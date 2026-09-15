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Antonio Conte no Man Utd? Ex-técnico do Napoli surge como candidato surpresa para substituir Michael Carrick em Old Trafford
Manchester United avalia mudança de técnico
O período sabático de Conte como treinador pode ser encurtado, com o United supostamente considerando uma investida pelo experiente técnico italiano, de acordo com o Corriere della Sera. Os dirigentes de Old Trafford mantêm discretamente suas opções em aberto caso decidam seguir sem o atual técnico Carrick.
A possível decisão vem após um início altamente decepcionante na nova campanha da Premier League. O Manchester United somou apenas quatro pontos em seus primeiros quatro jogos, levantando questionamentos imediatos sobre a trajetória da equipe.
Apesar de Carrick ter conseguido garantir vaga na Champions League após substituir o demitido Ruben Amorim em janeiro passado, figuras importantes do clube se sentem atraídas por Conte. Diz-se que o simples apelo de um vencedor experiente e comprovado está seduzindo a cúpula.
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Vencedor em série é alvo do Old Trafford
De acordo com a mesma reportagem, Conte atualmente aparece no topo da lista do United de alvos em potencial. O pedigree de elite do italiano faz dele uma opção extremamente atraente para uma diretoria exigente.
O momento continua sendo profundamente delicado, dado que Carrick assinou um novo contrato de longo prazo há apenas alguns meses. Esse novo vínculo vai até junho de 2028, o que significa que uma demissão repentina exigiria uma mudança significativa de postura da liderança do clube.
Para Conte, qualquer retorno ao banco de reservas dependeria estritamente da oferta. A reportagem ressalta que o ex-técnico da Juventus só encerrará sua pausa por um grande clube com um projeto que corresponda às suas ambições.
Complicações da Juventus aumentam ainda mais o drama
Os desdobramentos envolvendo treinadores na Inglaterra também criam uma situação delicada para a Juventus. O atual comandante bianconero Luciano Spalletti está sob intensa pressão após um início notavelmente ruim de temporada no cenário doméstico.
A Juve vem sofrendo com seu segundo pior começo de liga em oito anos, o que coloca pressão imediata no banco de reservas. Embora Spalletti tenha contrato em Turim até junho de 2028 e tenha recebido apoio público nesta semana, uma ala vocal da torcida veria com bons olhos o retorno de seu ex-treinador.
Conte está totalmente sem clube desde maio, quando rescindiu seu contrato com o Napoli um ano antes do fim. Sua contínua disponibilidade se tornou um tema constante entre grandes clubes que atravessam dificuldades pela Europa.
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Semanas decisivas pela frente
Agora, todos os olhos estarão voltados para Carrick para ver se ele consegue promover uma reviravolta imediata tanto no desempenho quanto nos resultados. Os próximos compromissos do United, sem dúvida, serão cruciais para decidir se a diretoria manterá a paciência ou buscará uma mudança drástica.
Enquanto isso, Conte não tem pressa para voltar imediatamente ao comando de uma equipe sem as garantias absolutamente certas. Se o Manchester United optar por fazer uma abordagem concreta, convencer o italiano exigirá um projeto de longo prazo altamente convincente.
Por enquanto, Carrick mantém sua posição conquistada com muito esforço. No entanto, a sombra iminente de um treinador de elite disponível garante que a pressão em Old Trafford permanecerá no nível máximo.
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