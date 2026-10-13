AFP
Traduzido por
Antonio Conte está pronto para assumir o cargo de técnico do Manchester United! Italiano está aberto a uma ida para Old Trafford, enquanto Julian Nagelsmann e Eddie Howe entram em cena
Conte sinaliza interesse na retomada em Old Trafford
O cenário de treinadores no Manchester United começa a mudar, já que, segundo relatos, Conte demonstrou disposição para assumir o comando em Old Trafford. Após um período de relativa inatividade desde sua saída do Napoli, o ex-técnico de Chelsea e Tottenham Hotspur busca um projeto à altura de suas ambições.
Fabrizio Romano sugeriu que o técnico italiano está pronto para um novo capítulo e não descartaria necessariamente uma mudança no meio da temporada, caso surgisse a oportunidade certa. “Conte deixou o Napoli no verão e está pronto para voltar. Ele recusou propostas da Arábia Saudita e da Turquia porque queria se juntar a um grande clube de uma das principais ligas”, acrescentou Romano.
Esse desejo de competir no mais alto nível do futebol europeu coloca o Manchester United firmemente em seu radar, especialmente diante da história do clube e de sua atual falta de títulos. A experiência anterior de Conte na Inglaterra, onde conquistou a Premier League com o Chelsea, reforça suas credenciais como candidato capaz de lidar com as pressões particulares da primeira divisão inglesa.
- AFP
Conte dá sinais de que deseja reerguer um gigante em decadência
Em entrevista recente, o treinador de 57 anos deu pistas sobre sua filosofia para o próximo trabalho, destacando a importância da tradição e da vontade de competir. “Quando você chega a um clube cuja história fala por si, repleta de troféus, títulos de liga e vitórias, só há uma maneira de honrar essa história: ter a ambição de fazer o clube voltar a disputar esses títulos, caso não esteja conseguindo isso no momento”, explicou.
As declarações foram amplamente interpretadas como um sinal de interesse em assumir clubes como o United, que tem encontrado dificuldades para repetir a glória da era de Sir Alex Ferguson. Conte acredita que um treinador precisa acender uma centelha de esperança nos torcedores e jogadores para convencê-los de que é possível voltar a vencer.
Carrick enfrenta pressão crescente no Manchester United
Michael Carrick está no centro da turbulência após uma série de atuações decepcionantes. Os números são especialmente preocupantes: o United tem seu pior início de temporada no campeonato em quatro décadas. O empate recente contra um Tottenham com dez jogadores em Old Trafford acentuou a frustração dos torcedores e a decepção da diretoria. Internamente, o clube ainda não considera a situação uma “emergência”, mas reconhece que o desempenho da equipe está abaixo do esperado diante dos investimentos feitos no elenco.
Romano observou que o clube vive agora uma crise profunda após os resultados recentes, o que intensificou as especulações sobre a permanência do treinador no cargo. Por enquanto, a mensagem vinda de dentro do clube é que Carrick ainda tem a confiança do elenco, fator muitas vezes decisivo para determinar quanto tempo um treinador permanece no cargo.
- Getty Images Sport
Nagelsmann e Howe entram na lista de candidatos
Embora Conte pareça ser um dos principais candidatos por estar disponível e manifestar abertamente seu interesse, ele não é o único nome discutido nos bastidores de Old Trafford. Nagelsmann, atual técnico da seleção alemã, continua sendo um nome que interessa há muito tempo à cúpula da Ineos.
Apesar de esses nomes circularem na imprensa, ainda não houve contato oficial com nenhum dos possíveis substitutos. Internamente, o Manchester United mantém um apoio cauteloso ao atual técnico, mesmo com os resultados abaixo das expectativas. A diretoria sabe que uma troca de treinador no meio da temporada causaria uma perturbação significativa e prefere ver uma reação com a estrutura atual antes de tomar essa decisão.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.