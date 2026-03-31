Antony, jogador que não tem se destacado no Manchester United, retorna aos treinos completos do Real Betis após ter sido obrigado a seguir um “plano de trabalho personalizado”

Embora o retorno do brasileiro seja um sinal positivo, Pellegrini ainda enfrenta várias preocupações com a condição física dos jogadores. Isco continua sendo uma dúvida, já que continua realizando treinos individuais com a bola, e o jovem Ángel Ortiz terá de ficar um mês afastado dos gramados. No entanto, as perspectivas para o ataque estão melhorando, com Giovani Lo Celso também acelerando sua recuperação. O ex-meio-campista do Tottenham está perto de retornar após dois meses de afastamento, o que pode dar a Pellegrini uma grande variedade de opções criativas para a reta final da temporada.