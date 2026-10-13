O cenário de treinadores no Manchester United começa a mudar, já que, segundo relatos, Conte demonstrou disposição para assumir o comando em Old Trafford. Após um período de relativa inatividade desde sua saída do Napoli, o ex-técnico de Chelsea e Tottenham Hotspur busca um projeto à altura de suas ambições.

Fabrizio Romano sugeriu que o técnico italiano está pronto para um novo capítulo e não descartaria necessariamente uma mudança no meio da temporada, caso surgisse a oportunidade certa. “Conte deixou o Napoli no verão e está pronto para voltar. Ele recusou propostas da Arábia Saudita e da Turquia porque queria se juntar a um grande clube de uma das principais ligas”, acrescentou Romano.

Esse desejo de competir no mais alto nível do futebol europeu coloca o Manchester United firmemente em seu radar, especialmente diante da história do clube e de sua atual falta de títulos. A experiência anterior de Conte na Inglaterra, onde conquistou a Premier League com o Chelsea, reforça suas credenciais como candidato capaz de lidar com as pressões particulares da primeira divisão inglesa.



