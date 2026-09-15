Antonio Conte no Man Utd? Ex-técnico do Napoli surge como candidato surpresa para substituir Michael Carrick em Old Trafford

O período sabático de Conte como treinador pode ser encurtado, com o United supostamente considerando uma investida pelo experiente técnico italiano, de acordo com o Corriere della Sera. Os dirigentes de Old Trafford mantêm discretamente suas opções em aberto caso decidam seguir sem o atual técnico Carrick.

A possível decisão vem após um início altamente decepcionante na nova campanha da Premier League. O Manchester United somou apenas quatro pontos em seus primeiros quatro jogos, levantando questionamentos imediatos sobre a trajetória da equipe.

Apesar de Carrick ter conseguido garantir vaga na Champions League após substituir o demitido Ruben Amorim em janeiro passado, figuras importantes do clube se sentem atraídas por Conte. Diz-se que o simples apelo de um vencedor experiente e comprovado está seduzindo a cúpula.