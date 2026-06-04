Anúncio oficial ainda esta semana? No FC Bayern de Munique, uma saída parece estar prestes a acontecer

Segundo essas informações, o FC Southampton, clube para o qual o jogador israelense está emprestado atualmente, está em negociações avançadas com o clube alemão mais titulado do país para contratar Peretz em definitivo. Os dirigentes do clube da costa sul da Inglaterra esperam, portanto, que o negócio seja fechado ainda esta semana.
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Peretz também deseja permanecer no clube e ajudá-lo a subir para a Premier League, embora tenha recebido propostas de outros clubes.
Peretz só foi transferido para o Southampton por empréstimo no inverno, após uma passagem pelo Hamburger SV, para ganhar experiência em campo. No clube da Baviera, o jogador de 25 anos, que foi contratado do Maccabi Tel Aviv no verão de 2023 por mais de cinco milhões de euros, não tem perspectivas esportivas, ficando atrás do titular Manuel Neuer e dos dois reservas Jonas Urbig e Sven Ulreich.
Em Southampton, por outro lado, ele desabrochou, tornou-se o queridinho da torcida e convenceu em todos os aspectos esportivos.
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Peretz não sofreu gols em nove partidas pelo Southampton
O jogador, que já disputou 12 partidas pela seleção nacional, defendeu o gol do Southampton 26 vezes até agora. Nove vezes ele não sofreu gols, enquanto em 24 ocasiões a bola entrou no seu gol. Enquanto isso, em Munique, seu contrato vai até 2028.
O clube atual de Peretz ganhou grande destaque nas manchetes nos últimos dias e ocupou bastante a atenção do mundo do futebol inglês. O sonho do FC Southampton e de seu técnico alemão, Tonda Eckert, de retornar à Premier League, acabou de forma dramática.
Escândalo de espionagem abala o FC Southampton
Devido ao escândalo de espionagem, o Saints foi expulso pela English Football League da final de promoção contra o Hull City. Além disso, o clube foi punido com uma dedução de quatro pontos para a próxima temporada da segunda divisão.
O contexto: no início de maio, funcionários do FC Middlesbrough flagraram um jovem filmando secretamente o treino. Tratava-se de um estagiário do FC Southampton que, sob ordens da diretoria, espionava o adversário nas eliminatórias pela promoção à Premier League.
O Middlesbrough apresentou uma queixa à EFL, que, em 13 de maio, abriu um processo que resultou, em 19 de maio, na exclusão do Southampton da competição. A audiência de apelação, realizada um dia depois, terminou com a rejeição do recurso do clube de Peretz.