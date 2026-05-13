Antonio Rüdiger também está na mira? O Galatasaray parece estar trabalhando na próxima contratação de um grande nome

Segundo informações, o futuro de Van Dijk no Liverpool está em aberto, embora seu contrato vá até 2027. De acordo com a reportagem, o jogador de 34 anos estaria insistindo em um último grande contrato e pretende decidir, após a Copa do Mundo, se buscará um novo desafio ou se permanecerá em Anfield.

Após a “temporada inaceitável”, como o próprio van Dijk avaliou recentemente, Liverpool enfrenta mais uma reestruturação. No entanto, é mais do que improvável que isso ocorra sem o capitão da defesa de longa data.

Em sua conclusão, ele também enfatizou de forma significativa: “Precisamos trabalhar, precisamos dar a volta por cima e garantir que coisas assim não se repitam na próxima temporada, porque isso não é o Liverpool.” Isso não soa como uma despedida.