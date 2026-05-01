Antony, jogador que não se destacou no Manchester United, admite ter ficado “envergonhado” com o físico de Cristiano Ronaldo ao revelar detalhes de sua “complicada” passagem por Old Trafford

Antony só dividiu o campo com Ronaldo em sete ocasiões durante a temporada 2022-23, mas desenvolveu um profundo respeito pela ética de trabalho do veterano e por sua personalidade descontraída nos bastidores. Recordando a relação entre os dois e um encontro específico nas instalações do clube, ele disse: “Cristiano Ronaldo é uma ótima pessoa, você aprende muito com ele. Ele até brincou comigo uma vez, dizendo que as pessoas acham que ele é teimoso, mas na vida cotidiana ele é muito brincalhão.

“Aprendi muito com ele. Ele falava sobre a vida, livros, vários assuntos fora do futebol. Isso foi bom porque me ajudou a desconectar. Ele dizia: ‘Hoje não vamos falar de futebol.’ E isso nos fez aprender outras coisas importantes. Certa vez, na sauna, ele brincou comigo. Mostrou-me seu físico e perguntou se eu parecia ter 23 anos. Fiquei até envergonhado, porque dá para ver o cuidado que ele tem consigo mesmo com quase 40 anos. Ele é um exemplo para todos.”