Segundo o jornal diário de Istambul Habertürk, os dirigentes do Gala pretendem trazer o zagueiro holandês para o Bósforo.
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Antonio Rüdiger também está na mira? O Galatasaray parece estar trabalhando na próxima contratação de um grande nome
Segundo informações, o futuro de Van Dijk no Liverpool está em aberto, embora seu contrato vá até 2027. De acordo com a reportagem, o jogador de 34 anos estaria insistindo em um último grande contrato e pretende decidir, após a Copa do Mundo, se buscará um novo desafio ou se permanecerá em Anfield.
Após a “temporada inaceitável”, como o próprio van Dijk avaliou recentemente, Liverpool enfrenta mais uma reestruturação. No entanto, é mais do que improvável que isso ocorra sem o capitão da defesa de longa data.
Em sua conclusão, ele também enfatizou de forma significativa: “Precisamos trabalhar, precisamos dar a volta por cima e garantir que coisas assim não se repitam na próxima temporada, porque isso não é o Liverpool.” Isso não soa como uma despedida.
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Rüdiger, a alternativa a van Dijk? Futuro no Real Madrid em aberto
É claro que a Gala também está ciente disso, razão pela qual os Leões teriam considerado uma alternativa de alto nível. Caso van Dijk não esteja disponível, segundo o Habertürk, Antonio Rüdiger entraria nas considerações dos responsáveis pela formação do elenco. Especialmente porque o contrato do jogador da seleção alemã com o Real Madrid expira no final da temporada.
No final de março, a mídia espanhola noticiou que ele teria que aceitar uma drástica redução salarial para permanecer no clube. Seu salário anual atual de 14 milhões de euros brutos poderia, portanto, ser reduzido pela metade, assim como aconteceu com Luka Modric em sua última temporada no Real Madrid.
No entanto, persistem rumores de que os assessores de Rüdiger teriam sondado o mercado na Arábia Saudita. Uma transferência parece improvável, porém, devido à tensa situação de segurança no Oriente Médio. Em vez disso, a Juventus de Turim também estaria acompanhando a situação do jogador de 33 anos.
O fato de o Gala e os outros clubes de Istambul exercerem um certo fascínio sobre estrelas em fase de declínio já foi amplamente comprovado no passado. No verão passado, Leroy Sané se transferiu sem custos do Bayern de Munique para o campeão da metrópole turca. Além disso, o Cimbom contratou Victor Osimhen por 75 milhões de euros do SSC Nápoles.