Antonio Rüdiger nega ser um “risco à segurança” para o Real Madrid e seus companheiros da seleção alemã após o polêmico incidente com o joelho contra o Getafe

Em entrevista ao FAZ, Rüdiger respondeu às críticas intensas em torno de seu estilo de jogo físico, especialmente após a derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe no início de março. Durante a partida, ele acertou Diego Rico no rosto com o joelho, o que gerou pedidos por uma longa suspensão na Espanha, enquanto alguns meios de comunicação alemães sugeriram que ele fosse afastado da seleção nacional.

Ao abordar a reação negativa, o jogador de 33 anos rejeitou completamente a ideia de que ele seja um perigo para o próprio time. Ele afirmou: “Definitivamente, não sou um risco para a segurança dos meus times. Sei exatamente em que minuto estamos e o que está em jogo.” No entanto, ele também assumiu a responsabilidade pela falta não punida, admitindo: “A discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que não cumpri em alguns momentos.”