Antonio Rüdiger fica! O zagueiro do Real Madrid concorda em assinar novo contrato

De acordo com o AS, Rudiger aceitou a proposta do Real Madrid para renovar o contrato e, portanto, continuará sendo madridista por mais uma temporada. Embora o robusto zagueiro central inicialmente buscasse uma extensão de dois anos para garantir seu futuro a longo prazo, ele acabou respeitando a política do clube em relação aos jogadores mais experientes.

O Real Madrid costuma oferecer contratos de um ano para jogadores de certa idade, e Rudiger priorizou sua permanência no clube em detrimento da duração do contrato.

O jogador de 31 anos se tornou um dos favoritos da torcida em Madrid desde sua chegada do Chelsea, e este último acordo garante que sua presença imponente continuará a ser o esteio da defesa na temporada 2026-27.

Ao aceitar os termos, Rudiger põe fim a qualquer especulação sobre uma saída imediata, confirmando que sua lealdade permanece firmemente com os 15 vezes campeões europeus.