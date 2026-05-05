Antonio Conte estabelece exigências para o futuro no Napoli, enquanto Aurelio De Laurentiis apresenta quatro condições para que ele permaneça no clube

O jornal Il Mattino informa que Conte está disposto a continuar sua trajetória no Estádio Diego Armando Maradona, mas não tem intenção de ceder em questões esportivas fundamentais.

Historicamente um técnico que se recusa a aceitar concessões, Conte busca garantias de que sua visão para o time principal será respeitada sem interferências da diretoria.

Relatos sugerem que o técnico ficou frustrado com a aparente falta de apoio do clube no início desta temporada, especialmente quando se manifestou contra decisões da arbitragem. Além disso, as melhorias prometidas na infraestrutura do clube ainda não se concretizaram, levando a algum atrito entre o banco de reservas e a diretoria.

Conte estaria disposto a ignorar as questões relacionadas às instalações por enquanto, desde que haja uma separação clara entre a parte esportiva do clube e tudo o mais daqui para frente.



