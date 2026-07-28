Enquanto a notícia desaparecia do aplicativo, a publicação da página oficial do app no Facebook permaneceu no ar sob o título "Fim da jornada de John Edward com o Zamalek", o que aumentou o clima de incerteza em torno da decisão e sobre se ela teria sido revertida, ou se havia sido publicada antes da conclusão dos trâmites oficiais.

Minutos após essa confusão, o aplicativo "Zamalkawy" voltou a confirmar a notícia mais uma vez, ao publicar uma matéria com o mesmo título: "Fim da jornada de John Edward com o Zamalek", na qual se afirmava que o diretor esportivo encerrou sua passagem pelo clube depois de uma temporada em que a equipe foi campeã do Campeonato Egípcio, enquanto o Zamalek se prepara atualmente para a nova temporada e para o retorno à Liga dos Campeões da África, após ter obtido a licença africana e resolvido uma série de pendências.

A diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, ou qualquer um dos responsáveis pelas plataformas do clube, não emitiu nenhum comunicado esclarecendo os motivos da exclusão da notícia na primeira vez, ou a razão do atraso em fixá-la de forma definitiva.

Esse episódio ocorre no contexto de uma crise crescente entre o presidente do clube e o diretor esportivo, já que fontes jornalísticas revelaram que uma reunião de cerca de cinco horas entre as duas partes terminou sem que se chegasse a um acordo sobre as principais questões do time de futebol, sobretudo a identidade do novo treinador.

Enquanto John Edward insistia na necessidade de concluir a contratação do técnico sérvio Vuk Rašović, Hussein Labib demonstrou reservas quanto ao negócio, considerando mais provável a permanência de Moatamed Gamal na função técnica, em razão de restrições ao currículo do treinador sérvio e do alto custo de sua contratação.