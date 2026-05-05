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Antonio Conte estabelece exigências para o futuro no Napoli, enquanto Aurelio De Laurentiis apresenta quatro condições para que ele permaneça no clube
Conte identifica os pontos inegociáveis
O jornal Il Mattino informa que Conte está disposto a continuar sua trajetória no Estádio Diego Armando Maradona, mas não tem intenção de ceder em questões esportivas fundamentais.
Historicamente um técnico que se recusa a aceitar concessões, Conte busca garantias de que sua visão para o time principal será respeitada sem interferências da diretoria.
Relatos sugerem que o técnico ficou frustrado com a aparente falta de apoio do clube no início desta temporada, especialmente quando se manifestou contra decisões da arbitragem. Além disso, as melhorias prometidas na infraestrutura do clube ainda não se concretizaram, levando a algum atrito entre o banco de reservas e a diretoria.
Conte estaria disposto a ignorar as questões relacionadas às instalações por enquanto, desde que haja uma separação clara entre a parte esportiva do clube e tudo o mais daqui para frente.
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De Laurentiis estabelece quatro condições distintas
O presidente do Napoli, De Laurentiis, também está disposto a impor suas próprias condições durante uma reunião agendada após o próximo jogo contra o Bologna.
O presidente tem quatro exigências específicas para a temporada 2026-27. Fundamentalmente, De Laurentiis quer ver a folha salarial reduzida do nível atual de aproximadamente € 115 milhões. Ao mesmo tempo, ele espera que a equipe garanta mais uma vez a classificação para a Liga dos Campeões e avance além da fase inicial da competição de elite da Europa
Além disso, o proprietário planeja renovar o elenco, identificando cinco jogadores que deseja ver vestindo a camisa do Napoli na próxima temporada.
Restrições orçamentárias e evolução do elenco
O contexto financeiro desempenha um papel significativo nessas negociações. Embora o Napoli disponha de reservas significativas, o balanço patrimonial do clube continua no vermelho, exigindo uma abordagem cautelosa no que diz respeito à contratação de jogadores e à gestão salarial.
De Laurentiis pretende usar cerca de € 190 milhões em reservas para garantir a solidez do clube a longo prazo, em vez de financiar uma onda de gastos imprudentes.
Conte, que já abandonou projetos na Inter e na Juventus quando sentiu que o “projeto esportivo” estava sendo diluído, terá que decidir se essas restrições financeiras se alinham com seus instintos competitivos.
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Próxima reunião para definir o rumo do Napoli
O momento da reunião é estratégico, já que o Napoli quer primeiro garantir matematicamente sua vaga na Liga dos Campeões antes de discutir os detalhes do projeto técnico.
Para De Laurentiis, a temporada 2026-27 representa um ano marcante, já que o clube se aproxima de seu centenário. O presidente estaria ansioso para voltar à vanguarda da imagem pública do clube durante esse período, o que poderia entrar em conflito com a exigência de Conte de ter controle total sobre a área esportiva.
Ambas as partes estão agora efetivamente em uma encruzilhada, com a reunião pós-Bolonha provavelmente determinando se Conte permanecerá como figura de proa do projeto do Napoli.