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Antony, jogador que não tem se destacado no Manchester United, retorna aos treinos completos do Real Betis após ter sido obrigado a seguir um “plano de trabalho personalizado”
Antony volta a se juntar ao grupo na Ciudad Deportiva
A equipe principal do Real Betis voltou à Ciudad Deportiva Luis del Sol na terça-feira, após um descanso de três dias concedido por Manuel Pellegrini. O destaque da sessão a portas fechadas foi a participação integral de Antony, que havia ficado afastado dos treinos coletivos durante toda a semana anterior. Segundo o Marca, o ex-jogador do Manchester United mostrou-se em boa forma ao completar o treino sem sentir desconforto. Seu retorno dá um impulso oportuno aos Verdiblancos, que entram em um período decisivo da temporada.
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O ponta brasileiro supera problemas na virilha
A recente ausência de Antony do grupo principal foi motivada por um caso persistente de pubalgia. A equipe médica do Betis implementou um “plano de trabalho personalizado” para tratar do problema na virilha, com foco em exercícios específicos de coordenação e recuperação para restaurar a explosão física do ponta. Ao treinar longe das câmeras, o jogador de 26 anos conseguiu fortalecer a área afetada sem o risco de uma recaída. Sua integração bem-sucedida na sessão de treino de alta intensidade desta terça-feira indica que ele recebeu sinal verde do departamento médico do clube.
Pellegrini lida com uma lista variada de lesionados
Embora o retorno do brasileiro seja um sinal positivo, Pellegrini ainda enfrenta várias preocupações com a condição física dos jogadores. Isco continua sendo uma dúvida, já que continua realizando treinos individuais com a bola, e o jovem Ángel Ortiz terá de ficar um mês afastado dos gramados. No entanto, as perspectivas para o ataque estão melhorando, com Giovani Lo Celso também acelerando sua recuperação. O ex-meio-campista do Tottenham está perto de retornar após dois meses de afastamento, o que pode dar a Pellegrini uma grande variedade de opções criativas para a reta final da temporada.
- AFP
E agora?
Com o jogo contra o Espanyol se aproximando rapidamente, Antony espera estar em plena forma e fazer parte da escalação para a partida. O Betis ocupa atualmente a quinta posição na La Liga, com 44 pontos em 29 partidas, apenas três pontos à frente do Celta de Vigo, sexto colocado. Além de continuarem na briga por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada, os Verdiblancos também estão disputando a Liga Europa, onde enfrentarão o Braga nas quartas de final.