Em entrevista ao Mundo Deportivo, o ponta brasileiro expressou sua frustração com as especulações da mídia sobre sua condição física. “As pessoas dizem coisas que não sabem”, declarou Antony. “Temos que acabar com isso, porque me sinto muito bem, e as pessoas sempre dizem coisas que não sabem.”

A declaração firme do jogador coincide diretamente com um comunicado oficial do departamento de comunicação do Real Betis, que desmentiu os rumores de que o jogador de 26 anos enfrentaria de três a quatro meses de reabilitação. Tendo tratado a osteíte púbica com terapia conservadora desde dezembro passado, o ex-atacante do Manchester United apresentou uma melhora física notável na reta final da temporada nacional espanhola.