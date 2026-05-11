Antony iguala o recorde de Kylian Mbappé na La Liga após mais uma atuação brilhante pelo Real Betis, enquanto o jogador que não deu certo no Manchester United comemora a “melhor temporada” de sua carreira

O ex-ala do Manchester United recuperou sua precisão desde que se transferiu para a La Liga, tornando-se, mais especificamente, um especialista em chutes de longa distância. Após seu primeiro gol em Anoeta, Antony agora está empatado com Kylian Mbappé como o jogador com mais gols marcados de fora da área nesta temporada, com cinco cada um na La Liga. É uma estatística que destaca a confiança que transborda de um jogador que teve dificuldades para manter a regularidade durante sua passagem pela Premier League.

Em declarações após o empate contra a Real Sociedad, o brasileiro expressou seu orgulho em relação às suas recentes conquistas estatísticas e à sua forma atual sob o comando de Manuel Pellegrini. “Muito feliz. Isso é fruto de muito trabalho, como você disse, tenho muito orgulho do que tenho feito. Devo muito disso aos meus companheiros de equipe também, e ao técnico, que me deu muita confiança. Continuamos avançando”, disse Antony àDAZN.