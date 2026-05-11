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Antony iguala o recorde de Kylian Mbappé na La Liga após mais uma atuação brilhante pelo Real Betis, enquanto o jogador que não deu certo no Manchester United comemora a “melhor temporada” de sua carreira
Estando à altura da elite na Espanha
O ex-ala do Manchester United recuperou sua precisão desde que se transferiu para a La Liga, tornando-se, mais especificamente, um especialista em chutes de longa distância. Após seu primeiro gol em Anoeta, Antony agora está empatado com Kylian Mbappé como o jogador com mais gols marcados de fora da área nesta temporada, com cinco cada um na La Liga. É uma estatística que destaca a confiança que transborda de um jogador que teve dificuldades para manter a regularidade durante sua passagem pela Premier League.
Em declarações após o empate contra a Real Sociedad, o brasileiro expressou seu orgulho em relação às suas recentes conquistas estatísticas e à sua forma atual sob o comando de Manuel Pellegrini. “Muito feliz. Isso é fruto de muito trabalho, como você disse, tenho muito orgulho do que tenho feito. Devo muito disso aos meus companheiros de equipe também, e ao técnico, que me deu muita confiança. Continuamos avançando”, disse Antony àDAZN.
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A recuperação após as dificuldades do Manchester United
Depois de ter sido rotulado de “fracasso” em Old Trafford, após uma transferência muito comentada do Ajax, a ida de Antony para Sevilha parece ter salvado sua carreira. O ponta não é mais a presença irregular vista na Inglaterra; em vez disso, tornou-se o ponto central do ataque do Betis. Ele chegou a admitir que esta temporada é a melhor que já teve, apesar de algumas dificuldades com lesões, finalmente justificando o potencial que demonstrou quando era jovem em Amsterdã.
"Primeiro, estou feliz pela temporada que estou tendo. É a melhor temporada. Sinto-me muito feliz, orgulhoso", disse ele. "Sei dos sacrifícios que tenho feito para jogar. Mais de 20 jogos com desconforto, sempre digo que, quando visto esta camisa, me sacrifico. Comemorei com o Ruben (Cousillas) porque é o aniversário dele. Agora temos que nos concentrar no jogo de terça-feira em casa para conquistar os três pontos."
Frustração no Anoeta
Apesar do seu sucesso individual, a partida contra a Real Sociedad terminou com uma sensação de oportunidade perdida para o Betis. Os Verdiblancos chegaram a ter uma vantagem de dois gols, mas o time basco reagiu e conseguiu garantir um ponto, um resultado que deixa o Betis apenas quatro pontos à frente do Celta de Vigo na disputa por uma vaga nas competições europeias. Antony não hesitou em admitir que poderia ter feito mais para selar a vitória antes que a reação adversária começasse.
“Falo por mim mesmo. Tive duas oportunidades no primeiro tempo que eu precisava ter marcado; devido à importância desta partida, o empate não é tão ruim, embora fosse melhor vencer. Temos que virar a página. Hoje saímos um pouco frustrados, tristes; na terça-feira temos outro jogo muito importante com nossa torcida. Vamos lutar para vencer a partida”, disse ele.
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De olho na classificação para a fase final europeia
A três rodadas do fim da temporada da La Liga, o Betis tem o destino nas próprias mãos na busca pelo quinto lugar. Dois desses jogos serão disputados no Benito Villamarín, começando contra o Elche na terça-feira, e Antony pede que seus companheiros de equipe mudem o foco imediatamente. O brasileiro acredita que o apoio da torcida será essencial para garantir o objetivo.
“Acho que antes do primeiro gol do Real Sociedad já havia pressão da parte deles. Temos que virar a página. Saímos muito tristes, frustrados, mas na terça-feira temos uma partida muito importante com a nossa torcida. Temos que vencer. Estamos quatro pontos à frente do Celta. Temos três jogos, dois em casa. Temos que nos preparar mentalmente para esses jogos e jogar bem na terça-feira”, concluiu Antony.