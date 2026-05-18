Anúncio oficial no domingo? O Manchester City parece estar preparando uma decisão sensacional sobre o treinador

Segundo a reportagem, o City já teria começado a informar seus patrocinadores de que a decisão será comunicada oficialmente em breve. Além disso, no círculo próximo a Guardiola, seria de conhecimento geral que o espanhol deixará o clube neste verão, após dez anos no City, e não cumprirá seu contrato, que, na verdade, se estende até 2027.

De acordo com o Daily Mail, o City planeja anunciar a saída de Guardiola por volta do último jogo da Premier League desta temporada, no domingo, em casa, contra o Aston Villa. É possível que a equipe de Guardiola ainda consiga conquistar a tríplice coroa nacional: a EFL Cup e a FA Cup já foram conquistadas, e o título do campeonato também ainda pode ser alcançado. Para isso, seriam necessárias vitórias contra o Bournemouth na terça-feira e, cinco dias depois, contra o Villa, além de um tropeço do líder da tabela, o Arsenal, na última rodada contra o Crystal Palace.