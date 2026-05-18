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Antonio Rüdiger fica! O zagueiro do Real Madrid concorda em assinar novo contrato
Rudiger se compromete com o Bernabéu
De acordo com o AS, Rudiger aceitou a proposta do Real Madrid para renovar o contrato e, portanto, continuará sendo madridista por mais uma temporada. Embora o robusto zagueiro central inicialmente buscasse uma extensão de dois anos para garantir seu futuro a longo prazo, ele acabou respeitando a política do clube em relação aos jogadores mais experientes.
O Real Madrid costuma oferecer contratos de um ano para jogadores de certa idade, e Rudiger priorizou sua permanência no clube em detrimento da duração do contrato.
O jogador de 31 anos se tornou um dos favoritos da torcida em Madrid desde sua chegada do Chelsea, e este último acordo garante que sua presença imponente continuará a ser o esteio da defesa na temporada 2026-27.
Ao aceitar os termos, Rudiger põe fim a qualquer especulação sobre uma saída imediata, confirmando que sua lealdade permanece firmemente com os 15 vezes campeões europeus.
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Zagueiro enfrenta dificuldades físicas
O zagueiro alemão passou por uma temporada difícil, marcada por problemas físicos persistentes que acabaram exigindo que ele fosse submetido a uma cirurgia.
Após uma série de consultas, incluindo uma visita médica a Londres, Rudiger seguiu um plano de tratamento especializado destinado a eliminar a dor com a qual vinha lidando há vários meses. Esses problemas com lesões o forçaram a jogar abaixo de 100% durante uma parte significativa da temporada.
No entanto, esses problemas físicos agora parecem ser coisa do passado. Rudiger voltou a mostrar seu melhor desempenho na reta final da atual temporada, provando à comissão técnica e à diretoria que ainda é capaz de competir no mais alto nível. Sua resiliência durante esse período foi muito valorizada pelo clube, especialmente considerando a frequência com que ele jogou mesmo com dores para ajudar a equipe.
A Alemanha demonstra lealdade diante do interesse da Arábia Saudita
Rudiger chegou ao Real Madrid no verão de 2022 e, embora inicialmente tenha tido de lutar por uma vaga fixa no time titular, acabou se tornando uma figura indispensável.
Rudiger recebeu várias ofertas nos últimos anos, incluindo uma proposta especialmente lucrativa da Arábia Saudita que teria aumentado significativamente seus ganhos.
No entanto, o zagueiro optou por permanecer fiel ao Real Madrid, acreditando que ainda tem grandes objetivos a alcançar.
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Reorganização da defesa do Real Madrid
De olho na próxima temporada, o elenco passará por algumas mudanças na defesa. Ao lado de Rudiger, o clube considera Dean Huijsen e Eder Militão, atualmente lesionado, peças fundamentais na rotação da zaga.
No entanto, persistem dúvidas sobre o futuro de Marvelous Antolin Garzon, conhecido como Asencio, enquanto David Alaba deve deixar o clube ao término de seu contrato.
Com as recorrentes lesões de Militão causando preocupação, a necessidade de novos reforços continua alta. Relatos recentes sugerem que Josko Gvardiol, do Manchester City, foi oferecido ao clube, já que o time inglês se prepara para sua própria transição.