga dos Campeões

    2016/17

    Terceiro

    Oitavas de final

    2017/18

    Campeão

    Quartas de final

    2018/19

    Campeão

    Quartas de final

    2019/20

    Vice-campeão

    Quartas de final

    2020/21

    Campeão

    Final

    2021/22

    Campeão

    Semifinal

    2022/23

    Campeão

    Campeão

    2023/24

    Campeão

    Quartas de final

    2024/25

    Terceiro

    Fase intermediária

    2025/26

    Segundo colocado (temporada ainda não encerrada)

    Oitavas de final


Premier League
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Manchester City
MCI
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Aston Villa
AVL