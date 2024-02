Antonio Rudiger exclusivo: "salvo" pelo futebol, idolatria por Ronaldo Fenômeno e expectativa para Eurocopa

Em entrevista, o zagueiro alemão afirmou que tinha o interesse de deixar o Chelsea para atuar no PSG, ao lado de Thomas Tuchel

O zagueiro do Real Madrid, Antonio Rudiger, tem uma carreira vitoriosa ao longo de sua trajetória no futebol europeu, especialmente ao trabalhar com grandes técnicos, como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel e Antonio Conte, e pelos títulos conquistados. Como peça fundamental na defesa da seleção alemã, sob o comando de Julian Nagelsmann, ele tem demonstrado sua capacidade de se adaptar aos diferentes estilos e estratégias desses renomados treinadores da atualidade.

Em uma entrevista exclusiva para a GOAL, o experiente jogador do Real Madrid compartilhou detalhes sobre seu início de carreira na Alemanha, os momentos que quase o levaram a se juntar ao Paris Saint-Germain, e a intensa emoção na preparação para a Eurocopa, que acontece em julho deste ano, em seu país natal.