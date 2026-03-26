Antonio Rüdiger revela o que pensa sobre Harry Kane antes do confronto do Real Madrid com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões

Embora o Bayern possua qualidade em todo o campo, grande parte da atenção pré-jogo tem se concentrado no duelo individual entre Rudiger e Kane. O atacante do Bayern vem tendo uma temporada de estreia recorde na Alemanha, e Rudiger está plenamente ciente de que neutralizar o jogador de 32 anos exigirá mais do que apenas brilhantismo individual da defesa do Real Madrid.

Rüdiger não hesitou em classificar Kane como um dos melhores finalizadores do futebol moderno, acrescentando: “Para mim, Kane está definitivamente entre os três melhores atacantes do mundo. A consistência de seu nível é simplesmente de classe mundial. Só podemos neutralizá-lo como equipe — se é que isso é possível ao longo de 180 minutos.”