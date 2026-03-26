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Antonio Rüdiger revela o que pensa sobre Harry Kane antes do confronto do Real Madrid com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões
Elogios à "seleção mais estável" da Europa
Em entrevista à revista Kickersobre o próximo confronto, Rudiger destacou a qualidade do elenco bávaro, afirmando: “Todos nós do Real Madrid sabemos que vamos enfrentar uma equipe de nível mundial que goza de uma estabilidade excepcional. Não há desafio mais difícil do que esse no momento. Atualmente, eles são a equipe mais estável e a melhor da Europa, ao lado do Arsenal.”
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O desafio de parar Kane
Embora o Bayern possua qualidade em todo o campo, grande parte da atenção pré-jogo tem se concentrado no duelo individual entre Rudiger e Kane. O atacante do Bayern vem tendo uma temporada de estreia recorde na Alemanha, e Rudiger está plenamente ciente de que neutralizar o jogador de 32 anos exigirá mais do que apenas brilhantismo individual da defesa do Real Madrid.
Rüdiger não hesitou em classificar Kane como um dos melhores finalizadores do futebol moderno, acrescentando: “Para mim, Kane está definitivamente entre os três melhores atacantes do mundo. A consistência de seu nível é simplesmente de classe mundial. Só podemos neutralizá-lo como equipe — se é que isso é possível ao longo de 180 minutos.”
O esquema defensivo do Real Madrid
O Real Madrid chegou às quartas de final após uma exibição defensiva magistral contra o Manchester City, na qual Rudiger desempenhou um papel fundamental ao neutralizar Erling Haaland. Álvaro Arbeloa provavelmente contará com o jogador da seleção alemã para oferecer o mesmo nível de intensidade e disciplina tática ao enfrentar a habilidade única de Kane de recuar e articular o jogo.
A defesa do Santiago Bernabéu tem sido prejudicada por lesões ao longo da campanha, mas Rudiger continuou sendo a rocha inabalável. Enfrentar Kane exige uma abordagem diferente daquela usada contra Haaland, já que as habilidades de criação de jogadas do jogador da seleção inglesa significam que os defensores do Real Madrid não podem se dar ao luxo de deixar qualquer espaço entre as linhas.
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Vantagem de jogar em casa na primeira partida
O Real Madrid receberá o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu no dia 7 de abril, para a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. A decisiva partida de volta está marcada para o dia 15 de abril, na Allianz Arena, em Munique.
Antes da partida, o Real Madrid buscará aproveitar ao máximo a vantagem de jogar em casa e garantir uma vitória convincente na capital espanhola. Estabelecer uma vantagem confortável no placar agregado antes da difícil viagem à Alemanha é fundamental para garantir com segurança uma vaga nas semifinais.