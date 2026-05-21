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Antony, jogador que não tem se destacado no Manchester United, descarta a possibilidade de cirurgia para tratar lesão crônica em mensagem desafiadora após ter sido deixado de fora da seleção brasileira para a Copa do Mundo
Antony rebate rumores sobre lesão
Em entrevista ao Mundo Deportivo, o ponta brasileiro expressou sua frustração com as especulações da mídia sobre sua condição física. “As pessoas dizem coisas que não sabem”, declarou Antony. “Temos que acabar com isso, porque me sinto muito bem, e as pessoas sempre dizem coisas que não sabem.”
A declaração firme do jogador coincide diretamente com um comunicado oficial do departamento de comunicação do Real Betis, que desmentiu os rumores de que o jogador de 26 anos enfrentaria de três a quatro meses de reabilitação. Tendo tratado a osteíte púbica com terapia conservadora desde dezembro passado, o ex-atacante do Manchester United apresentou uma melhora física notável na reta final da temporada nacional espanhola.
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A não convocação para a Copa do Mundo proporciona um período de descanso essencial
A decisão de evitar a cirurgia surge logo após Carlo Ancelotti ter deixado Antony de fora da seleção final do Brasil para a próxima Copa do Mundo de 2026. Embora seja uma decepção para o ponta, a exclusão pode acabar sendo benéfica para sua recuperação a longo prazo, já que lhe garante várias semanas longe das competições — um período que a equipe médica do Real Betis acredita que maximizará a eficácia do tratamento conservador em que ele está submetido.
Estatisticamente, sua melhor temporada até agora
Apesar de ter chegado à Espanha com o rótulo de “fracasso” que o acompanhava desde sua passagem por Old Trafford, Antony conseguiu uma reviravolta individual notável. O brasileiro conseguiu realizar a temporada mais produtiva de sua carreira até o momento do ponto de vista estatístico, demonstrando por que o United pagou um valor tão alto por seus serviços.
Com apenas uma partida restante na temporada da La Liga, Antony já acumulou impressionantes 14 gols e 10 assistências em todas as competições pelo Real Betis. Esses números representam um retorno significativo para um jogador que vem atuando com dores há mais de cinco meses, justificando sua decisão de permanecer em campo o máximo possível.
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E agora?
O Real Betis recebe o Levante neste fim de semana na última rodada da temporada da La Liga, já tendo garantido a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada após consolidar o quinto lugar na tabela, e Antony buscará encerrar a temporada em grande estilo, causando mais uma vez um impacto decisivo no terço final do campo.