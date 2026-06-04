Anúncio oficial ainda esta semana? No FC Bayern de Munique, uma saída parece estar prestes a acontecer

Peretz também deseja permanecer no clube e ajudá-lo a subir para a Premier League, embora tenha recebido propostas de outros clubes.

Peretz só foi transferido para o Southampton por empréstimo no inverno, após uma passagem pelo Hamburger SV, para ganhar experiência em campo. No clube da Baviera, o jogador de 25 anos, que foi contratado do Maccabi Tel Aviv no verão de 2023 por mais de cinco milhões de euros, não tem perspectivas esportivas, ficando atrás do titular Manuel Neuer e dos dois reservas Jonas Urbig e Sven Ulreich.

Em Southampton, por outro lado, ele desabrochou, tornou-se o queridinho da torcida e convenceu em todos os aspectos esportivos.