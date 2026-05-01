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Antony, jogador que não se destacou no Manchester United, admite ter ficado “envergonhado” com o físico de Cristiano Ronaldo ao revelar detalhes de sua “complicada” passagem por Old Trafford
Jogador brasileiro reflete sobre sua saída do United
O ponta de 26 anos finalmente falou sobre o período “complicado” que passou na Premier League após uma transferência de grande repercussão do Ajax, no valor de 95 milhões de euros (82 milhões de libras/111 milhões de dólares). Antony reconheceu que questões pessoais fora do futebol tiveram um papel importante em sua incapacidade de justificar o alto valor da transferência antes de, por fim, partir para o Betis. Apesar das dificuldades, ele mantém um sentimento de gratidão para com os Red Devils, vendo a experiência difícil como um catalisador essencial para sua recente maturidade profissional.
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Revelando as dificuldades
Em uma conversa franca com o Globoesportesobre sua fase difícil na Premier League, o atacante explicou como seu estado mental e sua vida pessoal afetaram diretamente seu desempenho profissional. Ele confessou: “As questões fora de campo têm uma grande influência. Tive alguns problemas fora do gramado que me prejudicaram. Foi um período complicado, mas serviu como uma experiência de aprendizado e me ajudou a amadurecer. Não me arrependo de ter ido para o Manchester United, sou grato ao clube. Aprendi muito lá, e o fato de estar feliz hoje no Betis se deve àqueles momentos difíceis que vivi na Inglaterra.”
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Orientação de uma lenda
Antony só dividiu o campo com Ronaldo em sete ocasiões durante a temporada 2022-23, mas desenvolveu um profundo respeito pela ética de trabalho do veterano e por sua personalidade descontraída nos bastidores. Recordando a relação entre os dois e um encontro específico nas instalações do clube, ele disse: “Cristiano Ronaldo é uma ótima pessoa, você aprende muito com ele. Ele até brincou comigo uma vez, dizendo que as pessoas acham que ele é teimoso, mas na vida cotidiana ele é muito brincalhão.
“Aprendi muito com ele. Ele falava sobre a vida, livros, vários assuntos fora do futebol. Isso foi bom porque me ajudou a desconectar. Ele dizia: ‘Hoje não vamos falar de futebol.’ E isso nos fez aprender outras coisas importantes. Certa vez, na sauna, ele brincou comigo. Mostrou-me seu físico e perguntou se eu parecia ter 23 anos. Fiquei até envergonhado, porque dá para ver o cuidado que ele tem consigo mesmo com quase 40 anos. Ele é um exemplo para todos.”
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Com o objetivo de conquistar o cenário mundial
Antony está agora focado em manter seu renascimento na Espanha, tendo contribuído com 13 gols e nove assistências em 41 partidas pelo Betis nesta temporada. Seu desempenho visa garantir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, especialmente porque ele não é convocado para a Seleção desde junho de 2025 e não joga desde a derrota em um amistoso contra o Marrocos, em março de 2023. Tendo já feito parte da seleção para a Copa do Mundo de 2022, o ponta se sente muito mais preparado para uma segunda participação no torneio do que estava durante sua primeira experiência no Catar.