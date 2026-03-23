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Antonio Rüdiger nega ser um “risco à segurança” para o Real Madrid e seus companheiros da seleção alemã após o polêmico incidente com o joelho contra o Getafe
Rudiger responde às críticas após o incidente com o Getafe
Em entrevista ao FAZ, Rüdiger respondeu às críticas intensas em torno de seu estilo de jogo físico, especialmente após a derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe no início de março. Durante a partida, ele acertou Diego Rico no rosto com o joelho, o que gerou pedidos por uma longa suspensão na Espanha, enquanto alguns meios de comunicação alemães sugeriram que ele fosse afastado da seleção nacional.
Ao abordar a reação negativa, o jogador de 33 anos rejeitou completamente a ideia de que ele seja um perigo para o próprio time. Ele afirmou: “Definitivamente, não sou um risco para a segurança dos meus times. Sei exatamente em que minuto estamos e o que está em jogo.” No entanto, ele também assumiu a responsabilidade pela falta não punida, admitindo: “A discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que não cumpri em alguns momentos.”
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Um apelo à determinação da seleção nacional
O zagueiro central explicou que aceita críticas objetivas, observando: “Levo a sério as críticas apresentadas de forma objetiva, porque eu mesmo sei que já tive momentos em que exagerei claramente. Isso também influencia o fato de eu tentar estar ainda mais concentrado. Não quero ser uma fonte de inquietação, mas sim proporcionar estabilidade e segurança.”
Olhando para suas responsabilidades na seleção, Rudiger enfatizou a necessidade de uma mentalidade implacável. “Temos que voltar ao ponto em que seja extremamente desconfortável jogar contra a Alemanha”, explicou. “Talento por si só não ganha Copas do Mundo. Todos têm que estar prontos para fazer o trabalho sujo uns pelos outros; assim, seremos extremamente difíceis de vencer.”
Nagelsmann defende zagueiro polêmico
Apesar do debate em curso na mídia, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, demonstrou seu apoio incondicional ao experiente zagueiro antes da pausa para os jogos internacionais. O técnico da seleção descartou a indignação em torno do incidente contra o Getafe, descrevendo a entrada como “dura, mas típica do futebol”.
Nagelsmann acredita firmemente que a intensidade natural do jogador é um trunfo, e não uma falha. “Antonio é alguém que polariza muito, e é por isso que se dá tanta importância ao assunto”, afirmou o técnico. “Ele é alguém que protege a família da seleção com unhas e dentes e faz de tudo para que tenhamos sucesso. É uma personalidade autêntica que encarna a máxima vontade de vencer.”
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Próximos jogos pelo clube e pela seleção
Rudiger buscará agora colocar em prática essa mentalidade agressiva durante a atual pausa para os jogos internacionais. Ele deve entrar em campo pela Alemanha contra a Suíça no dia 27 de março, em Basileia, antes de receber Gana em Stuttgart três dias depois. Após esses dois amistosos, o zagueiro retornará à capital espanhola para uma sequência crucial de jogos com o Real Madrid. Suas obrigações no campeonato nacional recomeçam com uma viagem para enfrentar o Mallorca em 4 de abril pela La Liga. Um grande desafio o aguarda logo em seguida, quando o Real Madrid receberá o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, em 7 de abril.