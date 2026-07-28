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Anúncio, exclusão e depois confirmação oficial: o Zamalek encerra a passagem de John Edward em meio ao caos

Zamalek SC
Premier League
CAF Champions League
Egito

Confusão e a diretoria de Labib são inseparáveis!

O Zamalek provocou momentos de confusão em sua torcida durante alguns minutos na noite de terça-feira, depois de anunciar por meio de seu aplicativo oficial "Zamalkawi" o fim da relação entre o diretor esportivo John Edward e o clube, antes de a notícia e a respectiva notificação serem apagadas pouco tempo depois, sem que fosse divulgado qualquer esclarecimento oficial sobre o ocorrido.

O aplicativo havia publicado uma notícia informando a renúncia de John Edward ao cargo, e seus usuários também receberam uma notificação com o mesmo conteúdo, antes de a notícia ser removida posteriormente, em um movimento que levantou amplos questionamentos entre os torcedores do clube sobre a real situação do diretor esportivo.

  • Anúncio oficial: a saída de John Edward

    Enquanto a notícia desaparecia do aplicativo, a publicação da página oficial do app no Facebook permaneceu no ar sob o título "Fim da jornada de John Edward com o Zamalek", o que aumentou o clima de incerteza em torno da decisão e sobre se ela teria sido revertida, ou se havia sido publicada antes da conclusão dos trâmites oficiais.

    Minutos após essa confusão, o aplicativo "Zamalkawy" voltou a confirmar a notícia mais uma vez, ao publicar uma matéria com o mesmo título: "Fim da jornada de John Edward com o Zamalek", na qual se afirmava que o diretor esportivo encerrou sua passagem pelo clube depois de uma temporada em que a equipe foi campeã do Campeonato Egípcio, enquanto o Zamalek se prepara atualmente para a nova temporada e para o retorno à Liga dos Campeões da África, após ter obtido a licença africana e resolvido uma série de pendências.

    A diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, ou qualquer um dos responsáveis pelas plataformas do clube, não emitiu nenhum comunicado esclarecendo os motivos da exclusão da notícia na primeira vez, ou a razão do atraso em fixá-la de forma definitiva.

    Esse episódio ocorre no contexto de uma crise crescente entre o presidente do clube e o diretor esportivo, já que fontes jornalísticas revelaram que uma reunião de cerca de cinco horas entre as duas partes terminou sem que se chegasse a um acordo sobre as principais questões do time de futebol, sobretudo a identidade do novo treinador.

    Enquanto John Edward insistia na necessidade de concluir a contratação do técnico sérvio Vuk Rašović, Hussein Labib demonstrou reservas quanto ao negócio, considerando mais provável a permanência de Moatamed Gamal na função técnica, em razão de restrições ao currículo do treinador sérvio e do alto custo de sua contratação.

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  • Divergências em todas as direções: uma temporada em xeque

    As divergências entre as duas partes também se estenderam ao processo de criação da empresa de futebol, com o presidente do clube rejeitando as pressões para aprovar propostas que concederiam maiores participações aos investidores, mantendo-se firme na posição de que a diretoria deveria conservar a maior fatia da empresa.

    Essas divergências administrativas coincidiram com uma crise financeira que pressiona o clube; relatos recorrentes da imprensa egípcia afirmaram que John Edward informou a Hussein Labib sobre a possibilidade de o time enfrentar uma grande crise durante a nova temporada por causa da falta de liquidez necessária para o pagamento dos vencimentos dos jogadores, da comissão técnica e do novo treinador.

    Ele também alertou para a repetição de cenários de instabilidade e de rescisão de contratos, e concedeu à diretoria um prazo de duas semanas para resolver a crise financeira.

    Esse acúmulo de divergências técnicas e financeiras é o que confere ao episódio da publicação da notícia da saída, seguida de sua remoção e posterior reposição, um contexto mais amplo do que um simples "erro técnico" passageiro, tornando-o mais próximo de um reflexo de um estado de confusão administrativa mais profundo que o Castelo Branco vive há anos, enquanto o futuro do clube e do time de futebol permanece cercado de incertezas.

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